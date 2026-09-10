Las imágenes de Charlie Kirk aquel día aún persiguen a muchos estudiantes de la Universidad de Utah Valley, un año después de que el activista político de derecha fuera asesinado en el campus.

Kirk, de 31 años y cofundador del movimiento juvenil conservador Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras hablaba ante una multitud de estudiantes en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025. Un año después, su muerte continúa generando divisiones entre los estudiantes, mientras que la universidad decidió cancelar las clases este jueves “para brindar tiempo y espacio para la reflexión, el servicio y la conexión” con motivo del aniversario.

Además, la institución permitió que Turning Point USA alquilara el Centro UCCU para celebrar por la noche un homenaje a Kirk, titulado Un homenaje a Charlie Kirk: Libertad para perdurar y presentado por la organización como una oportunidad para “recordar a Charlie Kirk, honrar su extraordinaria vida y reflexionar sobre el legado perdurable que dejó”.

Sin embargo, aunque algunos seguidores de Kirk tienen previsto asistir, la agrupación Estudiantes por una Sociedad Democrática de la UVU calificó el acto como un “evento político de extrema derecha” y anunció que organizará una protesta en el exterior.

“Podrían haber organizado algún tipo de acto conmemorativo fuera del campus, lejos del lugar exacto donde ocurrió, porque para mucha gente sigue siendo traumático recordar el rostro de Charlie Kirk y cómo se veía el campus aquel día”, declaró a The Independent Collin Grannis, miembro fundador de Estudiantes por una Sociedad Democrática.

open image in gallery Los estudiantes de la Universidad de Utah Valley siguen divididos un año después del asesinato de Charlie Kirk. La institución suspendió las clases este jueves para miles de alumnos con el fin de “brindar tiempo y espacio para la reflexión, el servicio y la conexión” en el aniversario de su muerte ( AFP via Getty Images )

Kirk recorrió campus universitarios de todo el país difundiendo entre los estudiantes un mensaje basado en el cristianismo conservador. Defensor de posiciones antiaborto, participaba habitualmente en debates con progresistas, musulmanes y miembros de la comunidad LGBT+, una actividad que alimentó las acusaciones de sus críticos de que promovía la misoginia, la islamofobia y la homofobia en Estados Unidos.

En agosto, los estudiantes recibieron un correo electrónico del rector de la universidad, Jon Anderson, en el que se les informó sobre el homenaje y se aclaró que se trataba de un “evento privado”. Por su parte, la institución defendió su decisión de permitir la celebración del acto y aseguró que busca conciliar la libertad de expresión con la seguridad en el campus.

“Seguimos comprometidos con la libertad de expresión y el diálogo constructivo, al tiempo que tomamos las medidas adecuadas para garantizar que esas conversaciones puedan desarrollarse de la manera más segura y respetuosa posible”, declaró a The Independent Sharon Turner, portavoz de la UVU.

Turner explicó además que el Centro UCCU es un espacio para eventos que la UVU comparte con el condado de Utah y que se alquila a terceros cuando no está siendo utilizado. “El centro es utilizado frecuentemente por diversas organizaciones locales y nacionales”, señaló. “La universidad no respalda las actividades de terceros que se realizan en el Centro UCCU”.

open image in gallery Turning Point USA compartió el jueves en redes sociales una fotografía del lugar donde Kirk fue asesinado, convertido en una especie de santuario con una bandera estadounidense y una cruz de madera. Según pudo confirmar The Independent , ninguno de estos elementos forma parte permanente del campus ( Turning Point USA )

Grannis planea unirse a miembros del grupo demócrata en una protesta el jueves por la noche.

“La gente se opone a honrar la memoria de un hombre cuyo legado estuvo plagado de odio y división”, dijo Grannis.

Anderson afirmó que la decisión de cerrar el campus durante el día permitiría que "cada persona siguiera adelante a su manera". Sin embargo, Grannis declaró que la universidad ha reavivado el trauma del tiroteo en el campus al permitir que continúe el homenaje de Turning Point.

open image in gallery El grupo Estudiantes por una Sociedad Democrática de la UVU condenó tanto el homenaje como la suspensión de las clases y calificó el acto conmemorativo como un “evento político de extrema derecha” ( Students for a Democratic Society UVU )

“En lugar de poder seguir adelante y vivirlo como un día normal, creo que la UVU, sin querer, ha obligado a todos a enfrentarse nuevamente al hecho de que aquello ocurrió aquí y a recordarlo constantemente”, afirmó Grannis, de 22 años, quien sostuvo que el homenaje no hace más que recordar a los estudiantes una “muerte horrible en el campus”.

La tensión en torno al aniversario también quedó reflejada el jueves, cuando Turning Point USA compartió en redes sociales una fotografía del lugar donde Kirk fue asesinado, convertido en una especie de santuario con una bandera estadounidense y una cruz de madera. Según pudo confirmar The Independent, ninguno de esos elementos forma parte permanente del campus y la cruz tampoco fue colocada allí por las autoridades universitarias.

Para Grannis, el tiroteo cambió profundamente la manera en que los estudiantes perciben ese espacio. “Ese patio quedó marcado después del tiroteo. Nadie quería estar allí ni estudiar en ese lugar”, afirmó. “Nadie quería simplemente sentarse a descansar porque, después de lo ocurrido, dejó de ser un espacio cómodo o seguro para los estudiantes de la UVU”.

Ante la decisión de mantener el homenaje, el grupo también envió una carta abierta a la universidad en la que pidió cancelar el evento y acusó a Turning Point USA de “promover acciones perjudiciales contra grupos marginados”.

open image in gallery Mientras algunos seguidores de Kirk planean asistir al homenaje, un grupo estudiantil demócrata prepara una protesta en el exterior ( AFP/Getty )

“El presidente Anderson se ha alineado con los intereses de la organización abiertamente racista y antagonista de Charlie Kirk, que pretende recurrir a un discurso de victimización para encubrir su campaña de promoción de ideas chovinistas y divisorias dentro de nuestra universidad”, señala la carta.

Mientras tanto, entre los oradores previstos para el acto conmemorativo figuran los comentaristas conservadores Michael Knowles y Glenn Beck. Representantes de Turning Point USA también han estado repartiendo esta semana folletos informativos sobre el homenaje en el campus, mientras que quienes deseen asistir pueden registrarse en línea, según The New York Times.

A pesar de las críticas, otros estudiantes consideran que la conmemoración es una forma de rendir homenaje a Kirk. Uno de ellos declaró al Times que había colocado una rosa cerca de la plaza donde el activista fue asesinado como gesto para “honrar” su memoria. “Fue una tragedia nacional”, afirmó.

Ante las críticas por la celebración del evento, Turner aseguró que Anderson “planea apoyar a todos los estudiantes, independientemente de su punto de vista” y que tiene previsto reunirse con los manifestantes para “comprender sus preocupaciones”, al tiempo que brinda su apoyo a quienes continúan de luto.

Traducción de Leticia Zampedri