Melodee Buzzard: nuevas fotos muestran a la niña de 9 años con un disfraz antes de desaparecer en California

Las autoridades de California publicaron nuevas fotos que parecen mostrar a Melodee Buzzard, de 9 años, posiblemente disfrazada , mientras la búsqueda de la niña se prolonga por segunda semana con pocas respuestas.

La oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara informó de que la imagen de la chica —con la capucha bien apretada y el pelo oculto bajo una peluca oscura— fue captada el 7 de octubre en un negocio de alquiler de coches de Lompoc, días antes de que desapareciera.

La búsqueda de Melodee comenzó el 14 de octubre, después de que un funcionario del consejo escolar notificara a los agentes su “ausencia prolongada”, según un comunicado.

Los ayudantes del sheriff que acudieron a la casa de la familia encontrada en Lompoc dijeron que hablaron con la madre de la niña, Ashlee Buzzard, de 35 años, y que, aunque la niña no estaba en casa, “no se dio ninguna explicación verificable sobre el paradero [de Melodee]”, dijeron las autoridades.

Las nuevas fotos de vigilancia sitúan ahora a Melodee con su madre poco antes de que ambas desaparecieran en lo que parece haber sido un viaje por ruta que pasó por varios estados.

open image in gallery La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara dijo que la imagen de la niña fue capturada el 7 de octubre en un negocio de alquiler de coches de Lompoc, días antes de que desapareciera ( Santa Barbara County Sheriff's Office )

Los investigadores redujeron la línea temporal crítica a entre el 7 y el 10 de octubre, cuando se cree que Buzzard condujo de Lompoc a Nebraska y viceversa en un coche de alquiler Chevrolet Malibu blanco.

“Los investigadores entienden que este viaje por ruta de tres días fue de Lompoc a la zona de Nebraska, con el viaje de vuelta, incluyendo el estado de Kansas”, dijo la oficina del sheriff. “Los detectives se centran ahora en determinar dónde estuvo Melodee durante esos tres días y dónde puede estar ahora”.

La Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles está ayudando en la búsqueda, confirmando que Melodee “puede haber estado con su madre tan recientemente como el 7 de octubre” y que Ashlee “puede haber conducido con Melodee... hasta el estado de Nebraska”. El coche de alquiler ya no está en posesión de la madre.

open image in gallery La búsqueda de Melodee comenzó el 14 de octubre, después de que un funcionario del consejo escolar notificara a los agentes su “ausencia prolongada” ( Santa Barbara County Sheriff's Office )

open image in gallery Melodee es considerada de riesgo debido a su edad y a la duración de su ausencia ( Santa Barbara County Sheriff's Office )

Los investigadores dijeron que creen que la peluca que lleva Melodee en las fotos puede haber sido utilizada para alterar su apariencia. También señalaron que su madre es conocida por llevar pelucas.

Melodee es considerada de riesgo debido a su edad y a la duración de su ausencia.

“Nuestros detectives están siguiendo todas las pistas de este caso. Seguimos buscando información del público que pueda ayudarnos a encontrar a Melodee”, declaró el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown. “Seguimos decididos a traerla a casa sana y salva”.

Las autoridades dicen que Buzzard no cooperó y no facilitó ninguna información sobre el paradero de su hija.

open image in gallery Los investigadores redujeron la línea de tiempo crítica a entre el 7 y el 10 de octubre ( Santa Barbara County Sheriff's Office )

“La Oficina del Sheriff comparte la preocupación de la comunidad por la seguridad de Melodee y se compromete a traerla a casa”, añadió el Sheriff Brown.

“Tenemos la esperanza de que Melodee pueda estar con alguien —quizá un familiar o amigo— que quizá desconozca las circunstancias de su desaparición”.

Melodee mide aproximadamente 1,37 m, pesa 27 kilos y tiene pelo castaño y ojos marrones.

Se anima a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición o localización de la niña a que se ponga en contacto con los detectives en el teléfono (805) 681-4150 o utilice una línea de denuncia anónima al (805) 681-4171. El público también puede enviar consejos en línea en SBSheriff.org.

Traducción de Olivia Gorsin