Nick Reiner, hijo del aclamado director fallecido Rob Reiner, fue colocado en una tutela de salud mental que duró de 2020 a 2021, según los informes.

El hombre de 32 años ha sido acusado del asesinato de sus padres, Rob y su esposa Michele Singer Reiner. Su comparecencia está prevista para el 23 de febrero; fue pospuesta tras la renuncia de su abogado.

Según el New York Times, un secretario del Tribunal Superior de Los Ángeles confirmó que la tutela había finalizado en 2021.

Steven Baer, un fiduciario autorizado que fue nombrado curador de Reiner, dijo al periódico que la enfermedad mental “[era] una epidemia que se [malinterpretaba] ampliamente”, y que lo ocurrido “[era] una tragedia horrible”.

Otra fuente dijo a la publicación que Reiner había sido diagnosticado en diferentes momentos con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Afirmaron que Reiner había estado tomando medicación para tratar la enfermedad, pero cambió de fármaco debido a los efectos secundarios aproximadamente un mes antes de que sus padres fueran asesinados.

Se dieron a conocer pocos detalles más sobre la tutela de Nick Reiner —un proceso legal, que se hizo famoso por Britney Spears, en el que alguien tiene el control de otra persona.

open image in gallery Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, habría estado bajo tutela de salud mental entre 2020 y 2021 ( Invision/AP )

Reiner, que aún no se ha declarado culpable, estará representado por un abogado de oficio. El abogado de Reiner, Alan Jackson, se retiró del juicio la semana pasada.

A la salida del tribunal, Jackson sostuvo que Reiner no era culpable del asesinato de sus padres, diciendo: “De acuerdo con las leyes de este estado, de acuerdo con la ley en California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”.

Jackson anunció que circunstancias que escapaban al control de su equipo, “pero sobre todo circunstancias que [escapaban] al control de Nick, habían hecho que tristemente [le fuera] imposible continuar” representando a Reiner.

Añadió el abogado: “Tengo prohibido dar más explicaciones por razones legales y éticas, pero sé que es una pregunta que todo el mundo se está haciendo”.

Por su parte, el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, proclamó: “Confiamos plenamente en que un jurado condenará a Nick Reiner más allá de toda duda razonable por el brutal asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner”.

open image in gallery Rob y Michele Reiner con su hijo, Nick, que podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de los asesinatos de sus padres ( Getty )

El querido cineasta Rob Reiner y su esposa Michele fueron encontrados muertos en su casa del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre.

Posteriormente, Nick fue detenido y acusado del doble asesinato. En una declaración en ese momento, la Policía de Los Ángeles dijo: “Como resultado de la investigación inicial, se ha determinado que los Reiner fueron víctimas de homicidio”.

No había señales de que se hubiera forzado la entrada en la casa de los Reiner, situada en la avenida Chadbourne de la ciudad de Brentwood, en el condado de Los Ángeles, California, y la pareja presentaba heridas compatibles con las de un apuñalamiento. El medio TMZ informó que la pareja había sido “degollada” tras una discusión en el domicilio.

Nick y su padre tuvieron una discusión en una fiesta en casa de Conan O'Brien la noche anterior, según contaron amigos de la familia al periódico Los Angeles Times. Los mismos amigos dijeron además que varias personas habían notado que Nick actuaba de forma extraña en la fiesta.

Rob y Michele fueron encontrados muertos en su casa al día siguiente.

Nick, que ha sido abierto sobre sus luchas con la adicción, coescribió la película de 2015 Being Charlie. La película, dirigida por su padre, se inspira en sus propias experiencias con la drogadicción, la rehabilitación y la falta de vivienda.

“Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. “Estuve sin hogar en Maine. “Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable”.

Después de recuperar la sobriedad, le dijo a la revista People en 2016: “He estado en casa durante mucho tiempo y me adapté de nuevo a vivir en Los Ángeles y a estar cerca de mi familia”.

Tracy Reiner, hija biológica de la exesposa de Rob, Penny Marshall, a quien este adoptó, declaró al noticiero NBC News que se encontraba en “shock” tras enterarse de sus muertes.

“Vengo de la mejor familia de la historia”, dijo al medio, y añadió: “No sé qué decir, estoy en shock”.

Traducción de Sara Pignatiello