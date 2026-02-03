Acusan al exmarido de Jill Biden del asesinato de su esposa durante una “pelea doméstica”

El exmarido de la antigua primera dama Jill Biden fue acusado de asesinato por la muerte de su esposa tras una presunta pelea doméstica.

Bill Stevenson, de 77 años, fue detenido el lunes y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Linda Stevenson, de 64 años, tras una investigación policial que duró más de un mes.

Agentes de la División de Policía del condado de New Castle respondieron a informes de una pelea doméstica en una residencia de Oak Hill, en Wilmington, Delaware, a última hora del 28 de diciembre.

Al entrar en la vivienda, los agentes encontraron a Linda Stevenson inconsciente en la sala de estar y le administraron medidas de rescate, pero no pudieron salvarla, según un comunicado de prensa de la policía en aquel momento.

TMZ informó que fue Stevenson quien llamó a las autoridades y cooperó con ellas. Hasta ahora no había sido acusado formalmente de ningún delito.

Stevenson fue detenido el lunes en el mismo domicilio en el que se encontró el cadáver de su esposa. Actualmente se encuentra recluido en el Instituto Correccional Howard Young tras no poder pagar una fianza de 500.000 dólares.

open image in gallery William Stevenson, exmarido de la antigua primera dama Jill Biden, fue detenido el lunes y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Linda Stevenson, de 64 años ( New Castle County Police )

No se ha hecho pública la causa ni el modo de la muerte de Linda Stevenson, ni se han dado más detalles sobre el posible móvil del presunto asesinato.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Policía del condado de New Castle para obtener más información sobre el caso.

Poco se sabe del matrimonio de Jill Biden con Stevenson.

Stevenson se casó en 1970 con la entonces primera dama, Jill Jacobs, mientras ella estudiaba en el Brandywine Junior College, y adoptó su apellido para convertirse en Jill Stevenson. Sin embargo, la pareja se distanció y se divorció de manera oficial en 1975.

Durante ese tiempo, Stevenson abrió el bar universitario Stone Balloon, cerca de la Universidad de Delaware, que se convirtió en uno de los más populares de EE. UU. y fue descrito en una ocasión por Rolling Stone como “uno de los secretos mejor guardados del Rock and Roll”.

En un libro The Stone Balloon: The Early Years, Stevenson omite los detalles de su divorcio de Jill Biden, pero al parecer el caso se cerró y solo le cedió la mitad de lo que ella había pedido, incluida la propiedad parcial del bar.

open image in gallery Stevenson se casó en 1970 con la entonces primera dama, Jill Jacobs, mientras ella estudiaba en el Brandywine Junior College, y adoptó su apellido para convertirse en Jill Stevenson. Sin embargo, la pareja se distanció y se divorció en 1975. Se casó con Joe Biden en junio de 1977 ( REUTERS )

Jill se casó con el entonces senador Joe Biden en junio de 1977.

En 2022, su biógrafa Julie Pace dijo a People que Jill “tenía expectativas concretas de lo que iba a ser ese matrimonio, y el matrimonio no estuvo a la altura de dichas expectativas”.

Y planteó: “Era increíblemente joven y probablemente un poco ingenua sobre cómo iba a ser su vida, y eso le resulta doloroso. Le duele mucho y la hace cuestionarse bastante”.

En vísperas de las elecciones presidenciales de 2020, Stevenson hizo declaraciones públicas para rebatir la versión sobre cómo se conocieron Joe y Jill que difundió la campaña de Biden.

En una entrevista concedida a WDEL contó que Jill conoció al futuro presidente mientras trabajaba en una campaña política local alrededor de 1972. Muchos de los actos de recaudación de fondos para la campaña se celebraron en el Stone Balloon.

Entonces, Stevenson acusó a su exesposa de tener un amorío, algo que un portavoz de Biden negó tajantemente en aquel momento.

La versión oficial difundida por la campaña de Biden detalla que fue su hermano Frank quien organizó una cita a ciegas luego de que ella se divorció.