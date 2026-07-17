10 canciones para escuchar rumbo a la final del Mundial

Independientemente de las lealtades en el Mundial, hay algo en lo que todo el mundo puede estar de acuerdo: no hay nada mejor que una lista de reproducción temática para entusiasmarse con el gran partido del domingo. The Associated Press te lo pone fácil.

Ya sea que esperes que Argentina se convierta en el primer campeón que repite desde Brasil en 1958 y 1962, o que la joven superestrella Lamine Yamal anote para España, todos ganan con estas 10 canciones.

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“Dai Dai”, Shakira y Burna Boy (2026)

Arranca tu fiesta de escucha de la final del Mundial con el himno oficial de este año: “Dai Dai”, de la superestrella colombiana Shakira y el ícono del afrobeats Burna Boy. La canción es el cruce perfecto de sus lenguajes musicales, afrobeats y ritmos latinos, en un tema innegablemente global y multilingüe. Después del primer estribillo, se alternan las estrofas, cantándose de un lado a otro, antes de unirse en un dueto. Es un mensaje de unidad y victoria. Lo dice la propia Shakira: “El fútbol es algo que une a tantas culturas y a personas de distintos ámbitos de la vida”, le comentó a AP. “La gran responsabilidad de hacer una canción para un Mundial es que tienes que hacer una canción que represente los sentimientos, las emociones y la pasión de la gente”.

“DNA (More Than A Game)”, Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE y Megan Thee Stallion (2026)

Leíste bien esa lista de artistas. En esta canción del Mundial, el tenor Andrea Bocelli, el astro de la música electrónica David Guetta, la cantautora EJAE de “KPop Demon Hunters” y la rapera Megan Thee Stallion se unen para el tema sin etiquetas de género “DNA (More Than A Game)”. Interpretada en inglés, italiano y coreano, sorprendentemente suena a himno y tiene un fuerte mensaje de empoderamiento. “’Cause it’s more than just a game / it’s our DNA” (Porque es más que un simple juego / es nuestro ADN), armonizan Bocelli y EJAE en el estribillo.

“Es un tipo de música muy, muy alejada de las partituras que suelo interpretar en general, pero a veces es muy agradable hacer algo diferente y descubrir nuevas atmósferas. Es una canción muy feliz. Creo que da felicidad”, dijo Bocelli a AP. Y vaya si lo hace.

“La Copa de la Vida (The Cup of Life)”, Ricky Martin (1998)

Un éxito global en spanglish y uno de los himnos mundialistas más adictivos de todos los tiempos: el astro puertorriqueño Ricky Martin dio en el clavo cuando lanzó “La Copa de la Vida (The Cup of Life)” para el torneo de 1998 celebrado en Francia. Es el estándar con el que deberían medirse todos los himnos del Mundial: desde sus inconfundibles temas futboleros hasta su mambo-pop multilingüe, su implacable sección de metales y su intensidad de club eurodance. ¡Ale, ale, ale!

“Despechá”, Rosalía (2022)

Los aficionados de España conocen de sobra este tema de merengue-pop de ritmo acelerado: se ha convertido en una canción de celebración para el equipo cuando gana, sonando después de que marcan y tras el partido. Y ahora que los campeones del Mundial de 2010 están en la final, no sería raro que vuelva a escucharse a todo volumen por los altavoces del estadio. Es una elección genial de un equipo con estilo —y encaja perfecto en esta lista.

“Mi gran noche”, Raphael (1967)

El legendario cantante español Raphael es central en las celebraciones del país en este Mundial. “Mi Gran Noche” es solo una joya dentro de su tesoro de éxitos: un clásico del pop latino de los años 60 con atractivo intergeneracional, que suena en discotecas, bares, peñas futboleras, en la radio y en especiales de televisión, y más allá. Hay una razón por la que ha resistido el paso del tiempo, con sus metales de big band y su estribillo alegre.

“La Roja Baila”, Sergio Ramos, Niña Pastori y RedOne (2016)

¿Qué obtienes al combinar al futbolista español Sergio Ramos, a la cantante de flamenco-pop Niña Pastori y al productor marroquí RedOne (conocido por su trabajo con Lady Gaga, Jennifer Lopez y muchos más)? “La Roja Baila”, el himno oficial de la selección española para la Eurocopa de 2016. Los resultados de ese año no favorecieron a España, pero eso no es motivo para dejar de corear el alegre pos-estribillo de la canción: “España ey ey! / Cantamos gol, gol / España ey ey! / La Roja baila”.

“La Cumbia de los Trapos”, Yerba Brava (2000)

Fue la canción insignia de Argentina en 2022, cuando ganaron en Qatar, y también ha sido su tema de declaración en este torneo. El éxito de 2000 de la banda argentina Yerba Brava, “La cumbia de los trapos”, fue escrito como un himno futbolero, y como himno futbolero se ha mantenido. Es una cumbia de alta energía cuyo título hace referencia directa a “los trapos” que se ondean en los estadios argentinos.

“Matador”, Los Fabulosos Cadillacs (1993, remasterizada 2008)

“Matador”, del grupo de ska-samba-reggae-rock Los Fabulosos Cadillacs, suena cuando Argentina marca. El éxito, con sus ritmos de candombe afroargentino, grandes metales y un estribillo para corear, rebosa espíritu. A primera escucha, es un tema festivo y animado. Si se mira más de cerca, es una denuncia del periodo de dictadura en Argentina de finales de los 70 y comienzos de los 80.

“Dumbai”, Ca7riel & Paco Amoroso (2024)

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso está haciendo algunas de las canciones más emocionantes del mainstream moderno. Llámalo pop latino reacio a los géneros, cargado de ganchos, con bases de trance y trap sobre ritmos tropicales, interpretado con una lente absurda y cómica, si es que hay que llamarlo de alguna manera. “Dumbai” es, posiblemente, una de sus canciones más contenidas, pero sigue siendo un recorrido divertido sobre una noche de fiesta.

“Waka Waka (This Time for Africa)”, Shakira con Freshlyground (2010)

Ninguna lista así estaría completa sin el mejor himno del Mundial jamás grabado: “Waka Waka (This Time for Africa)”, también de Shakira. Fue el himno oficial del Mundial de 2010 celebrado en Sudáfrica e incluyó a la banda sudafricana Freshlyground. La canción, con su ritmo influido por la soca y su referencia a la canción de 1986 “Zangaléwa”, grabada por la banda camerunesa Golden Sounds, logra lo que deberían lograr todas las canciones del Mundial: tomar sonidos locales y volverlos globales, sin sacrificar gancho ni ritmo. Es pegajosa con “P” mayúscula.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.