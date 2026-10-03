Jane Doe confrontó a agresor de Cornell: “No veía bien por tanta ketamina y aun así tuviste sexo conmigo”

Los documentos recién desclasificados, a partir de una investigación universitaria sobre una presunta violación en grupo en la Universidad de Cornell, revelan un panorama más detallado del incidente, incluyendo las descripciones que la denuciante hizo de lo sucedido en los días y meses posteriores.

Los registros provienen de una investigación que incluyó más de 50 entrevistas con 32 personas, luego de que una estudiante de 20 años acusara a varios jóvenes de drogarla y violarla dentro de una casa de fraternidad en octubre de 2024. Tales registros incluyen entrevistas con Jane Doe, el nombre ficticio que usa la víctima para proteger su identidad, y con seis de los siete hombres mencionados en la denuncia civil.

“Me sentía como un cebo. Sentía que había leones a mi alrededor”, comentó durante una audiencia disciplinaria en mayo de 2025. “Era una situación totalmente devastadora”.

Una compañera de cuarto recordó que, la mañana después de la supuesta violación, ella expresó: “¡Dios mío, qué locura!”, según documentos revisados por CBS News. La compañera agregó que parecía estar en estado de shock mientras se reía del incidente. Según otra compañera de cuarto, Jane Doe le aseguró: “No me sentí cómoda”.

Esa segunda compañera de piso también dijo que escuchó a la mujer decirle a uno de los hombres: “Tuviste sexo con penetración conmigo. No veía bien por tanta ketamina y aun así tuviste sexo conmigo”.

open image in gallery La mujer que acusó a un grupo de miembros de una fraternidad de Cornell de haberla violado en 2024 supuestamente le dijo a uno de ellos que había tenido “relaciones sexuales” con ella a pesar de que no veía bien por “tanta ketamina”, según una compañera de cuarto ( Reuters )

Los testimonios se incluyen en las transcripciones que formaron parte de una investigación exigida por el Título IX, la histórica ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por razón de sexo. La decisión del panel se incluyó en los documentos que se hicieron públicos esta semana en Nueva York.

En una entrevista con la policía del campus y los investigadores tres semanas después del incidente, Jane Doe aseveró que nunca mostró “emoción ni entusiasmo, que es la base del consentimiento” y afirmó con “total seguridad” que había sido “violada”.

En un comunicado publicado el jueves en su sitio web, Cornell informó que su Oficina de Derechos Civiles y la Oficina de Conducta Estudiantil y Normas Comunitarias investigaron las acusaciones durante varios meses, incluyendo audiencias en las que se presentaron pruebas al profesorado y al personal administrativo.

Posteriormente, el comité “impuso una serie de sanciones, que incluyeron expulsiones y suspensiones de Cornell”, según informó la universidad.

La mujer denunció el incidente a la policía del campus en su momento, pero nunca se presentaron cargos penales.

Su demanda nombra a siete hombres, así como a la fraternidad, la universidad y su propia hermandad. Los hombres niegan haber cometido delito alguno.

open image in gallery Se dieron a conocer las transcripciones y los documentos de la investigación del Título IX del campus sobre el incidente, al tiempo que las autoridades de Nueva York inician una nueva investigación penal sobre las denuncias de 2024 ( Getty )

El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, ha defendido la decisión de su oficina de no presentar cargos penales, pero en los últimos días ha dado a entender que podría reabrir el caso, a medida que las crecientes demandas de rendición de cuentas dominan los titulares.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, apartó al fiscal del caso y designó a la fiscal general del estado, Letitia James, para que inicie una investigación. En declaraciones del viernes, James calificó el caso como una “investigación criminal en curso”.

Al respecto, manfiestó: “¿En qué mundo la policía se enteraría por una víctima de que había sido violada en grupo por cinco hombres mientras estaba ebria en una residencia de fraternidad, y no remitiría esas acusaciones al fiscal de distrito?”.

Y añadió: “Esta mujer, esta joven, ya había sufrido algo absolutamente indescriptible. Y luego, en cada momento del proceso, le fallaron las personas e instituciones que tenían la obligación de protegerla”.

En un comunicado emitido el viernes, Van Houten afirmó que era “evidente” que la universidad no les “proporcionó toda la información necesaria”. Recalcó que la atención “se ha centrado” y debe seguir centrándose en las víctimas y que su oficina cooperará plenamente con la fiscal general”.

En entrevistas con la policía del campus, un investigador desginado del Título IX, un defensor de las víctimas y su asesor en noviembre de 2024, Jane Doe describió haber bebido y consumido drogas la noche de la supuesta violación, y aseguró que tenía lagunas en su memoria.

Parecía distinguir entre la actividad sexual inicial y lo que sucedió después, diciendo que “estaba muy borracha” cuando llegó y que además la habían golpeado.

“Me dieron golpes muy, muy fuertes”, declaró.

Al describir lo sucedido esa misma noche, dijo: “Puedo afirmar con total seguridad que fui violada”.

open image in gallery La nueva demanda de Jane Doe incluye acusaciones explícitas de abuso; al parecer, en 2024 le dijo a los investigadores que le habían dado “golpes muy, muy fuertes” y describió lo que le había sucedido con “total seguridad” de que había sido una violación ( Getty )

La demanda de Doe también alega que, tras una agresión inicial, uno de los hombres envió un mensaje al chat grupal de Snapchat de la fraternidad diciendo que había “sexo gratis” e invitó a otros miembros a unirse. Varios estudiantes llegaron y, según su denuncia, siete de ellos agredieron a Doe durante varias horas.

Su denuncia de 101 páginas, presentada el 14 de septiembre en el Tribunal Supremo del condado de Nueva York, detalla acusaciones gráficas de abuso, incluyendo hombres que inhalaban rayas de ketamina de su cuerpo, la trasladaban de una habitación a otra y continuaban abusando de ella mientras estaba incapacitada antes de quedar inconsciente.

La demanda, que salió a la luz por un estudiante de periodismo, ha reavivado el debate sobre la agresión sexual y las fraternidades universitarias, al tiempo que ha puesto en el punto de mira a una de las universidades más prestigiosas del país.

“Todos los neoyorquinos merecen saber que cuando denuncian un delito, se investigará de forma exhaustiva e imparcial”, declaró la fiscal general James el jueves. “La gobernadora confió esta investigación a mi oficina, y no nos tomamos esa responsabilidad a la ligera”.

Para las personas afectadas por violación y abuso sexual, si se encuentran en los Estados Unidos, pueden llamar a Rainn al 800-656-HOPE (4673).

Traducción de Michelle Padilla