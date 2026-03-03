Psíquica de TikTok deberá pagar $10 millones a profesora por falsas acusaciones sobre asesinatos de Idaho

Una influencer de TikTok que acusó falsamente a una profesora de la Universidad de Idaho de estar implicada en el asesinato en 2022 de cuatro estudiantes universitarios ha sido condenada a pagarle 10 millones de dólares por daños y perjuicios.

Un jurado federal de Boise, Idaho, EE. UU. deliberó durante menos de dos horas el viernes antes de declarar a Ashley Guillard responsable de difamación y conceder una indemnización por daños y perjuicios a la profesora de historia Rebecca Scofield, quien declaró que las acusaciones en línea habían destrozado su salud mental, su carrera y su reputación.

Guillard (41) había ganado seguidores en Internet teorizando sobre casos de gran repercusión a través de lo que ella describía como “intuición espiritual”, a menudo utilizando cartas del tarot.

En una serie de videos de TikTok, publicados justo después de los asesinatos de noviembre de 2022, afirmó repetidamente que Scofield estaba relacionada con las muertes por apuñalamiento de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, a pesar de que el ahora convicto Bryan Kohberger fue detenido seis semanas después. En julio de 2025, Kohberger se declaró culpable de los asesinatos de Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20), y Kaylee Goncalves (21), y fue condenado a cadena perpetua.

En los videos, que continuaron hasta 2025, Guillard también alegó que Scofield había mantenido una relación sentimental con una de las víctimas y que había ordenado el asesinato cuando el estudiante amenazó con sacar a la luz la relación. Publicó en Internet la foto y los datos personales de Scofield sin pruebas, según informó el periódico The Idaho Statesman.

open image in gallery En una serie de videos de TikTok, Ashley Guillard acusó a Rebecca Scofield de ser la responsable de las muertes por apuñalamiento de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho ( lordashleyg/TikTok )

En diciembre de 2022, Scofield presentó una demanda por difamación. Pero las actas judiciales muestran que Guillard siguió publicando videos incluso después de recibir cartas de cese y desistimiento y después de que la policía de la ciudad de Moscow declarara públicamente que Scofield no era sospechosa.

En junio de 2024, las declaraciones de Guillard fueron declaradas difamatorias por el juez de primera instancia Raymond Patricco, que consideró que se basaban “únicamente” en su “intuición espiritual” y no en “ninguna base objetiva”.

El juicio más reciente, que duró cuatro días y terminó el viernes, se centró únicamente en determinar los daños y perjuicios.

Scofield declaró que las acusaciones le habían provocado ansiedad grave, trastorno de estrés postraumático y dolores nerviosos en todo el cuerpo, lo que le dificultaba trabajar como directora del departamento de Historia de la Universidad de Idaho. Dijo que ella y su familia habían evitado asistir a una vigilia por las víctimas por miedo, y que se habían sentido aislados de su propia comunidad.

“Hubo un momento en que sentí que había perdido la propiedad de mi cara y mi nombre, y que ya no estaban cosidos a mi cuerpo”, dijo Scofield a los miembros del jurado durante el juicio, y añadió: “Fue totalmente aterrador”.

open image in gallery Scofield testificó que las acusaciones le habían causado gran ansiedad ( Universidad de Idaho )

Guillard se representó a sí misma en el juicio y solo llamó a un testigo: ella misma.

Dijo a los jurados que creía tener habilidades psíquicas y aprendió a leer el tarot a través de videos de YouTube, numerología y estudio autodidacta. Dijo que había empezado a publicar videos para concienciar a la población y empujar a las autoridades a investigar posibles pistas.

“Perdí un poco la esperanza de que la investigaran, pero algo en mí no me permitía rendirme”, declaró Guillard.

Guillard reconoció que había grabado más de 100 videos sobre el caso, hasta agosto de 2025, cuando Kohberger ya se había declarado culpable de los asesinatos.

open image in gallery En julio de 2025, Bryan Kohberger se declaró culpable de los cuatro asesinatos a cambio de no ser condenado a muerte ( Getty )

open image in gallery Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) y Kaylee Goncalves (21) fueron asesinados en noviembre de 2022 ( Instagram )

Más de tres años después de los asesinatos, y siete meses después de que Kohberger fuera condenado, Scofield se enfrentó a Guillard en un tribunal federal.

“Dijiste mentiras a una cámara, sobre mí y mi esposo”, dijo Scofield a Guillard desde el estrado, y continuó: “Estabas haciendo decenas de videos sobre mí: alguien a quien nunca conociste, con quien nunca hablaste, alguien con quien no tenías ninguna conexión. No sé cómo alguien puede no sentirse amenazado por ese nivel de interés de alguien a quien nunca ha conocido”.

Al final del juicio, Scofield fue indemnizada con $6,5 millones por acusaciones falsas relacionadas con los asesinatos y con $3,5 millones por denuncias de una relación inapropiada con un estudiante. La mayor parte de la indemnización, $7,5 millones, eran daños punitivos destinados a castigar a Guillard y disuadir de conductas similares a otros en el futuro. La cantidad restante cubría los gastos médicos y la angustia emocional.

“El veredicto de $10 millones refuerza la decisión del juez y envía el claro mensaje de que las declaraciones falsas en línea tienen consecuencias en el mundo real para personas reales y son inaceptables en nuestra comunidad”, dijo Scofield en una declaración a la revista People después del veredicto.

“Los asesinatos de esos cuatro estudiantes el 13 de noviembre de 2022 fueron el capítulo más oscuro de la historia de nuestra universidad. La decisión de hoy demuestra que siempre debe concederse respeto y atención a las víctimas durante estas tragedias”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello