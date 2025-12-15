El reconocido director de cine de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados sin vida la tarde del domingo en su residencia en California. Ante el hallazgo, el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación por presunto homicidio.

A través de un comunicado oficial, un vocero de la familia expresó: “Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad en este momento increíblemente difícil”.

Las muestras de condolencias no tardaron en llegar desde distintos sectores del mundo del entretenimiento. Además, figuras políticas como el expresidente Barack Obama, el gobernador de California Gavin Newsom y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi también hicieron público su pesar. Todos destacaron su respeto por Reiner, reconocido demócrata y activista político comprometido.

¿Qué ocurrió?

Un grupo de paramédicos y bomberos acudió a una vivienda en Chadbourne Avenue, en el exclusivo vecindario de Brentwood, alrededor de las 3:38 de la tarde del domingo, tras el reporte del hallazgo de dos cuerpos.

Se trataba de un hombre de 78 años y una mujer de 68, quienes más tarde fueron identificados como Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner

Los Reiner junto a su hija Romy. Se cree que fue ella quien encontró a sus padres tras el ataque en su vivienda

Según reportó Associated Press, los investigadores creen que ambas víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

Por su parte, la revista People reveló que fue Romy, hija de la pareja y residente de la zona, quien encontró los cuerpos. La información proviene de fuentes cercanas a la familia, citadas por la publicación.

Un vecino declaró a ABC7 que los reconocidos comediantes Larry David y Billy Crystal, este último protagonista de la famosa comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, dirigida por Reiner, visitaron el lugar del crimen por separado. Según testigos, Crystal fue visto saliendo de la residencia visiblemente afectado.

¿Qué ha dicho el LAPD?

El subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, informó en conferencia de prensa que el caso está siendo investigado por la División de Robos y Homicidios, y que las diligencias continuarán durante los próximos días.

“Estamos a la espera de que avance el proceso legal”, declaró Hamilton.

Policías, medios de comunicación y vecinos permanecieron afuera de la casa de los Reiner en Brentwood, Los Ángeles, la noche del domingo

“Debemos obtener una orden de registro para ingresar a la vivienda. Una vez cumplido ese paso, realizaremos una investigación exhaustiva de la escena del crimen, tanto dentro como fuera de la casa, así como en el vecindario cercano”.

Sin detenidos por el momento

El subjefe Alan Hamilton señaló que los investigadores no están buscando a un sospechoso ni han identificado a una persona de interés.

“Intentaremos hablar con todos los familiares que podamos para esclarecer los hechos de esta investigación”, agregó.

Sin embargo, más tarde se dio a conocer que un familiar está siendo interrogado como parte del proceso.

¿Quiénes eran los Reiner?

Rob Reiner fue una figura clave en el cine y la televisión estadounidenses, tanto frente como detrás de cámaras.

Reiner junto a su padre, el legendario comediante y director Carl Reiner

Hijo del legendario comediante y director Carl Reiner —recordado por su estrecha colaboración con Mel Brooks—, Rob inició su carrera como actor en la exitosa comedia televisiva de los años setenta All in the Family, donde interpretó al entrañable Michael “Meathead” Stivic.

Como cineasta, debutó con el falso documental de culto This Is Spinal Tap (1984), al que siguió una destacada seguidilla de éxitos en diversos géneros. Entre sus películas más recordadas figuran Cuenta conmigo (1986), El pirata y la princesa (1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989), Miseria (1990) y Cuestión de honor (1992).

A lo largo de su carrera, dirigió un total de 23 largometrajes. A comienzos de este año se estrenó la esperada secuela de su obra más emblemática, This Is Spinal Tap II: The End Continues, con Michele Singer como productora.

Reiner y Singer trabajaron juntos en su última película, la esperada secuela de 'Spinal Tap'

Reiner también fue cofundador de Castle Rock Entertainment, una de las productoras más exitosas de las últimas décadas. Como actor, tuvo participaciones destacadas, incluyendo el papel del director Marty DiBergi en This Is Spinal Tap y una interpretación memorable en El lobo de Wall Street (2013), de Martin Scorsese, como el irascible padre del personaje de Leonardo DiCaprio.

En el plano personal, estuvo casado en primeras nupcias con la también directora Penny Marshall. Más adelante conoció a la fotógrafa Michele Singer durante el rodaje de Cuando Harry conoció a Sally, gracias a una presentación del director de fotografía Barry Sonnenfeld.

La pareja se casó en 1989 y tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy. Reiner también era padre de Tracy, fruto de su primer matrimonio.

Traducción de Leticia Zampedri