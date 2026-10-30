Mujer de Arizona se defiende de un presunto agresor sexual contratado por su prometido, según la policía

Una mujer logró defenderse de un desconocido que presuntamente irrumpió en su vivienda en Arizona e intentó violarla. Sin embargo, más tarde descubrió que, según la investigación policial, su propio prometido habría organizado el ataque.

De acuerdo con la policía de Buckeye, Zarian Dyer, de 23 años, habría contratado a Adrian Ayala, un joven de 20 años residente de Goodyear al que conoció por internet, para agredir a su prometida, Bella Torres, madre de dos niños pequeños, el 16 de octubre.

Las imágenes de una cámara de seguridad doméstica obtenidas por Arizona Family muestran el enfrentamiento, incluido el momento en que Ayala le revela a Torres que había conocido a su prometido a través de Reddit.

“Tu novio me dijo que te gustaría”, le aseguró Ayala.

Al principio, Torres creyó que se trataba de un ataque al azar. Por eso, desafió al intruso a que le dijera el nombre de su prometido y describiera su aspecto para comprobar si lo conocía.

Una mujer de Arizona logró defenderse de un presunto agresor. Ahora, la policía afirma que su prometido contrató al hombre para que la agrediera sexualmente ( Bella Torres )

“Nunca había visto a esta persona en mi vida. Mi pareja tampoco. Lo habían visto merodeando por otras casas. Solo quedé atrapada en medio de todo”, declaró Torres a AZ Family la semana pasada.

Sin embargo, los investigadores encontraron mensajes en el teléfono celular de Ayala que, según la policía, demostrarían que ambos hombres habían hablado y planeado el ataque antes de que el sospechoso acudiera a la vivienda de Torres.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el Merced Sun-Star, Torres declaró a la policía que vio a Ayala asomarse por la puerta principal de su casa apenas unos minutos después de que Dyer saliera a comprar víveres.

En ese momento, su bebé de dos meses dormía en una habitación, mientras que su hija de 17 meses se encontraba detrás de ella. Según la denuncia, Ayala le pidió permiso para usar el baño, pero después derribó la puerta principal de una patada y entró por la fuerza.

Según consta en los documentos judiciales citados por el Sun-Star, Ayala habría agarrado a Torres por el cuello e intentado estrangularla. El forcejeo continuó en el baño, donde presuntamente se encerró con ella, trató de quitarle los pantalones y la tocó sin su consentimiento.

El enfrentamiento se trasladó después a la entrada de la vivienda, donde las cámaras de seguridad captaron a Torres mientras intentaba defenderse, golpeaba a Ayala y le exigía que revelara su identidad. En ese momento, Dyer regresó a la casa y corrió hacia ellos. Cuando Ayala huyó, el prometido de Torres lo persiguió en automóvil.

Tras su detención, Ayala declaró a los investigadores que había acudido a la vivienda después de llegar a un acuerdo con Dyer para violar a Torres.

Según su abogado, Ayala sostuvo ante el tribunal que Dyer le había presentado el supuesto acuerdo como parte de un “juego de rol”.

La defensa también argumentó que su cliente creía que Torres había dado su consentimiento y que no tenía intención de cometer un delito grave.

No obstante, la policía indicó que las pruebas recuperadas del teléfono celular de Ayala respaldaban la hipótesis de que ambos hombres habían coordinado el ataque.

Hasta el momento, los investigadores no han logrado determinar el motivo del presunto complot.

Ayala fue detenido al día siguiente del incidente y enfrenta cinco cargos, entre ellos secuestro, abuso sexual, robo y agresión agravada. Posteriormente, quedó en libertad tras pagar una fianza de 25.000 dólares, según informó 12 News.

Por su parte, Dyer fue arrestado el jueves y enfrenta cargos que incluyen agresión agravada, abuso sexual, intento de agresión sexual, secuestro y conspiración, según la policía.

De acuerdo con AZ Family, un tribunal le impuso una fianza de 500.000 dólares en efectivo.

Traducción de Leticia Zampedri