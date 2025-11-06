Fallece a los 24 años Marshawn Kneeland, estrella de los Dallas Cowboys

Falleció Marshawn Kneeland, defensa de los Dallas Cowboys. Tenía 24 años.

El exjugador de Western Michigan, originario de Grand Rapids, falleció durante la noche del jueves, según confirmó su agente, Jonathan Perzley, en Instagram.

“Vi cómo se abrió camino desde que era un chico esperanzado en Western Michigan con un sueño hasta ser un respetado profesional de los Dallas Cowboys”, escribió. Y agregó: “Marshawn lo dio todo en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”.

Kneeland fue la elección de segunda ronda de los Cowboys durante el draft de 2024 de la NFL.

El jugador de 24 años recuperó un despeje bloqueado en la zona de anotación para conseguir el primer touchdown de su carrera durante la derrota de los Cowboys por 27-17 ante los Arizona Cardinals el lunes, su último partido.

open image in gallery Marshawn Kneeland, liniero defensivo #94 de los Dallas Cowboys, fotografiado durante un partido de la NFL el 8 de septiembre de 2024. Kneeland falleció el jueves, pocos días después de anotar el primer touchdown de su carrera. Tenía 24 años ( Getty Images )

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana”, compartió el equipo en un comunicado al Dallas Morning News. “Marshawn fue un compañero de equipo y miembro muy querido de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”.

La NFL también confirmó la muerte de Kneeland con una publicación en X: “Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento del jugador de los Cowboys, Marshawn Kneeland. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo”.

Se desconoce la causa de su muerte.

Esta es una noticia de último momento y se encuentra en desarrollo...