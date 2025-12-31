Hallan muerta a la esposa del exmarido de Jill Biden tras una llamada al 911 por una “pelea doméstica”

La esposa de Bill Stevenson, exmarido de la antigua primera dama Jill Biden, fue hallada muerta en su casa de Delaware el domingo por la noche, informó la policía.

La policía del condado de New Castle, en la ciudad de Willmington, explicó en un comunicado de prensa que los agentes llegaron a la casa después de recibir un informe sobre una “pelea doméstica” a las 11:16 p. m.

La declaración indica que los agentes encontraron a Linda Stevenson inconsciente en la sala. A pesar de que se intentaron maniobras de rescate, la mujer de 64 años fue declarada muerta. Está prevista una autopsia para determinar la causa de la muerte.

“Sigue siendo una investigación activa”, declaró a The Independent un portavoz de la División de Policía del condado de New Castle. Cuando se le preguntó si la muerte de Stevenson está siendo investigada como un crimen, el portavoz contestó que por el momento era una “investigación por muerte”.

Jill Biden se casó con Stevenson en 1970, cuando aún estudiaba en la universidad. La pareja se divorció en 1975, 12 meses después de separarse y dos años antes de que ella se casara con el expresidente Joe Biden en 1977.

Jill Biden se casó con Bill Stevenson en 1970, cuando aún estudiaba en la universidad. La pareja se divorció en 1975, 12 meses después de separarse y dos años antes de que ella se casara con el expresidente Joe Biden en 1977 ( YouTube/Newsmax )

TMZ informa que Stevenson hizo la denuncia. Se cree que está cooperando con las autoridades y no ha sido acusado de ningún delito.

Poco se sabe del matrimonio de Jill Biden con Stevenson.

En 2022, su biógrafa Julie Pace dijo a People que Jill “tenía expectativas concretas de lo que iba a ser ese matrimonio, y el matrimonio no estuvo a la altura de dichas expectativas”.

Y planteó: “Era increíblemente joven y probablemente un poco ingenua sobre cómo iba a ser su vida, y eso le resulta doloroso. Le duele mucho y la hace cuestionarse bastante”.

En vísperas de las elecciones presidenciales de 2020, Stevenson hizo declaraciones públicas para rebatir la versión sobre cómo se conocieron Joe y Jill que difundió la campaña de Biden.

En una entrevista concedida a WDEL contó que Jill Stevenson, como se la conocía entonces, conoció al futuro presidente mientras trabajaba en una campaña política local alrededor de 1972. Él tenía un bar en Delaware, el Stone Balloon en Newark, y muchos de los actos de recaudación de fondos para la campaña se celebraron ahí.

Entonces, Stevenson acusó a su exesposa de tener un amorío, algo que un portavoz de Biden negó tajantemente en aquel momento.

La versión oficial difundida por la campaña de Biden detalla que fue su hermano Frank quien organizó una cita a ciegas tras el divorcio de ella.

La antigua primera dama Jill Biden, en la foto con el expresidente Joe Biden, estuvo casada con Bill Stevenson entre 1970 y 1975 ( REUTERS )

En 2021, Stevenson fue objeto de varios titulares cuando se supo que iba a ser interrogado en relación con la investigación sobre la primera esposa de Robert Durst, Kathie Durst, quien desapareció en 1982.

Stevenson dijo en una entrevista a principios de ese año que tuvo una aventura con Kathie y que su marido se enteró y los confrontó. Esto ocurrió dos semanas antes de que ella desapareciera.

“Siento que soy el eslabón perdido del caso”, expresó Stevenson a News12 Westchester en julio de 2021. Fue amigo de Robert Durst durante años. Durst, que murió en 2022, fue durante mucho tiempo sospechoso de asesinar a Kathie. En 2020, fue declarado culpable de disparar a Susie Berman a quemarropa en 2000. Se cree que Berman habría encontrado la relación entre Durst y el asesinato de Kathie.

Durst hizo varias declaraciones incriminatorias durante sus apariciones en los medios de comunicación en los últimos años de su vida, incluida una sorprendente confesión durante un momento de descuido en la serie documental de seis capítulos de HBO “La maldición: la vida y muertes de Robert Durst”.