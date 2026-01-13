Sam Beal, exestrella de los Giants de Nueva York, lleva siete meses desaparecido, según su hermana

La familia del excornerback de los Giants de Nueva York Sam Beal busca ayuda para localizar al exjugador de fútbol, desaparecido en Virginia el pasado mes de julio.

“Mañana hará 7 meses desde la última vez que supimos de mi hermano o lo vimos”, escribió Essence Zhane, su hermana, en Facebook el lunes. “Hicimos todo lo posible por nuestra parte para recomponer las cosas... En este momento, necesitamos desesperadamente el apoyo de todos”.

Cuando The Independent se puso en contacto con ella el martes, Zhane lo describió como un “momento emotivo” y se negó a hacer más declaraciones.

Beal, de 29 años, fue visto por última vez el 12 de julio, cuando dejó a su novia en casa de un familiar, según el sitio web del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas.

Al día siguiente, le dijo a su novia por teléfono que estaba en Virginia Beach y que volvería pronto a casa. Sin embargo, no se supo nada más de él desde entonces. El vehículo de su novia fue localizado en Virginia Beach con los zapatos y calcetines de Beal en su interior, junto con un poco de arena.

open image in gallery Sam Beal (en la foto), exestrella de los Giants de Nueva York, lleva siete meses desaparecido, según su hermana ( Essence Zhane, Facebook )

El exfutbolista mide 1,90 m, pesa 85 kg, tiene el pelo corto y negro y lleva la barba bien afeitada.

“No estoy aquí para responder a un montón de porqués y cómos”, escribió su hermana en Facebook. “Solo necesito que esto llegue a un destino correcto para obtener algún tipo de respuesta o cierre”.

"Soy una hermana mayor y necesito que mi hermano sepa que te queremos y te extrañamos, y este fue un sentimiento muy pesado de llevar durante meses”, añadió.

Instó a las personas que tuvieran información a ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Virginia Beach o con el Departamento de Policía de Kentwood, en Michigan.

Beal creció en Grand Rapids, Michigan, y jugó al fútbol universitario en los Western Michigan Broncos, un equipo de la División I. “Siempre pensé que me uniría a los infantes de marina después de graduarme y, con el tiempo, al FBI”, dijo Beal en 2019.

“Sam es un jugador extremadamente talentoso, pero lo que más me llama la atención de él es su ética de trabajo”, añadió Tim Lester, entrenador de fútbol de la WMU.

open image in gallery Beal (en la imagen, a la derecha) fue seleccionado por los Giants de Nueva York en 2018, aunque una lesión en el hombro lo apartó de las canchas antes de que comenzara la temporada. ( Getty Images )

Beal fue seleccionado por los Giants de Nueva York en 2018, aunque una lesión en el hombro lo sacó de la cancha antes de que comenzara la temporada. Finalmente, jugó en nueve partidos durante su tiempo en el equipo neoyorquino antes de renunciar a la temporada 2020 debido a la pandemia. Fue apartado del equipo en 2021.

Ese mismo año, Beal se declaró culpable en Ohio de cargos de tenencia de armas derivados de una detención en 2020 por posesión oculta de armas y marihuana, según NFL.com.

“Fuimos conscientes de la situación”, dijo entonces un portavoz de los Giants. “No tenemos más comentarios en este momento”.

Los portavoces del Departamento de Policía de Virginia Beach, del Departamento de Policía de Kentwood y de los Giants de Nueva York no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de The Independent.

Traducción de Olivia Gorsin