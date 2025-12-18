El presunto asesino Luigi Mangione deberá esperar hasta el próximo año para saber si una prueba clave —hallada en su mochila al momento del arresto— será admitida en su juicio por homicidio.

La audiencia preliminar concluyó el jueves, cuando el juez Juan M. Carro indicó que prevé emitir una decisión en mayo, respecto a qué elementos podrán utilizar los fiscales en el juicio que se celebrará en Nueva York por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

La fiscalía cerró su caso tras presentar cerca de 20 testigos durante tres semanas, la mayoría de ellos agentes policiales que participaron en la detención de Mangione en diciembre de 2024, en la ciudad de Altoona, Pensilvania. Por su parte, los abogados defensores optaron por no presentar testigos.

El juez dio plazo a la defensa hasta el 29 de enero para presentar sus escritos, y a la fiscalía hasta el 5 de marzo. El fallo sobre la admisibilidad de las pruebas está previsto para el 18 de mayo.

Momento en que la policía confrontó a Luigi Mangione en un McDonald’s de Pensilvania ( Altoona PD )

Luigi Mangione, de 27 años, busca que el tribunal excluya del juicio varios objetos hallados en su mochila al momento de su arresto, entre ellos una pistola y un cuaderno que, según la fiscalía, lo vinculan directamente con el tiroteo del 4 de diciembre de 2024 en Manhattan, en el que fue asesinado Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. Los fiscales aseguran que el arma, una pistola calibre 9 mm, coincide con la utilizada en el crimen. Además, señalan que el cuaderno contiene una anotación que describe la intención de “liquidar” a un ejecutivo de una aseguradora de salud.

Durante la detención, la policía también encontró una lista detallada de tareas y planes de fuga.

Entre las notas manuscritas se incluían frases como “Mantener el impulso, el FBI es más lento durante la noche” o “Cambiar gorra, zapatos, depilar cejas”.

También se hallaron un mapa dibujado a mano y supuestas tácticas de evasión para mantenerse prófugo. Todo este material fue presentado por la fiscalía en la audiencia preliminar del caso estatal.

La defensa sostiene que todo lo incautado en la mochila debe ser excluido del juicio, ya que —según argumentan— la policía no contaba con una orden de allanamiento ni con justificación legal suficiente para revisar el contenido de la mochila sin autorización judicial previa.

La fiscalía, en cambio, afirma que el registro fue legal, ya que se realizó durante el arresto de Mangione, con el propósito de detectar posibles objetos peligrosos. Posteriormente, según declararon, la policía obtuvo una orden judicial para continuar con el análisis del contenido.

Mangione se ha declarado inocente de todos los cargos de asesinato tanto a nivel estatal como federal. La audiencia actual corresponde únicamente al caso estatal, pero sus abogados aplican una estrategia similar en el proceso federal, donde los fiscales buscan la pena de muerte.

Mangione fue detenido después de que varios clientes lo reconocieran mientras desayunaba en un McDonald’s de Altoona, una ciudad de unos 44.000 habitantes, ubicada a aproximadamente 370 kilómetros al oeste de Manhattan. El gerente del local llamó al 911 luego de que los clientes dijeran que “se parecía al tirador del CEO de Nueva York”.

Traducción de Leticia Zampedri