Las autoridades revelaron que en el transcurso de una semana se encontraron los restos en descomposición de dos mujeres dentro de autos distintos en depósitos de Los Ángeles.

Uno de los hallazgos ocurrió en un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, según informó Los Angeles Times. El artista coopera con la investigación y la policía no ha presentado cargos ni ha revelado la causa de la muerte de la mujer.

El lunes, agentes descubrieron restos humanos —reportados como una “cabeza y un torso”— dentro de una bolsa en el maletero delantero de un Tesla con placas de Texas registrado al intérprete de ‘Romantic Homicide’, de 20 años. El vehículo había sido remolcado desde la exclusiva zona de Bird Streets y se encontraba en el depósito Hollywood Tow de Mansfield Avenue.

El Tesla permaneció abandonado cinco días, hasta que empleados del depósito alertaron a las autoridades por un “fuerte” olor proveniente del auto. En un inicio, debido al estado de descomposición, no pudo determinarse el género de la víctima, aunque después fue identificado como una mujer.

El martes, el cuerpo parcialmente calcinado de otra mujer fue hallado en un Honda Civic en un depósito distinto. Ese vehículo había sido remolcado el 25 de agosto y está vinculado a un caso de persona desaparecida, informaron dos fuentes policiales no autorizadas para hablar del caso.

open image in gallery Las autoridades informaron que se han encontrado dos cuerpos en descomposición dentro de autos en depósitos de Los Ángeles. Uno de los vehículos estaba registrado a nombre del cantante D4vd ( Getty Images )

Según Los Angeles Times, ambos casos son considerados incidentes separados.

The Independent contactó a representantes de D4vd y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para obtener comentarios.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada públicamente.

El martes, representantes de D4vd no respondieron a The Independent, aunque sí enviaron un comunicado a NBC Los Angeles: “D4vd ha sido informado de lo ocurrido. Y, aunque sigue de gira, está cooperando plenamente con las autoridades”.

Más tarde ese mismo martes, WWD informó que las marcas Crocs y Hollister retiraron a D4vd de sus campañas promocionales.

“Estamos al tanto de esta noticia en desarrollo. Con respecto a la situación actual, hemos eliminado el contenido de campaña con D4vd mientras la investigación continúa”, señalaron ambas marcas en un comunicado conjunto.

open image in gallery La policía de Los Ángeles informó que un Tesla, presuntamente registrado a nombre del cantante D4vd, de 20 años, desprendía un “olor fétido” en un lote incautado ( Getty )

D4vd se encuentra actualmente en medio de su gira mundial Withered y tenía programado un show en The Fillmore Minneapolis la noche del martes. El cantante ha seguido activo en redes sociales desde el hallazgo del cuerpo y tiene prevista otra presentación este miércoles en Kansas City.

D4vd, pronunciado “David”, es un cantautor reconocido por su sencillo viral de 2022, ‘Romantic Homicide’, que se popularizó en TikTok.

A ese éxito le siguió ‘Here With Me’, en 2023. Ambas canciones superan los mil millones de reproducciones en Spotify, donde cuenta con más de 33 millones de oyentes mensuales.

Traducción de Leticia Zampedri