Hombres armados abren fuego en campo de fútbol en centro de México, matando a 11 personas

Envases de cerveza, prendas con aparentes manchas de sangre y varias veladoras seguían esparcidas el lunes en un campo de fútbol local de Salamanca, municipio del estado de Guanajuato, en el centro de México. En ese lugar, al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron heridas el domingo, cuando hombres armados abrieron fuego contra quienes se encontraban reunidos tras un partido.

Mientras la fiscalía estatal avanza en las investigaciones, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, afirmó el lunes en redes sociales que “la seguridad en la región has sido reforzada” con la presencia de fuerzas estatales y federales.

“El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”, señaló.

No obstante, el campo de fútbol, un predio privado y de tierra ubicado a unos 300 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, permanecía la mañana del lunes sin vigilancia fija, con patrullajes esporádicos de la Guardia Nacional, constató The Associated Press.

Guardias nacionales patrullan cerca de un campo de fútbol al día siguiente de que hombres armados abrieran fuego, matando e hiriendo a varias personas, en Salamanca, México, el lunes 26 de enero de 2026.

El suceso es uno de los peores ataques indiscriminados contra la población de esta administración y tuvo lugar en el estado con más homicidios del país y una región de intensa violencia vinculada a la disputa territorial entre el cártel local de Santa Rosa de Lima —un grupo muy violento y dedicado principalmente al robo y tráfico de combustible— y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según dijo el domingo el alcalde de Salamanca, César Prieto, el único que dio detalles de lo ocurrido, el ataque es parte de la “ola de violencia” que vive la zona y de la existencia de “grupos criminales tratando de someter a la autoridad”.

Ocurre, además, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo de Fútbol en México —coanfitrión del torno junto a Canadá y Estados Unidos— y mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum no solo quiere enfatizar sus avances en seguridad sino que intenta promocionar el fútbol local y de base.

Justo el lunes, durante la conferencia presidencial matutina, se anunciaba la celebración de 74 “mundialitos” por todo el país como “herramienta poderosa para el desarrollo integral” de la población, según destacó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La presidenta no se pronunció sobre lo sucedido en Salamanca y se remitió a lo que informará la fiscalía local, que el domingo se limitó a condenar lo sucedido e indicar que ya investigaba el tema, sin aportar mayores detalles.

Las autoridades no han ofrecido hipótesis sobre el posible móvil del ataque.

El analista de Seguridad David Saucedo, que durante años tuvo su base en Guanajuato, indicó que las primeras informaciones que han trascendido de testigos parecen indicar que fue un ataque que no se dirigía a ninguna persona.

En su opinión, parece que fue ejecutado por miembros del Cartel de Santa Rosa que querían “provocar el arribo de fuerzas estatales y federales” a esa zona bajo control de su enemigo, el cártel de Jalisco.

Según Saucedo, el ataque "echa por tierra la imagen que México quiere proyectar de una coordinación y un combate y contención de la violencia homicida, justo en la víspera de la realización de la Copa Mundial de Fútbol".

El cártel de Jalisco es la organización criminal en mayor expansión en México, declarada como terrorista por la administración de Donald Trump, que también puso en la mira al cártel de Santa Rosa de Lima.

De acuerdon con el Departamento del Tesoro, las acciones de este grupo “contribuyen a la existencia de un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos, y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales” al robar miles de millones de dólares a Petróleos Méxicanos, la energética estatal mexicana.

De hecho, el alcalde de Salamanca recordó que la semana pasada hubo una amenaza con un artefacto explosivo en las instalaciones de Pemex que fue desactivado sin causar daños.