Sha'Carri Richardson habla sobre arresto por violencia doméstica y se disculpa con Christian Coleman

La velocista estadouniense Sha’Carri Richardson abordó su reciente arresto por violencia doméstica en un video en redes sociales y emitió una disculpa a su novio Christian Coleman.

Richardson publicó un video en su cuenta de Instagram la noche del lunes en el que dijo que se puso en una "situación comprometida". Emitió una disculpa escrita a Coleman el martes por la mañana.

"Lo amo y a él no puedo disculparme lo suficiente", escribió la actual campeona mundial de 100 metros en letras mayúsculas en Instagram, añadiendo que su disculpa "debería ser tan fuerte" como sus "acciones".

"A Christian, te amo y lo siento mucho", escribió.

Richardson fue arrestada el 27 de julio por un delito de violencia doméstica de cuarto grado por presuntamente agredir a Coleman en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma. Fue ingresada en la entidad correccional del sur en Des Moines, Washington, por más de 18 horas.

Su arresto ocurrió días antes de que corriera los 100 metros en el campeonato nacional de Estados Unidos en Eugene, Oregón.

En el video, Richardson dijo que está practicando la "autorreflexión" y se niega "a huir, sino a enfrentar todo lo que se me presente de frente".

Según el informe policial, un oficial en el aeropuerto fue notificado por un supervisor de la Administración de Seguridad en el Transporte sobre un altercado entre Richardson y Coleman, el campeón mundial de los 100 metros en 2019.

El oficial revisó las imágenes de la cámara y observó a Richardson extender su brazo izquierdo y agarrar la mochila de Coleman y tirarla. Richardson luego pareció interponerse en el camino de Coleman mientras él intentaba rodearla. Coleman fue empujado contra una pared.

Más adelante en el informe, se indicó que Richardson pareció lanzar un objeto a Coleman. La TSA indicó que podrían haber sido auriculares.

El oficial dijo en el informe: "Me dijeron que Coleman no quería participar más en la investigación y se negó a ser una víctima".

Se dejó un mensaje a Coleman de parte de The Associated Press.

Richardson escribió que Coleman "entró en mi vida y me dio más que una relación, sino una mayor comprensión del amor incondicional de lo que he experimentado en mi pasado".

Ganó los 100 metros en la Mundial de 2023 en Budapest y se llevó la presea de plata en los Juegos de París el verano pasado. También ayudó al relevo 4x100 a obtener una medalla de oro olímpica.

No compitió durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 tras dar positiva por marihuana en las pruebas olímpicas de Estados Unidos.

