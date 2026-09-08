Exalcaldesa de Luisiana queda libre tras cumplir 90 días por violar a un adolescente

La exalcaldesa de Luisiana Misty Roberts salió de prisión después de cumplir una condena de 90 días por la violación de un adolescente de 16 años durante su etapa al frente de la ciudad de DeRidder.

Roberts, de 44 años, terminó de cumplir su pena el lunes, apenas una semana después de que el juez Kent Savoie rechazara una petición de la fiscalía para imponerle una sentencia más severa, según KPLC. Savoie reconoció que había cometido un error al calcular la condena porque tomó como referencia más de 30 casos similares que terminaron en acuerdos de culpabilidad, a diferencia del de Roberts, quien fue declarada culpable por un jurado, pero aun así decidió no modificar la pena.

“Le pedí a alguien que me consiguiera una lista de casos similares”, explicó durante una audiencia celebrada el 31 de agosto. “Hice una suposición y esa suposición resultó equivocada. Me equivoqué en ese sentido”.

open image in gallery Misty Roberts, exalcaldesa de DeRidder, Luisiana, salió de prisión tras cumplir una condena de 90 días por violar a un adolescente de 16 años durante una fiesta en una piscina en 2024

La condena de 90 días fue mucho menor que la pena de hasta 17 años de prisión que Roberts podía haber recibido tras ser declarada culpable. Según la fiscalía, el delito ocurrió en julio de 2024 durante una fiesta en la piscina de su casa, cuando todavía era alcaldesa de DeRidder, y la víctima era un adolescente de 16 años, estudiante de secundaria y amigo de uno de sus hijos.

La brevedad de la condena provocó indignación entre algunos habitantes de la comunidad, quienes consideraron que el castigo no reflejaba la gravedad del delito. “Cuando se trata de niños, debemos aplicar la ley en toda su extensión. No hay excusas cuando se trata de nuestros hijos”, declaró Karin McGee, residente de DeRidder, a la emisora local KALB, mientras que otro residente, Ryan Clark, calificó la sentencia de 90 días como “un insulto”.

Además de pasar tres meses en prisión, Roberts deberá pagar 5.000 dólares en multas, someterse de forma periódica a pruebas de detección de drogas, registrarse como delincuente sexual y recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico. Si incumple las condiciones de su libertad condicional, podría verse obligada a cumplir dos condenas suspendidas de cinco años de prisión de forma simultánea.

Durante la audiencia de sentencia del 9 de junio, la exalcaldesa asumió la responsabilidad por sus actos y aseguró que cargaría con la culpa durante el resto de su vida. “Me culpé entonces, me culpo hoy y me culparé por el resto de mi vida. Decepcioné a mucha gente y soy la única responsable”, afirmó, según KPLC.

open image in gallery El Tribunal de la Parroquia de Beauregard, donde la exalcaldesa de DeRidder Misty Roberts fue declarada culpable de violar a un adolescente de 16 años durante una fiesta en una piscina mientras ejercía el cargo ( Google )

Roberts también aseguró que había tocado fondo el día en que cometió el delito y se describió como “una vergüenza”. “Qué vergüenza he traído a esta ciudad”, expresó. “Lo arruiné todo, aunque desde luego nunca fue mi intención”.

Durante las declaraciones de impacto de las víctimas, la madre del adolescente describió a Roberts como “una depredadora con extensiones de cabello, tacones altos [y] bótox” y le advirtió que “se mantuviera alejada de mi familia”, según la emisora.

El fiscal de distrito de la parroquia de Beauregard, James Lestage, sostuvo que su oficina hizo todo lo que estaba a su alcance para conseguir una pena mayor y cuestionó la decisión del tribunal. “Hemos cumplido con nuestra parte. Hemos hecho todo lo posible por presentar las pruebas para proteger y representar a las víctimas. Creo que el jurado lo vio. El jurado la declaró culpable. Argumentamos a favor de las penas máximas, que consideramos apropiadas”, señaló a KPLC. “No creo que la sentencia impuesta refleje la gravedad de los delitos. En mi opinión, no representa los valores de la parroquia de Beauregard”.

Por su parte, los abogados defensores Adam Johnson y Todd S. Clemons aseguraron que Roberts cumplirá todas las condiciones impuestas tras recuperar la libertad y destacaron la actitud que mostró ante el tribunal. “En su intervención ante el tribunal se mostró sincera y firme, y pidió disculpas por sus actos. Creemos que eso también influyó de manera considerable en el resultado”, afirmaron.

Traducción de Leticia Zampedri