Hallan un cuerpo en descomposición dentro de un Tesla registrado a nombre de un cantante

La policía de Los Ángeles encontró el lunes un cuerpo en descomposición dentro de un Tesla supuestamente registrado a nombre del cantante emergente D4vd.

Un vocero del LAPD dijo a The Independent que los agentes acudieron a un reporte por un “olor fétido” que provenía de un vehículo en un depósito de autos incautados, alrededor de las 12:20 p. m. del lunes.

Los detectives encontraron posibles restos humanos e iniciaron una investigación por muerte.

“No tenemos información sobre el propietario del vehículo”, dijo un vocero del LAPD a The Independent.

Sin embargo, ABC 7 Eyewitness News informó que el Tesla 2023 está registrado en Hempstead, Texas, a nombre de D4vd, de 20 años, cuyo nombre legal es David Anthony Burke.

La policía de Los Ángeles informó que un Tesla, presuntamente registrado a nombre del cantante D4vd, de 20 años, desprendía un “olor fétido” en un lote incautado ( Getty Images )

El medio agregó que la policía señaló que el auto había estado en el lote de autos incautados durante varios días. El cuerpo, según reportes, estaba dentro de una bolsa en el maletero delantero del Tesla.

D4vd se encuentra actualmente en medio de su gira mundial Withered y tenía programado un show en The Fillmore Minneapolis la noche del martes. El cantante ha seguido activo en redes sociales desde el hallazgo del cuerpo.

The Independent contactó a los representantes de D4vd y a The Fillmore Minneapolis para obtener comentarios.

D4vd, pronunciado “David”, es un cantautor reconocido por su sencillo viral de 2022, ‘Romantic Homicide’, que se popularizó en TikTok. A ese éxito le siguió en 2023 ‘Here With Me’. Ambas canciones superan el billón de reproducciones en Spotify.

D4vd, quien acumula más de 33 millones de oyentes mensuales en Spotify, se consolida como una de las voces emergentes más exitosas de su generación.

Traducción de Leticia Zampedri