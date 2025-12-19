Policía investiga posible vínculo entre el asesinato del profesor del MIT y el tiroteo de la Universidad de Brown

Al parecer, la policía está investigando un posible vínculo entre el tiroteo contra un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el que se suscitó en el campus de la Universidad de Brown.

Dos estudiantes murieron y nueve resultaron heridos el sábado en un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island. Dos días después, el profesor del MIT Nuno F.G. Loureiro, de 47 años, fue asesinado a tiros en su domicilio de Brookline (Massachusetts). Brookline está a unos 80 km al noreste de Providence.

Un agente de las fuerzas del orden con conocimiento de la investigación declaró a CNN que la policía está estudiando una posible conexión entre los dos tiroteos, con base en la información recibida en las últimas 24 horas. La fuente recalcó que el vínculo no es definitivo, según el medio.

The Independent intentó solicitar comentarios al Departamento de Policía de Providence. El Departamento de Policía de Brookline dirigió las preguntas a la oficina del fiscal del distrito de Norfolk, donde un portavoz declinó hacer comentarios, ya que la investigación está “activa y en curso”.

La policía busca al presunto tirador que abrió fuego en un aula de la Universidad de Brown el sábado, donde mató a dos estudiantes e hirió a nueve ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

Loureiro recibió “múltiples disparos” en su casa el lunes por la noche y murió el martes después de que los socorristas lo llevaran de urgencia al hospital, según los investigadores. La policía aseguró que su muerte se está tratando como un homicidio.

Por otro lado, las fuerzas del orden identificaron a una persona de interés en el tiroteo del campus de la Universidad de Brown, informó CBS News el jueves. Las autoridades firmaron una orden de detención contra el individuo y ahora tratan de encontrarlo.

La policía comentó en un principio que habían detenido a una persona de interés pocas horas después del tiroteo. Sin embargo, pusieron a la persona en libertad el domingo por la noche después de que un agente de las fuerzas del orden dijera que las pruebas apuntaban “ahora en otra dirección”.

Mientras continúa la búsqueda, los miembros de la comunidad están de luto por los dos estudiantes asesinados en el campus de la Ivy League: Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov.

Fotos de Mukhammad Aziz Umurzokov y Ella Cook junto a ramos de flores en un monumento conmemorativo en el campus de la Universidad Brown ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

Cook, una joven de 19 años de Alabama, era vicepresidenta de los republicanos universitarios de la Universidad de Brown. También era feligresa de la Iglesia Catedral del Adviento de Birmingham.

Según AL.com, el reverendo Craig Smalley describió a Cook como una “luz brillante, increíble, con los pies en la tierra y fiel”. El College Republicans of America dijo que Cook era conocida por su “corazón audaz, valiente y bondadoso mientras servía a su comunidad y a sus compañeros de clase”.

Umurzokov, uzbeko de 18 años, estudiaba para ser neurocirujano, según una campaña de GoFundMe que inició su familia. Fue descrito como “increíblemente amable, divertido e inteligente”, y el “mayor modelo a seguir” de su familia.

“Siempre echaba una mano a quien lo necesitaba sin dudarlo, y era la persona más bondadosa que nuestra familia conocía”, se lee en el GoFundMe. “Estamos profundamente devastados por esta pérdida”.