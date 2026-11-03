Un hombre que drogó y violó a su esposa durante más de dos décadas contactó por internet a desconocidos que compartían sus “fantasías brutales” de mantener relaciones sexuales con mujeres inconscientes e incapaces de moverse, según se reveló durante un juicio.

El hombre, de unos 60 años y residente de Stockport, en Manchester, ya se había declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación y administración de sustancias para incapacitar a su esposa con el fin de que otros hombres pudieran violarla.

Su identidad no puede divulgarse para proteger a la víctima y está previsto que comparezca como testigo en el juicio contra otros nueve hombres acusados de cometer delitos sexuales contra ella.

Durante el proceso, celebrado en el Tribunal de la Corona de Minshull Street, en Manchester, la fiscalía sostuvo que tanto el esposo como los acusados “llevaban una doble vida” para satisfacer sus “fantasías brutales”.

El hombre admitió que, al principio, aprovechaba que su esposa estaba dormida o inconsciente por el consumo de alcohol para abusar de ella. Posteriormente, comenzó a investigar en internet sobre sustancias utilizadas para facilitar agresiones sexuales, como el GHB, así como sobre pastillas para dormir y las posibles interacciones entre estos medicamentos y el alcohol.

Con el tiempo, empezó a administrarle, sin su conocimiento ni consentimiento, combinaciones de sustancias que la dejaban incapacitada. Además, grababa y fotografiaba los abusos sexuales y compartía las imágenes en internet.

open image in gallery Graham Brougham admitió haber violado a una mujer a la que su esposo drogó durante más de dos décadas ( Reuters )

Durante el juicio se reveló que uno de los contactos del esposo en internet le había enviado una fotografía del comediante Bill Cosby acompañada de la frase: “No puede decir que no si está inconsciente”.

Según la fiscalía, a más tardar en 2023, el hombre comenzó a invitar a otros hombres a su casa para que agredieran sexualmente a su esposa mientras ella permanecía inconsciente en la cama.

Ese mismo año, creó un perfil bajo un seudónimo en fabswingers.com, una plataforma de contactos para personas interesadas en el intercambio de parejas, según se informó durante la audiencia.

Al presentar los argumentos de la acusación, la fiscal Louise Oakley KC explicó a los miembros del jurado que el esposo nunca ocultó que su mujer desconocía lo que estaba ocurriendo.

“Él no ocultaba a las personas con las que se comunicaba que su esposa no sabía ni llegaría a saber nada de la participación de terceros. De hecho, en su perfil señalaba que ella estaría ‘fuera de sí’”, afirmó.

La fiscalía también sostuvo que el hombre nunca dio a entender a los acusados que él y su esposa participaran de común acuerdo en juegos de rol o fantasías sexuales.

“Era evidente que estaba drogada, inconsciente, completamente incapacitada, como quieran describirlo”, señaló Oakley.

“La triste realidad de este caso es que hay muchísimos hombres cuya fantasía consiste en mantener relaciones sexuales con una mujer inconsciente e inmóvil y abusar de ella”, añadió.

Según la fiscal, el esposo había encontrado a varios hombres que compartían esas fantasías, entre ellos algunos de los acusados que ahora enfrentan el juicio.

open image in gallery Alan Keelan llega al Tribunal de la Corona de Minshull Street, en Manchester, para responder a los cargos en su contra ( PA )

Según la fiscalía, los acusados que acudían a la vivienda de la pareja, a quienes describió como “agresores sexuales”, esperaban encontrar a la mujer “intoxicada” y “fuera de sí”.

“Cualquier ser humano con dos ojos, dos oídos y un mínimo de sentido común se habría dado cuenta de que estaba inconsciente al entrar en aquella habitación”, afirmó la fiscal.

“Lo sabían. Era lo que querían. Cualquiera que no hubiera tenido esas intenciones habría salido corriendo al entrar en la habitación de un desconocido y encontrarse con una mujer desnuda, roncando y sin responder a ningún estímulo”.

La fiscalía señaló como presuntos responsables de delitos que implicaron contacto físico a Philip Wild, taxista de 59 años; Mohammed Sabir, de 28 años, empleado de una agencia de contratación; Jordan Wallace, de 31 años, trabajador de una empresa de materiales de construcción; Alan Keelan, de 42 años, empleado de una empresa de limpieza industrial; Robert Stewart, jubilado de 70 años; Richard Townsend, de 38 años, trabajador metalúrgico; y Jonathan Kirk, de 43 años, paramédico de alto rango.

Por su parte, David Graves, de 60 años, representante de ventas de una empresa de cocinas, y Daniel Rayner, de 42 años, mecánico independiente, están acusados de participar en delitos que no implicaron contacto físico con la víctima. Según la fiscalía, ambos “se escondieron detrás de una pantalla” mientras conspiraban para administrarle sustancias.

Durante el juicio se informó que la policía descubrió lo que ocurría después de que periodistas encubiertos se infiltraran en un grupo de Telegram cuyos integrantes parecían compartir un interés particular por mantener relaciones sexuales con personas dormidas o inconscientes.

El jurado escuchó que, para ingresar al grupo, el esposo debía demostrar que era una persona real y que podía proporcionar imágenes de delitos sexuales cometidos contra su pareja u otra mujer.

Según se reveló durante la audiencia, los detectives detuvieron al hombre e incautaron un teléfono celular en su domicilio que contenía más de un millón de fotografías y videos que documentaban los abusos sexuales cometidos tanto por él como por otros hombres.

Stewart, residente de Stockport, se declaró inocente de los cargos de violación, conspiración para cometer una violación y conspiración para administrar una sustancia con fines delictivos. Graves, de Ilkeston, Derbyshire, negó los cargos de conspiración para cometer una violación, conspiración para cometer una agresión sexual con penetración y conspiración para administrar una sustancia con fines delictivos. Wild, también de Stockport, se declaró inocente de agresión sexual, intento de violación, agresión sexual con penetración y conspiración para cometer una violación.

Rayner, de Whitstable, Kent, negó los cargos de conspiración para cometer una violación, conspiración para cometer una agresión sexual con penetración y conspiración para administrar una sustancia con fines delictivos. Sabir, de Stockport, negó los cargos de violación y conspiración para cometer una violación, mientras que Wallace, de Wythenshawe, se declaró inocente de violación e intento de violación.

Keelan, también de Wythenshawe, negó los cargos de intento de violación y agresión sexual con penetración. Townsend, de Heywood, en el Gran Manchester, se declaró inocente de agresión sexual con penetración, mientras que Kirk, de Stockport, negó los cargos de violación y conspiración para cometer una violación.

Los delitos presuntamente se cometieron en distintas fechas entre 2015 y 2025.

Otros cuatro hombres ya se declararon culpables de diversos delitos relacionados con el caso en audiencias anteriores. Se trata de Keith Fotheringham, de 59 años, residente de Dundee; Karl Lindsay, de 56 años, de Taunton; Sean Peers, de 38 años, de Stockport; y Graham Brougham, de 74 años, de Northwich, Cheshire.

Traducción de Leticia Zampedri