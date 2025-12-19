James Van Der Beek se sinceró sobre su repentina pérdida de peso después de que su aparición virtual en la reunión de Amigos y amantes en septiembre suscitó la preocupación de los fans.

El actor apareció en el programa Today el viernes, una semana después de que abandonara su espacio programado en el programa matinal de la NBC debido a que su hija contrajo conjuntivitis.

En declaraciones al programa Today de Craig Melvin, Van Der Beek —que anunció su diagnóstico de cáncer colorrectal en fase tres en noviembre del año pasado— reveló que su ausencia en el reencuentro del drama adolescente “no estaba relacionada con el cáncer”.

El actor dijo que le “afectaron algunos bichos estomacales”, que le hicieron perder peso, al tiempo que admitió que el cáncer amplifica otras enfermedades.

“Lo más difícil fue la paciencia que esto requirió, ya que, por ejemplo, hago un plan y luego no soy capaz de llevarlo a cabo”, dijo Van Der Beek en la entrevista en su rancho de Texas.

“Me siento mucho, mucho mejor que hace un par de meses”, dijo Van Der Beek en la entrevista en su rancho de Texas.

James Van Der Beek habló el viernes en el programa “Today” sobre su experiencia con el cáncer ( NBC )

“Fue un viaje más largo de lo que nunca pensé que sería. Exigió más de mí: más paciencia, más disciplina, más fuerza de la que sabía que tenía. Sabía que era fuerte. No sabía que era tan fuerte. Pero me siento bien”, le dijo a Melvin.

En otra parte de la entrevista, el actor sostuvo que el cáncer fue “lo mejor que me pasó”.

“Creo que antes no sabía lo que era frenar”, dijo. “El mayor cambio sería este viaje de amor propio. De lo que me di cuenta fue de que era digno de amor”.

Van Der Beek dijo que sigue en tratamiento contra el cáncer y “probando un montón de cosas”, aunque no especificó qué terapias recibió

El mes pasado, Kimberly comentó una foto de su marido con su camiseta de la película Varsity Blues, de 1999, diciendo que estaba “recuperándose”.

Van Der Beek, más conocido por su papel de Dawson Leery en la serie Amigos y amantes de 1998 a 2003, se perdió la lectura en directo del episodio piloto de la serie en la reunión de septiembre.

En su aparición virtual, agradeció a sus fans la compra de entradas para el acto de recaudación de fondos, que su compañera de reparto Michelle Williams había organizado para apoyarlo.

Traducción de Olivia Gorsin