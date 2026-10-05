El abogado de Jane Doe de Cornell afirma que más estudiantes podrían haber participado en el presunto caso de violación

El abogado de una mujer que afirma haber sido violada en grupo en la Universidad de Cornell en 2024 dijo que cree que hubo más de siete hombres involucrados en la agresión.

“Ni siquiera estoy seguro de que tengamos a todos los que participaron en este asalto, porque mi clienta estuvo inconsciente durante ciertos periodos, y eso se menciona en estas declaraciones. Ni siquiera sabemos con certeza si las personas que tenemos son las que conocemos”, le dijo a Jake Tapper de CNN.

El abogado continuó diciendo: “Si me preguntan a mí, creo que había más”.

Una estudiante, identificada como Jane Doe, afirma que en 2024 siete hombres de la fraternidad Chi Phi en el campus de Cornell la violaron durante varias horas.

El viernes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que la escuela y sus directivos no gestionaron adecuadamente el incidente.

El abogado de una mujer que afirma haber sido víctima de una violación en grupo en la Universidad de Cornell en 2024 declaró que cree que podrían haber participado más de siete hombres en la agresión ( Reuters )

“Estoy profundamente consternada por la actuación de la policía de la Universidad de Cornell. Fueron los primeros en poder entrevistar a la joven, responder a sus preguntas y contar su historia. El hecho de que hayan enviado un expediente parcial [a la fiscalía] es, a mi juicio, un fracaso”, declaró.

El sábado, el presidente de Cornell, Michael Kotilkoff, publicó un video de ocho minutos en el que reconocía las dudas sobre la gestión de la universidad en relación con la presunta violación.

“Quiero reconocer algo que puede resultar difícil para una institución. No tenemos todas las respuestas, pero estamos comprometidos a investigar y encontrar las que nuestra comunidad merece”, declaró. “Debemos hacer todo lo posible para evitar que lo que le sucedió a Jane Doe, a todas las personas que la precedieron y a todas las que vendrán después, vuelva a ocurrir”.

La semana pasada, Hochul designó a Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, como fiscal especial para investigar el caso Cornell.

“Como fiscal especial, el fiscal general investigará este incidente y, si procede, procesará cualquier delito derivado de dicha investigación y presentará las pruebas ante un gran jurado”.

La presencia de James en el caso llamó la atención del presidente Donald Trump, quien inicialmente restó importancia a las preguntas sobre el incidente, diciendo que confiaba en que Cornell manejaría bien las cosas porque es una “excelente universidad”.

Luego, una vez que James fue nombrado, Trump dijo que sentía “mucha pena” por los siete hombres acusados de violar a Jane Doe.

James logró procesar con éxito a Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en un caso que concluyó meses antes de que Trump fuera reelegido en 2024.

A principios de esta semana, en la Casa Blanca, Fox News le preguntó a Trump qué opinaba sobre la inclusión de James en el caso.

“Bueno, Letitia James es una persona corrupta. Es totalmente corrupta y no puedo ni imaginarlo. Me da pena por quienquiera que esté mirando, porque no recibirán un trato justo”, dijo Trump.

Traducción de Olivia Gorsin