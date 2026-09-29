El abogado de Lindsay Clancy argumentó el martes que no había pruebas suficientes para demostrar que ella mató a sus tres hijos, e instó al juez a desestimar el caso en la primera audiencia desde la anulación de su dramático juicio.

“Todo el caso se basa en especulaciones”, dijo el abogado Kevin Reddington en un giro sorprendente tras un largo juicio que se centró más en el estado mental de la mujer que en si les quitó la vida.

Clancy estuvo presente en la audiencia judicial del martes, la primera desde que su juicio inicial terminó el 4 de septiembre con un jurado en punto muerto, con los miembros del jurado divididos 11 a 1 a su favor.

Durante el juicio, Reddington no negó que Clancy hubiera asesinado a los niños en la casa familiar en 2023. En cambio, la defensa intentó persuadir al jurado de que la exenfermera de partos (36) no era penalmente responsable debido a una enfermedad mental, una afección poco común llamada psicosis postparto.

El abogado de Clancy ahora dice que no hay pruebas suficientes para demostrar que ella lo hizo

Pero el martes, Reddington intentó persuadir al juez William Sullivan, el mismo magistrado que presidió el primer juicio, para que absolviera a Clancy.

open image in gallery Lindsay Clancy y su abogado, Kevin Reddington, asisten a una audiencia preliminar del caso Clancy en el Tribunal Superior del condado de Plymouth, en Massachusetts, EE. UU., el 29 de septiembre de 2026 ( AFP/Getty )

Reddington sostuvo que no había pruebas suficientes “de que esta mujer [hubiera] matado a esos niños”.

Señaló diversos aspectos, desde su estado al ser encontrada gravemente herida y sangrando en el patio de su casa, hasta su amnesia al despertar en el hospital. En el primer juicio, su ahora exesposo y los servicios de emergencia testificaron que al llegar a la casa habían descubierto que ella había intentado suicidarse justo después de asesinar a los niños.

“¿Dónde está la confesión? ¿Dónde dice ella que hizo esto?”, preguntó Reddington, y a continuación recapituló sus argumentos de que ella también estaba psicótica y delirante en el momento de la muerte de los niños.

El fiscal Shanan Buckingham calificó su argumento de “ridículo”, señalando diversas pruebas presentadas durante el juicio. En los documentos judiciales presentados el lunes, los fiscales resumieron sus argumentos para demostrar que existían pruebas suficientes para condenar a Clancy.

La fiscalía sostiene que Clancy estranguló a los niños con bandas elásticas de ejercicio y luego intentó quitarse la vida mediante diversos métodos, y que sabía que lo que hacía estaba mal. La exenfermera permanece paralizada de la cintura para abajo.

Todavía se desconoce si Clancy se enfrentará a un segundo juicio

El juez no tomó una decisión de inmediato y no se fijó fecha para un juicio.

Tras la audiencia, el fiscal del distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz, declaró que los fiscales aún no habían decidido si volverían a juzgar a Clancy. Podrían optar por juzgarla nuevamente por cargos de asesinato en primer grado, o bien, juzgarla solo por cargos menores, como asesinato en segundo grado u homicidio involuntario, o incluso desestimar el caso por completo.

“Vamos a hacer todo lo posible por los niños”, dijo Cruz a los periodistas a las afueras del tribunal, y añadió: “De eso se trata este caso”.

Las disputas legales en torno al miembro del jurado que se negó a absolverla también siguen sin resolverse

Los abogados de Clancy también han solicitado al juez que desestime la causa penal. Entre otras cosas, han argumentado que el juez debería haber excluido al único miembro del jurado que se mostró favorable a la condena por asesinato, después de que el presidente del jurado se quejara de que se negaba a acatar la ley en materia de duda razonable.

El jurado, Michael Desronvil, declaró a través de su abogado que no tenía dudas sobre su postura. Asimismo, le dijo al programa Hannity de Fox News en una breve declaración en video el lunes: “Toda la atención se ha centrado en mí, pero queremos volver a centrarnos en los tres ángeles”, refiriéndose a los niños.

open image in gallery Los seguidores de Lindsay Clancy se reunieron frente al juzgado antes de la audiencia ( AFP vía Getty Images )

La defensa también ha solicitado al juez que investigue la veracidad del jurado en un cuestionario que los posibles miembros del jurado completaron antes del inicio del juicio, así como su honestidad cuando el juez interrogó a los miembros del jurado un día antes de que finalizara el juicio, y también si infringió las normas judiciales al usar un teléfono celular durante las deliberaciones.

El sonado caso de Clancy sigue acaparando la atención del público

El juicio, transmitido en directo, generó un gran interés público y puso de relieve la salud mental materna tras el parto. Una docena de simpatizantes de Clancy, la mayoría vestidos de rosa, se congregaron el martes a las afueras del tribunal esperando su llegada.

Clancy sigue acusada de asesinato y se espera que permanezca en un hospital psiquiátrico hasta que se resuelva su caso.

Clancy podría haber sido condenada a cadena perpetua si hubiera sido declarada culpable. Si hubiera sido absuelta, el juez podría haber ordenado su internamiento en un centro de salud mental.

Traducción de Sara Pignatiello