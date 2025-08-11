Heyward está dispuesto a perderse la temporada con los Steelers en busca de un aumento salarial

Cam Heyward quiere un aumento salarial. Y el veterano tackle defensivo de los Steelers de Pittsburgh está dispuesto a perderse partidos de la temporada regular para conseguirlo.

Heyward le dijo a los periodistas el lunes que se acercó al equipo para renegociar su contrato en febrero, después de que fue seleccioado para el equipo All-Pro por cuarta vez en sus 14 años de carrera. No ha habido avances en ese frente casi tres semanas después del inicio del campamento de entrenamiento.

"Honestamente, busco ser valorado", expresó Heyward. "Sé lo que aporto a este equipo y de lo que soy capaz dentro y fuera del campo, así que es difícil para mí, después del año que he tenido, justificar jugar con el salario que tengo".

Ahora sus 36 años Heyward ha sido seleccionado siete veces al Pro Bowl y ha estado realizando un "holding in" durante el campamento, participando en algunos entrenamientos individuales, pero omitiendo algunas jugadas completas de 11 contra 11 con equipo completo. Estuvo de pie en la línea lateral con ropa de calle el lunes mientras los Steelers comenzaban los entrenamientos finales de su visita anual de tres semanas al Saint Vincent College.

Heyward comentó que el equipo le pidió que aceptara una reducción salarial el verano pasado. En su lugar, llegaron a un acuerdo para renegociar su contrato que se extiende hasta 2026.

Respondió recuperándose de un 2023 plagado de lesiones para terminar con ocho capturas, 71 tacleadas y 11 pases defendidos mientras los Steelers lograron un récord de 10-7 y llegaron a los playoffs por cuarta vez en cinco años.

"Cuando miro el mercado y veo lo que he hecho, es difícil entender jugar con un salario que no es ni la mitad de lo que marca el mercado", manifestó Heyward. "No puedo decir que no estoy decepcionado con nuestra situación actual. Creo que es bastante simple cómo podría manejarse... Solo desearía poder estar ahí sin tener que preocuparme por esto".

Ni el entrenador de Pittsburgh, Mike Tomlin, ni el coordinador defensivo Teryl Austin están preocupados por la posición de Heyward o su falta de participación en esta época del año.

Los Steelers tienen un poco de margen bajo el tope salarial, pero también han otorgado contratos sustanciales al estelar linebacker externo TJ Watt, al receptor DK Metcalf y al recientemente adquirido back defensivo Jalen Ramsey.

Heyward, el Hombre del Año Walter Payton 2023, ha declarado durante mucho tiempo que quiere ser un "jugador de un solo casco", lo que significa que preferiría pasar toda su carrera en Pittsburgh. Aunque eso no está en peligro en este momento, su postura agresiva ha introducido una complicación en un campamento relativamente tranquilo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.