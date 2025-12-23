Arrestan a madre de Melodee Buzzard tras el hallazgo del cuerpo de la niña de nueve años desaparecida

La madre de la niña desaparecida Melodee Buzzard, de nueve años, ha sido detenida después de que el cuerpo de la niña fuera encontrado meses después de su desaparición, según nuevos informes.

Ashlee Buzzard, de Lompoc, California, EE. UU., fue detenida tras conocerse los resultados de una prueba de ADN, informó el martes ABC News.

A principios de diciembre, se encontraron restos humanos en el estado de Utah, en una zona por la que se sabía que la niña había viajado con su madre. Los resultados han confirmado que los restos pertenecen a Melodee.

La oficina del sheriff del condado de Santa Barbara aún no ha dado a conocer más detalles. Está previsto que se celebre una rueda de prensa a las 2:00 p. m. (hora del Pacífico) del lunes.

La madre de la niña desaparecida Melodee Buzzard, de nueve años, ha sido detenida después de que el cuerpo de su hija fuera encontrado meses después de su desaparición, según nuevos informes

Se denunció la desaparición de Melodee por primera vez el 14 de octubre, cuando el Distrito Escolar Unificado de Lompoc informó de su ausencia prolongada.

Los agentes que acudieron a la casa de la familia tras las denuncias de su desaparición dijeron que habían hablado con Ashlee Buzzard, pero que la mujer “no [había dado] ninguna explicación verificable del paradero [de Melodee]”, según la oficina del sheriff. Asimismo, afirmaron que Buzzard no había cooperado con la investigación.

A principios de noviembre, la oficina del sheriff anunció que había restringido su investigación al periodo comprendido entre el 9 y el 10 de octubre, cuando el par se encontraba en un viaje por carretera a Nebraska que también incluía varias paradas en Utah.

Las imágenes de vigilancia compartidas por las autoridades también muestran a Melodee, con lo que parecía ser una peluca, junto a su madre en una empresa de alquiler de automóviles de Lompoc el 7 de octubre. El último avistamiento confirmado de Melodee se produjo dos días después, el 9 de octubre, cerca de la frontera entre Colorado y Utah

Compartieron un mapa de las paradas del vehículo a lo largo de la ruta de Buzzard de vuelta a California, que creen que la llevó a través de Green River, Utah; Panguitch, Utah; el noroeste de Arizona; Primm, Nevada; y Rancho Cucamonga, California.

Las imágenes de vigilancia compartidas por las autoridades también muestran a Melodee, con lo que parecía ser una peluca, junto a su madre en una empresa de alquiler de automóviles de Lompoc el 7 de octubre. El último avistamiento confirmado de Melodee se produjo dos días después, el 9 de octubre, cerca de la frontera entre Colorado y Utah.

Los ayudantes del sheriff revelaron que creían que Buzzard había retirado la matrícula 9MNG101 de California del auto de alquiler Chevrolet Malibu 2024 blanco y la había sustituido por una matrícula HCG9677 de Nueva York el 8 de octubre o antes, con el fin de “evitar ser detectada”.

Las autoridades ya habían compartido un mapa de las paradas del vehículo de Ashlee Buzzard a lo largo de su ruta de vuelta a California, que creen que la llevó a través de Green River, Utah; Panguitch, Utah; el noroeste de Arizona; Primm, Nevada; y Rancho Cucamonga, California

Cuando devolvió el auto, la matrícula de California estaba de nuevo en su sitio. Se desconoce cuándo se instaló la placa o si se utilizaron placas adicionales en otros momentos del viaje.

Cuando su madre regresó a California el 10 de octubre, Melodee no aparecía por ninguna parte.

Ashlee Buzzard también fue detenida el 7 de noviembre por un cargo de detención ilegal, el cual no está relacionado con la investigación sobre la desaparición de su hija.

Los detectives dijeron entonces en un comunicado de prensa que Buzzard había impedido a una víctima abandonar un lugar contra su voluntad.

