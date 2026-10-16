Un hombre de Oregón que intervino para detener a un adolescente de 16 años después de que este matara a tiros a cuatro personas en una escuela primaria de Bend fue identificado como el padre de dos alumnas del establecimiento.

El tiroteo, ocurrido el jueves en la escuela primaria Silver Rail, dejó cuatro víctimas mortales: tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra. Además, un niño de 7 años y una docente de 54 fueron trasladados a un hospital de la zona en estado crítico, mientras que el atacante, quien presuntamente utilizó una escopeta comprada por su madre, también murió.

La tragedia conmocionó a la comunidad de Bend, ubicada a unos 280 kilómetros al sureste de Portland, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y esperan dar a conocer más detalles el viernes.

Según confirmó su hermano a NBC News, el hombre que logró detener al atacante fue Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años y padre de dos niñas que asisten a la escuela.

Giamanco regresaba a su casa después de almorzar cuando escuchó disparos y vio al sospechoso entrar al edificio, por lo que decidió intervenir. Previamente, las autoridades habían informado que un integrante de la comunidad logró reducir al atacante en un acto que calificaron de heroico.

Por otra parte, NBC News identificó al presunto responsable como John Griffin II, un adolescente de 16 años residente de Bend, según fuentes policiales. Asimismo, un familiar confirmó que una de las víctimas, de apenas 5 años, se llamaba Rhoam Summer.

De acuerdo con los primeros informes, el tiroteo habría ocurrido en un aula de educación especial de la escuela.

open image in gallery Identifican al padre que detuvo a un atacante en una escuela de Oregón: cuatro personas murieron, entre ellas tres niños, antes de que el sospechoso recibiera un disparo ( AP )

El ataque comenzó alrededor de las 12:59 p. m. del jueves, cuando una persona llamó al servicio de emergencias para denunciar que un desconocido había disparado contra un automóvil frente a la escuela primaria. Durante el minuto siguiente, los operadores recibieron decenas de llamadas que alertaban de que un hombre había ingresado al edificio y comenzado a disparar.

Ante la emergencia, las autoridades emitieron una alerta inmediata, enviaron a todos los agentes disponibles al lugar y ordenaron el cierre preventivo de la escuela. La policía de Bend llegó a la 1:02 p. m., apenas tres minutos después de la primera llamada, pero para entonces el atacante ya había sido detenido.

Durante una conferencia de prensa el jueves, el jefe de policía Mike Krantz explicó que Giamanco, el hombre que intervino para detener al sospechoso, lo vio entrar a la escuela primaria Silver Rail, lo siguió al interior del edificio y lo enfrentó.

Segundos después de la llegada de los agentes, las comunicaciones policiales indicaron que el atacante había sido neutralizado, posiblemente por una persona que se encontraba en el lugar.

“Parece que el atacante ha sido neutralizado, posiblemente abatido por un padre de familia en la escuela”, se escuchó en una de las comunicaciones de emergencia.

open image in gallery El ataque dejó cuatro muertos: tres niños de 5, 8 y 11 años y un docente, según informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz. Un niño de 7 años y un docente de 54 fueron trasladados a un hospital de la zona en estado crítico ( Reuters )

Posteriormente, la policía ingresó a la escuela y confirmó la muerte del atacante de 16 años. En el interior también encontró a cuatro personas que habían fallecido a causa de sus heridas, mientras que otras dos fueron trasladadas a un hospital. Tras el ataque, las autoridades evacuaron el establecimiento y habilitaron un centro cercano para reunir a los estudiantes con sus familias.

La rápida intervención de Giamanco recibió elogios tanto de las autoridades como de los residentes de Oregón, incluida la gobernadora del estado, Tina Kotek.

“A la persona que intervino con valentía para evitar que hubiera más víctimas, quiero decirle que sé que vivir una situación así deja una profunda huella emocional y que la tengo presente en mis pensamientos”, expresó Kotek el jueves.

Una maestra de quinto grado de la escuela también destacó la valentía de Giamanco en declaraciones a KPTV.

“Esa persona vio lo que estaba pasando y decidió actuar. Eso requirió mucho valor y estoy muy agradecida de que haya logrado detener al atacante”, afirmó.

open image in gallery Varias personas se reúnen en una vigilia con velas en el parque Drake, en Bend, Oregón, tras el tiroteo ocurrido ese mismo día en la escuela primaria Silver Rail ( AP )

El tiroteo conmocionó a Bend, una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes ubicada en el centro de Oregón. Aunque las autoridades todavía no han determinado qué motivó al atacante, advirtieron que las investigaciones podrían prolongarse.

“Será una investigación larga”, declaró Krantz ante los periodistas. El jefe de policía explicó que todos los agentes de Bend habían participado en agosto en una jornada completa de capacitación para responder a situaciones con atacantes armados. “Por desgracia, es algo para lo que nos preparamos regularmente, y tenemos que seguir haciéndolo”, señaló.

“Es una tragedia terrible. No hay palabras que puedan aliviar este dolor”, agregó.

Por su parte, Steven Cook, superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, expresó su consternación por lo ocurrido. “Estamos devastados y horrorizados”, declaró el jueves. “Son cosas de las que uno escucha hablar en otros lugares y reza para que nunca sucedan aquí”.

Esa misma noche, cientos de residentes se reunieron en Drake Park para participar en una vigilia en memoria de las víctimas. Durante el encuentro, los asistentes cantaron y elevaron oraciones por las personas fallecidas, sus familias y toda la comunidad escolar.

Mientras tanto, se espera que las autoridades proporcionen nuevos detalles sobre la investigación durante una conferencia de prensa prevista para el viernes por la tarde.

La tragedia también reavivó el debate sobre el control de armas en Estados Unidos, y varios legisladores demócratas de Oregón recurrieron a las redes sociales para exigir cambios en la legislación.

“Una vez más, debemos preguntarnos cuántas escuelas más tienen que sufrir tiroteos antes de que los republicanos acepten tomar medidas para frenar la violencia armada”, escribió en X el senador por Oregón Ron Wyden.

Según Mass Shooting Tracker, en lo que va de 2026 se han registrado 436 tiroteos masivos en Estados Unidos. La organización utiliza esta categoría para referirse a incidentes en los que al menos cuatro personas resultan heridas por disparos.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Policía de Bend para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri