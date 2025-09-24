Un individuo de nombre Joshua Jahn ha sido identificado como el presunto francotirador del tiroteo en un centro de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) de Dallas, Texas, EE. UU., en el que murieron dos detenidos de ICE y otro resultó herido.

El sospechoso (29) ha sido mencionado en los medios de comunicación, pero no ha sido identificado por las autoridades.

“Mensajes anti-ICE” se encontraron en los casquillos de bala en el lugar de los hechos después de que el sospechoso “[disparara] indiscriminadamente” contra el centro de detención y una furgoneta en el noroeste de Dallas el miércoles por la mañana, según informó el FBI.

En total, cuatro personas resultaron heridas de bala en los actos violentos que se produjeron el miércoles por la mañana, incluido el sospechoso, que murió de una herida de bala autoinfligida, según informó el Departamento de Policía de Dallas.

Ningún agente de ICE resultó herido en el tiroteo, según informó el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.).

Joseph Rothrock, agente especial del FBI a cargo de la oficina de campo de Dallas, dijo que el incidente está siendo investigado como un acto de violencia selectiva.

No se han revelado los nombres de las víctimas.

Esto es todo lo que sabemos sobre el tiroteo:

open image in gallery El presunto francotirador que mató a dos detenidos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) e hirió a otro en un tiroteo en un centro de Dallas fue hallado con “mensajes anti-ICE” ( X/@FBIDirectorKash )

open image in gallery El último comunicado del DHS señala que un “pistolero desquiciado” lanzó un ataque contra las instalaciones de ICE y “disparó indiscriminadamente” contra el edificio y una furgoneta desde una azotea cercana ( X/@TriciaOhio )

El presunto francotirador murió de una herida de bala autoinfligida

Varios medios de comunicación han señalado a Joshua Jahn (29) como presunto autor de los disparos, aunque las autoridades no han anunciado oficialmente su identidad.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, afirmó que el ataque “[había estado] motivado por el odio a ICE”.

El hermano del sospechoso, Noah Jahn, dijo a NBC News que Joshua Jahn “no tenía nada en contra de ICE (hasta donde [él sabía])” y que “no estaba interesado en ningún lado del espectro político”.

open image in gallery Agentes del FBI inspeccionan el tejado de un edificio de apartamentos cercano al lugar del tiroteo ( AP )

open image in gallery Agentes del FBI en la azotea de un edificio de oficinas de un abogado de inmigración frente a la oficina de campo de ICE ( REUTERS )

Noah Jahn añadió que su hermano sabía usar un rifle pero “definitivamente no era un buen tirador”.

La última vez que vio al sospechoso fue en casa de sus padres hace dos semanas, informó el medio de comunicación.

El sospechoso murió de una herida de bala autoinfligida y fue hallado en el tejado de una oficina de abogados de inmigración cercana.

“Un pistolero desquiciado disparó indiscriminadamente contra un edificio de ICE”

El último comunicado del DHS señala que un “pistolero desquiciado” lanzó un ataque contra las instalaciones de ICE y “disparó indiscriminadamente” contra el edificio y una furgoneta desde una azotea cercana.

Las víctimas estaban dentro de la furgoneta cuando recibieron los disparos, según el departamento.

“El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio de ICE, así como contra una furgoneta en la poterna donde las víctimas fueron alcanzadas por las balas”, se dice en el comunicado, y se añade: “Tres detenidos fueron tiroteados. Dos han fallecido y el otro se encuentra en estado crítico. El pistolero fue encontrado con una herida de bala autoinfligida. Podemos confirmar que los casquillos fueron encontrados con mensajes anti-ICE en ellos. Esto fue un ataque contra las fuerzas de seguridad de ICE”.

open image in gallery Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, compartió fotos en las redes sociales de los agujeros de bala, tomadas desde el interior de las instalaciones de ICE ( X/@TriciaOhio )

Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, compartió fotos en las redes sociales de los agujeros de bala, tomadas desde el interior de las instalaciones del ICE. “La violencia y la deshumanización de estos hombres y mujeres debe terminar”, dijo en un post en X, refiriéndose a los agentes del orden de ICE.

Funcionarios locales, estatales y federales ofrecieron una breve rueda de prensa el miércoles por la mañana cerca del lugar del tiroteo.

El director en funciones de la sede de la agencia en Dallas, Joshua Johnson, también pidió que se pusiera fin a “los actos de violencia contra los empleados de ICE”.

Por su parte, el senador por Texas, Ted Cruz,condenó la “violencia por motivos políticos”.

“A todos los políticos que están demonizando a ICE, que están demonizando a la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.): deténganse”, dijo en la conferencia de prensa, y añadió: “Esto tiene consecuencias muy reales”.

open image in gallery En total, cuatro personas resultaron heridas de bala en los actos violentos que se produjeron el miércoles por la mañana, incluido el sospechoso, que murió de una herida de bala autoinfligida, según informó la policía de Dallas ( AP )

Asimismo, Cruz se refirió al asesinato del activista de derecha Charlie Kirk hace dos semanas. “No deberíamos utilizar un lenguaje que inspira a los locos a cometer crímenes malvados”, expresó.

Los funcionarios solo respondieron a unas pocas preguntas antes de clausurar la rueda de prensa, negándose a comentar sobre el hecho de que las víctimas del tiroteo fueran detenidos de ICE.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, pidió paciencia mientras las autoridades trabajaban para esclarecer los hechos.

“Es un momento alarmante”, dijo Johnson, y prosiguió: “Les pido a todos ustedes, a todos los habitantes de la ciudad de Dallas que puedan oírme en este momento, que tengan paciencia, que estén tranquilos”.

open image in gallery El senador por Texas, Ted Cruz, condenó la “violencia por motivos políticos” ( Reuters )

Qué ha dicho la Administración Trump sobre el tiroteo

El Gobierno de Trump se ha apresurado a vincular el tiroteo con los críticos de ICE y la arrolladora operación antiinmigración del presidente Donald Trump.

Trump aún no se ha pronunciado sobre el suceso, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, culpó a los demócratas por “demonizar” a los oficiales de seguridad de la agencia.

“Los demócratas deben dejar de demonizar a los heroicos hombres y mujeres de ICE que solo están trabajando para mantener a salvo a los estadounidenses”, dijo Leavitt en una publicación en X.

open image in gallery Karoline Leavitt señaló a los demócratas por “demonizar” a los agentes de seguridad de ICE ( @PressSec/X )

El director del FBI, Kash Patel, compartió una imagen de los casquillos en una publicación en X. “Aunque la investigación está en curso, un examen inicial de las pruebas muestra un motivo ideológico detrás de este ataque (véase la foto de abajo)”, afirmó Patel, y agregó: “Uno de los casquillos recuperados estaba grabado con la frase 'anti-ICE'”.

“Estamos a solo unos kilómetros de Prarieland, Texas, donde hace apenas dos meses un individuo tendió una emboscada a los agentes de otra instalación de ICE”, señaló Patel, y continuó: “Esto tiene que acabar. El FBI y nuestros socios dirigirán los esfuerzos de investigación para que quienes atentan contra nuestras fuerzas del orden sean perseguidos y sometidos a todas las instancias de la justicia”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que el incidente “debe servir para hacer ver a la extrema izquierda que su retórica sobre ICE tiene consecuencias”.

El vicepresidente J. D. Vance fue uno de los primeros en comentar públicamente, y dijo que el tiroteo era parte de los “ataques obsesivos contra las fuerzas de seguridad”.

“Los ataques obsesivos contra las fuerzas de seguridad, en particular ICE, debe cesar”, publicó Vance en X. Añadió: “Rezo por todos los heridos en este atentado y por sus familias”.

Traducción de Sara Pignatiello