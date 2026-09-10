Policía tailandés acusado de matar a su esposa en una guardería se entrega tras 18 horas atrincherado

Un policía sospechoso de matar a su esposa en un jardín de infancia del este de Tailandia se entregó a las autoridades la madrugada del jueves, tras permanecer atrincherado durante casi 18 horas en su casa.

Según la policía, Tatsapong Tongthat se entregó alrededor de las 6:20 a. m., después de que su hijo lograra convencerlo de salir. El hombre abandonó la vivienda desarmado y posteriormente indicó a los agentes dónde había dejado el arma.

Tatsapong presuntamente disparó contra su esposa, una maestra del jardín de infancia municipal de Nongplalai, en la provincia de Chonburi, unos 150 km al sureste de Bangkok, durante la mañana del miércoles. Después huyó a su casa y permaneció allí durante horas mientras la policía rodeaba la vivienda y negociaba su entrega, según medios locales.

El sospechoso, que trabajaba como agente de patrulla en la comisaría de Bang Lamung, parecía exhausto y bajo un fuerte estrés cuando finalmente se entregó, de acuerdo con la policía.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Chonburi, Narit Niramaiwong, ordenó cerrar la escuela como medida de precaución y ofrecer apoyo psicológico a los alumnos y al personal. La víctima fue identificada como Pailin Tongthat, de 48 años, y las autoridades aún investigan qué pudo haber motivado el ataque.

Agentes de policía se reúnen en el jardín de infancia municipal de Nongplalai, donde un hombre mató a tiros a una maestra el 9 de septiembre de 2026 ( AP )

Tras el tiroteo, la policía evacuó a los 44 niños que se encontraban en el jardín de infancia, junto con los docentes y el resto del personal. Las clases permanecerán suspendidas hasta el viernes.

Somyot Sanguanworapong, testigo del ataque, declaró al Bangkok Post que vio a un hombre llegar en automóvil y acercarse a la maestra. Después de hablar brevemente con ella, el hombre presuntamente abrió fuego. Mientras los presentes huían aterrorizados, el atacante regresó a su vehículo y abandonó el lugar, según relató Somyot.

El ataque ocurre en medio de una creciente preocupación por la violencia armada en Tailandia, después de una serie de incidentes recientes. El mes pasado, un adolescente de 14 años abrió fuego en su escuela y posteriormente en su casa, donde mató a ocho personas e hirió a casi 20 antes de quitarse la vida.

Poco después, el 2 de septiembre, otro estudiante de 14 años fue detenido tras realizar varios disparos contra su escuela en la provincia de Kamphaeng Phet, unos 200 km al norte de Bangkok. En ese caso, no se registraron heridos.

Ante la creciente presión para reforzar los controles sobre las armas de fuego, el Gobierno tailandés ordenó recientemente revisar la normativa vigente y suspendió la emisión de nuevos permisos para la compra de armas.

A pesar de contar con leyes relativamente estrictas, Tailandia registra uno de los niveles más altos de posesión civil de armas de fuego en Asia.

Traducción de Leticia Zampedri