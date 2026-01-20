Familias de seis adolescentes demandan a TikTok luego de que sus hijos murieran al intentar “reto de asfixia” viral

Seis familias han demandado a TikTok después de que sus hijos murieran al intentar supuestamente un reto viral de asfixia difundido en la red social.

El caso se centra en un joven de una familia de Delaware, EE. UU., y otros cinco del Reino Unido, todos ellos adolescentes de entre 11 y 17 años. Sus familias han afirmado que participaron en una tendencia llamada “Reto del Desmayo”.

Según las seis familias, el Reto del Desmayo anima a los usuarios a asfixiarse hasta perder el conocimiento.

Michelle Ortiz, residente en Delaware, afirma que su hijo, Jaedon Bovell, fue uno de los adolescentes que murieron al intentar el reto. Su hijo murió en 2020, mientras que otras personas citadas en la demanda fallecerían un año después.

En declaraciones al medio Delaware Online, la afligida madre expresó su deseo de que la demanda impidiera que otras familias sufrieran una pérdida prematura.

“No hago esto por ninguna otra razón que no sea la de evitar que otras madres se sientan así”, dijo.

open image in gallery Ellen Roome (derecha) dice que su hijo Jools (izquierda) murió al intentar el “Reto del Desmayo” ( PA Media )

En otra entrevista con el canal ABC 6, advirtió que la enorme variedad de contenidos de TikTok podría exponer a los niños a conceptos que son demasiado jóvenes para comprender.

“Los niños toman decisiones sin conocer la finalidad como los adultos, y [TikTok] se aprovecha de esto”, dijo Ortiz.

El documento de la demanda, visto por ABC 6, fue presentado ante el Tribunal Superior del Estado de Delaware. En el documento, se acusa a TikTok y a su empresa matriz, ByteDance, de causar homicidio culposo.

Matthew Bergman, abogado que representa a las familias, declaró a ABC 6 que en las redes sociales se recomendaban con demasiada facilidad a los niños “contenidos peligrosos”.

“TikTok tiene una página 'Para ti' que bombardea a los jóvenes y a los niños pequeños con material peligroso”, dijo Bergman al canal. Continuó: “En este caso, peligrosos retos de asfixia. No es material que los niños quieran ver, es material del que no pueden apartar la vista”.

Está apoyando a las familias en su intento de aprobar la Ley de Jools, una ley que lleva el nombre de Julian “Jools” Sweeney, presunta víctima del Reto del Desmayo.

La ley obligaría a las empresas de redes sociales a conservar los datos en línea y de redes sociales de un menor en los cinco días siguientes a su fallecimiento.

open image in gallery Roome espera que la Ley de Jools obligue a las empresas tecnológicas a compartir los datos de sus hijos, si fallecen ( PA Media )

La madre de Jools, Ellen Roome, declaró a la BBC que la empresa solo estaría obligada legalmente a revelar los datos de su hijo si el caso judicial pasaba a la siguiente fase.

“Quiero ver qué miraba mi hijo, y si son las redes sociales, quiero que se rindan cuentas”, dijo, y agregó: “Las empresas de redes sociales están alimentando a nuestros hijos con material nocivo”.

TikTok dijo a Sky News, sin embargo, que los datos probablemente habían sido borrados debido a las leyes de privacidad en el Reino Unido y EE. UU., por lo que era difícil determinar exactamente qué contenido había sido visto por los adolescentes fallecidos.

El caso se encuentra aún en sus primeras fases, y el tribunal recibió, en una audiencia celebrada el viernes 16 de enero, una petición de sobreseimiento de la causa civil.

En la audiencia, TikTok argumentó que la ley violaría la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., según ABC 6. La empresa tecnológica también ha argumentado que la Ley de Decencia en las Comunicaciones eximía a las empresas de Internet de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros, como las personas influyentes en las redes sociales.

Al dirigirse al tribunal, los representantes de TikTok argumentaron que el tribunal con sede en Delaware carecía de jurisdicción sobre los casos británicos, aunque Bergman declaró a ABC 6 que esta “no [era] la primera vez que ciudadanos extranjeros [solicitaban] justicia en un tribunal estadounidense”.

open image in gallery TikTok se defendió en los tribunales alegando la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. ( AP )

Las otras familias cuyos hijos supuestamente murieron al intentar el Reto del Desmayo compartieron historias similares a las de Ellen Roome y Michelle Ortiz.

Louise Gibson dijo a Sky News que su hijo, Noah, murió a la edad de 11 años en diciembre de 2021. Su hermano lo encontró inconsciente en su dormitorio.

Louise y la hermana de Noah intentaron desesperadamente reanimarlo, pero no lo consiguieron.

“Cuando revisé el teléfono de Noah, buscaba mensajes de amigos del colegio. Buscaba señales de intimidación”, declaró a Sky News, y continuó: “Nunca se me ocurrió comprobar qué había estado mirando en las redes sociales”, dijo Louise.

Archie Battersbee, Isaac Kenevan y Maia Walsh murieron supuestamente al intentar el mismo reto, según la BBC, y sus familias también presentaron la demanda.

The Independent se puso en contacto con TikTok para obtener comentarios.

En una declaración facilitada a la BBC, la compañía tecnológica dijo que sus “más profundas condolencias [permanecían] con estas familias”.

“Prohibimos estrictamente el contenido que promueva o fomente comportamientos peligrosos”, dijo también el portavoz de TikTok a la BBC. Agregó: “Gracias a nuestros sólidos sistemas de detección y a nuestros equipos especializados en la detección y eliminación proactiva de estos contenidos, eliminamos el 99 % de los que infringen estas normas antes de que se nos notifique”.

Traducción de Sara Pignatiello