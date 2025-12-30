Acusan a Stefon Diggs, estrella del fútbol americano, de agresión y estrangulación

Stefon Diggs, receptor del equipo de fútbol americano New England Patriots, se enfrenta a cargos de agresión y estrangulación en Massachusetts, EE. UU.

Los cargos fueron presentados el lunes en el Tribunal de Distrito de Dedham, según el canal CBS Boston. Diggs (32) ha sido acusado de delito grave de estrangulamiento o asfixia y de delito menor de agresión y lesiones. Los cargos parecen derivarse de un incidente ocurrido el 2 de diciembre, pero se dispone de pocos detalles.

Diggs ha dicho que “niega categóricamente las acusaciones”, según un comunicado de los responsables del equipo.

“Apoyamos a Stefon. Seguiremos recabando información y cooperaremos plenamente con las autoridades competentes y con la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) en la medida en que sea necesario. Por respeto a todas las partes involucradas, y dado que se trata de un asunto legal en curso, no haremos más comentarios en este momento”, dijeron directivos del equipo a CBS Boston.

Los cargos contra Stefon Diggs parecen derivarse de un incidente a principios de este mes, aunque hay pocos detalles disponibles ( Getty Images )

El abogado David Meier también dijo, en una declaración a The Independent, que Diggs negaba las acusaciones. Meier añadió que los cargos eran “infundados, no corroborados” y que “nunca se [habían investigado], porque no [habían ocurrido]”.

“El momento y la motivación para hacer las alegaciones son meridianamente claros: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado. Stefon espera poder establecer la verdad ante un tribunal”, declaró Meier.

La comparecencia de Diggs está prevista para el 23 de enero.

El abogado Michael DiStefano, que también forma parte del equipo legal de Diggs, solicitó ante el tribunal el martes que los detalles del informe policial permanecieran sellados. Aunque los fiscales no se opusieron a la petición, la jueza pareció oponerse, según el periódico The Boston Globe.

“Hay interés en que haya cierta transparencia en el proceso”, dijo la jueza Jeanmarie Carroll.

Stefon Diggs y la rapera Cardi B dieron la bienvenida a un niño en noviembre ( Getty Images )

DiStefano también reveló que Diggs ha hecho una oferta económica a la presunta víctima: “Ahora mismo, están trabajando para llegar a un acuerdo al respecto”, dijo en el tribunal, según el noticiero Boston 25 News.

The Independent se ha puesto en contacto con los New England Patriots en busca de comentarios.

Diggs firmó un contrato de tres años y 69 millones de dólares con los Patriots en marzo, después de recuperarse de un desgarro del ligamento cruzado anterior que puso fin a su primera temporada con los Houston Texans, según la NFL.

Diggs también es padre: dio la bienvenida a un niño con la rapera Cardi B en noviembre.

El próximo partido de los Patriots está programado para el domingo contra los Miami Dolphins. El pasado fin de semana, los Patriots ganaron el título de la división AFC Este por primera vez desde 2019 tras derrotar a los New York Jets. Diggs terminó ese partido con 101 yardas de recepción y un touchdown, según ESPN.

Traducción de Sara Pignatiello