Corte de Nevada permite que procedademanda de Jon Gruden contra la NFL y Goodell

Un tribunal de Nevada aparentemente despejó el lunes el camino para que proceda la demanda que presentó en el 2021 el exentrenador de los Raiders de Las Vegas,Jon Gruden, contra la NFL y el comisionado Roger Goodell. La demanda alega que utilizaron una "campaña maliciosa y orquestada" para destruir la carrera de Gruden al filtrar correos electrónicos antiguos que había enviado y que incluían comentarios racistas, misóginos y homofóbicos.

En 2022, la NFL apeló la demanda ante el tribunal superior de Nevada después de que un juez en Las Vegas rechazara las solicitudes de la liga para desestimar la demanda de Gruden o para ordenar conversaciones fuera de los tribunales a través de un proceso de arbitraje que podría ser supervisado por Goodell.

La Corte Suprema de Nevada, en una decisión de 5-dos, dijo que "la cláusula de arbitraje en la Constitución de la NFL es inconcebible y no se aplica a Gruden como ex empleado".

La demanda de Gruden alegaba que Goodell y la liga presionaron a los Raiders para despedir a Gruden filtrando correos electrónicos que contenían comentarios racistas, sexistas y homofóbicos que Gruden envió cuando era analista de ESPN entre 2011 y 2018. Gruden renunció a los Raiders en octubre de 2021 y demandó a la liga un mes después.

La NFL declinó comentar sobre el fallo.

El abogado de Gruden no respondió a un mensaje telefónico solicitando comentarios.

Gruden era el entrenador en jefe de los Raiders cuando el equipo se mudó en 2020 a Las Vegas desde Oakland, California. Está buscando daños monetarios, alegando que la divulgación selectiva de los correos electrónicos y su publicación por el Wall Street Journal y el New York Times arruinaron su carrera y contratos de patrocinio.

Gruden fue el entrenador en jefe de los Raiders en Oakland de 1998 a 2001, luego estuvo al frente de los Buccaneers de Tampa Bay durante siete años, ganando un título de Super Bowl en 2003. Pasó varios años como analista de televisión para ESPN antes de ser contratado nuevamente por los Raiders en 2018.

Más tarde, en 2023, fue consultor de los Saints de Nueva Orleans. Ahora es copropietario y consultor de los Nashville Kats, un equipo en la liga Arena Football One.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes