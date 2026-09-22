El papa se reunirá en Francia con sobrevivientes de abusos ante críticas y exigencias de acción

En su visita de cuatro días a Francia que comienza el viernes, el papa León XIV se reunirá en privado con siete sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otro personal católico. El resultado será observado de cerca por críticos que sostienen que la Iglesia no ha hecho lo suficiente para afrontar el problema.

La reunión está prevista para el domingo en Lourdes, uno de los lugares de peregrinación más importantes del catolicismo. Algunos grupos de sobrevivientes criticaron la decisión de seleccionar a personas en lugar de representantes de organizaciones establecidas.

Las siete personas señalaron en un comunicado conjunto la semana pasada que no pretenden representar a todos los sobrevivientes.

“Entablar un diálogo no significa avalar”, indicaron. “Ser recibidos no significa abandonar nuestras exigencias”.

“Cada uno de nosotros participa en esta reunión en su propio nombre, con libertad para expresar sus propias opiniones, convicciones y decisiones”, manifestaron los sobrevivientes.

La Conferencia Episcopal Francesa informó que el grupo está integrado por personas que sufrieron abusos siendo menores o adultas en escuelas católicas, parroquias y congregaciones religiosas.

La Iglesia católica de Francia ha empezado a afrontar los abusos

En los últimos años, la Iglesia católica francesa ha establecido un sistema independiente de compensación para los sobrevivientes y ha reconocido el historial de abusos de la institución.

En un informe de 2021 se estimó que 330.000 niños en Francia habían sufrido abusos sexuales durante siete décadas por parte de sacerdotes, otros miembros del clero, trabajadores de la Iglesia y voluntarios.

Uno de los participantes afirma que sufrió abusos en la escuela católica privada Notre-Dame de Bétharram, en el suroeste de Francia, donde las denuncias abarcan más de cinco décadas.

Otro fue violentado por Bernard Preynat, un sacerdote que reconoció haber abusado sexualmente de al menos 75 niños durante varias décadas.

Preynat fue condenado en 2020 a cinco años de prisión en uno de los casos de abusos clericales más notorios de Francia que han enfrentado un juicio.

Otro participante figura entre quienes han acusado al abad Pierre, un sacerdote y humanitario venerado a nivel nacional que murió en 2007, de agredir sexualmente a mujeres.

Los sobrevivientes dicen que a la Iglesia aún le queda mucho por hacer

Varios sobrevivientes instaron al Vaticano a tomar más medidas contra los abusos sexuales del clero, mientras la Autoridad Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación, o INIRR, informó el martes que, en los últimos cinco años, se han manifestado 1.969 personas que sufrieron abusos en la infancia. El organismo independiente gestiona un amplio programa de reparaciones que incluye compensación económica.

“Estoy satisfecho de las voces de los sobrevivientes serán escuchadas” por León, expresó Eric, de 55 años, quien fue violado por un sacerdote cuando tenía entre 8 y 14 años. “La gente habla con más libertad, pero todavía queda trabajo por hacer en lo que respecta a escucharlos”.

“Lo que yo le diría al Santo Padre es: ‘Siga aprendiendo y siga escuchando. Va por el buen camino, pero aún no ha llegado’”, afirmó Eric, quien no quiso que se hiciera público su apellido.

Cécile Reneaume, de 34 años, quien fue abusada cuando era muy pequeña por el líder ya fallecido de una comunidad católica, también fue indemnizada a través de INIRR.

“Aún queda una enorme cantidad de trabajo por hacer... Apenas estamos al comienzo”, dijo, y sugirió revisar “cómo se enseña la sexualidad en los seminarios” y procurar “no ordenar a ciertos sacerdotes demasiado rápido”.

The Associated Press no identifica a víctimas de agresión sexual o abuso a menos que se presenten públicamente o den su consentimiento para ser identificadas.

Marie Derain de Vaucresson, directora de INIRR, calificó la reunión del domingo como “una oportunidad perdida”, y dijo que esperaba que el mensaje al papa se transmitiera “de una manera más colectiva”.

“Creo que en Francia esa voz colectiva ya existe”, sostuvo. “También me gustaría que él (León) se pronunciara con firmeza sobre este tema”.

“Ahora la pelota está en el campo de las instituciones”, añadió.

Los críticos cuestionan el proceso de selección

Charles Mercier, profesor de historia y sociología del catolicismo en la École Pratique des Hautes Études (EPHE), con sede en París, dijo que la principal crítica se centra en que el grupo que se reunirá con León “no fue elegido por las víctimas, sino por los obispos y las instituciones”.

Eso ha hecho que algunos defensores que han luchado por los derechos de los sobrevivientes sientan que “la Iglesia no los reconoce”, indicó.

Tras el reconocimiento hecho en 2021 sobre el alcance de los abusos sexuales, “los obispos pidieron perdón a las víctimas. Y ahora dan la impresión de que quieren pasar página”, señaló Mercier.

Los líderes de la Iglesia parecen afirmar que “hemos afrontado esta crisis y ahora estamos construyendo el futuro”, agregó.

Alain Esquerre, portavoz de un grupo de sobrevivientes de la escuela de Bétharram, dijo que las palabras de compasión “ya no son suficientes” y reclamó un plan concreto para combatir los abusos.

“Recibir a grupos de sobrevivientes tendría un peso simbólico y político demasiado grande, y exigiría que se tomaran medidas concretas”, afirmó. “Porque lo que queremos es ir más allá de simplemente escuchar el testimonio de los sobrevivientes y, posiblemente, ofrecerles una compensación económica”.

En junio, durante una visita a España, León se reunió en Madrid con seis sobrevivientes de abusos sexuales del clero y prometió considerar sus sugerencias para mejorar la respuesta de la Iglesia ante la crisis, según el Vaticano.

En Lourdes, la fachada de una basílica presenta mosaicos del reverendo Marko Rupnik que recientemente fueron cubiertos por completo. Rupnik está siendo juzgado en un tribunal del Vaticano por acusaciones de abuso psicológico, espiritual y sexual que afectaron a más de dos docenas de mujeres y que se remontan a la década de 1990.

Activistas exigen una acción más amplia

Activistas de protección infantil protestaron la semana pasada cerca del domicilio de Jacques Delfosse, un exsacerdote católico sospechoso de agredir sexualmente a decenas de niños.

Los manifestantes denunciaron lo que describieron como la falta de acción de las autoridades contra Delfosse, quien ejerció en el norte de Francia y la región de París desde 1964 hasta la década de 2000.

Delfosse fue condenado en 2007 por violar a dos niñas menores de 15 años en campamentos de vacaciones escolares en la década de 1980.

Fue expulsado del estado clerical en 2025 después de que varios informes de prensa llevaran a decenas de personas a presentarse con denuncias. La fiscalía de Lille abrió una investigación en agosto sobre las nuevas acusaciones.

Arnaud Gallais, de 45 años, presidente del grupo de protección infantil Mouv’Enfants, instó al presidente Emmanuel Macron a plantear el caso durante su reunión con León el viernes. También pidió a la diócesis de Lille y al Vaticano que abran sus archivos.

Al denunciar una “insoportable” negación de justicia, Gallais mencionó un informe de la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños, o CIIVISE, donde se indica que solo el 3% de las violaciones y agresiones sexuales cometidas contra niños cada año en Francia terminan en una condena.

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Jeffrey Schaeffer y Alexander Turnbull contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.