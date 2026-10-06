Acusan a una mujer de permitir que un médico abusara sexualmente de un menor a cambio de Adderall

Una mujer de Texas presuntamente permitió que un médico abusara de un menor a cambio de Adderall, informa la policía.

Alicia Evonne Sánchez, de 37 años, fue detenida el miércoles y se le imputaron cargos de abuso sexual contra un menor de 14 años.

Según la policía, ella llevó al menor al consultorio del Dr. Kenneth Donald Haygood en numerosas ocasiones y presuntamente permitió que el médico le sometiera a abuso sexual al menos en 10 ocasiones.

Los investigadores indicaron que Sánchez permaneció en la sala durante los presuntos abusos. Según los informes, el menor suplicó y lloró para que el médico se detuviera, pero nadie le hizo caso e incluso se le dijo que era “lo que hacen los médicos”.

Tras los abusos, el menor le contó a otro adulto y a un consejero que el médico le daba pastillas de Adderall a Sánchez después de sus visitas.

Alicia Evonne Sánchez, de 37 años, a la izquierda, ha sido acusada de abuso sexual contra un menor de 14 años después de que, presuntamente, permitiera que el Dr. Kenneth Donald Haygood, sonriendo a la derecha, abusara de un menor a cambio de pastillas de Adderall ( Oficina del sheriff del condado de Smith )

Según las acusaciones, Sánchez le comentó al menor que las pastillas eran para “personas que no podían conseguirlas de su médico” o que había escasez de medicamentos.

Sigue detenida bajo fianza de 3 millones de dólares. De ser declarada culpable, Sánchez podría enfrentar hasta 99 años de prisión. Los investigadores aún no han revelado el parentesco de Sánchez ni el sexo del menor.

En 2025, Haywood fue sentenciado a ocho años de prisión tras declararse culpable de otros delitos de agresión sexual. Admitió dos cargos de agresión sexual contra dos pacientes mujeres en un acuerdo con la fiscalía que involucró el desestimiento de otros seis cargos, entre ellos el de agresión sexual a una menor.

Tuvo que registrarse como delincuente sexual de por vida.

No está claro si se presentarán cargos adicionales contra él.

Traducción de Michelle Padilla