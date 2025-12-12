‘Sean Combs: Ajuste de cuentas’: ¿qué eran las fiestas sexuales de Diddy conocidas como “freak offs”?

A principios de diciembre, la plataforma de streaming Netflix estrenó un documental de cuatro episodios sobre el rapero y magnate Sean “Diddy” Combs, que ofrece un “impactante análisis del magnate de los medios de comunicación, leyenda de la música y delincuente convicto”.

Sean Combs: Ajuste de cuentas —producida por su archienemigo, 50 Cent— incluye imágenes inéditas de Combs y su círculo más cercano, así como la participación de dos miembros del jurado del juicio de 2025, quienes hablan por primera vez.

Uno de los temas abordados en la serie (y también uno de los más escabrosos del caso judicial) es el de los llamados “freak offs”: maratones sexuales orquestados por Combs que habrían involucrado drogas, violencia y dinámicas de coerción con varias personas, incluida su entonces pareja Cassie Ventura.

Los “freak offs” —orgías o sesiones de sexo salvajes que, según los testimonios, duraban varios días y eran impulsadas por el propio Combs— incluían drogas y la participación de su entonces pareja, Cassie Ventura, junto a escorts masculinos contratados para tener relaciones sexuales con ella.

Combs, de 56 años, fue sentenciado a 4 años y 2 meses de cárcel, tres meses después de haber sido declarado culpable por cargos relacionados con la prostitución; fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y asociación ilícita.

El caso comenzó cuando lo arrestaron en septiembre de 2024, luego de que las autoridades federales lo acusaran a él y a sus colaboradores de amenazar, agredir y coaccionar a sus víctimas “para satisfacer sus deseos sexuales”, mediante retorcidos “freak offs” o grabaciones sexuales que él mismo organizaba.

Ventura, casi 20 años menor que Combs, lo acusó de violación y de abuso físico reiterado a lo largo de su relación de más de una década, en una demanda presentada en 2023. Tanto ella como otro testigo, el escort masculino Daniel Phillip, ofrecieron detalles sobre los “freak-offs” durante sus declaraciones.

Esto es lo que sabemos sobre los “freak offs” de Diddy:

open image in gallery Dos testigos han declarado sobre los supuestos “freak offs” organizados a petición de Sean “Diddy” Combs El magnate musical está siendo juzgado por tráfico sexual. ( Reuters )

¿Qué ocurría en los “freak offs”?

Los “freak offs” organizados por Combs solían involucrar a su entonces pareja, la cantante de R&B y modelo Casandra Ventura, conocida como Cassie. Bajo sus instrucciones, Ventura participaba en actos sexuales con trabajadores sexuales masculinos, mientras Combs observaba, se masturbaba y grababa los encuentros.

Ventura testificó que tenía apenas 22 años cuando Combs le pidió por primera vez participar en una “freak off”, práctica que él describió como una forma de “voyeurismo”. Según declaró, la experiencia la dejó “confundida” y “nerviosa”, pero accedió porque lo amaba y deseaba hacerlo feliz.

Ahora con 38 años, Ventura relató entre lágrimas los detalles de esas infames “freak offs”, exponiendo la naturaleza turbulenta y, en muchas ocasiones, violenta de su relación con Combs durante más de una década.

Orgías de días, con drogas y orquestadas con “bastante” aceite para bebé

Según el testimonio de Ventura, cada “freak off” duraba entre 36 y 48 horas, aunque la más larga en la que participó se extendió por cuatro días. La cantante y modelo se mostró visiblemente afectada al relatar cómo estos encuentros sexuales “se convirtieron en un trabajo”, aunque confesó haber sentido cierto alivio después de la primera vez, ya que Combs estaba “muy contento” con ella.

Ventura también reveló que se utilizaba “bastante aceite para bebé”, porque Combs quería que todo luciera “brillante” durante las sesiones.

open image in gallery Cassie Ventura, exnovia de Diddy, testificó sobre los “freak offs” ante un tribunal federal en Manhattan durante el juicio contra el magnate musical

Ventura declaró que Combs le indicaba aplicarse más aceite si consideraba que no llevaba suficiente y que probablemente utilizaban unas diez botellas grandes de aceite para bebé de la marca Johnson’s en cada sesión. Describió los “freak offs” como experiencias completamente orquestadas por Combs y “muy coreografiadas”.

En una de esas sesiones, relató, llenaron una piscina inflable con aceite para bebé y Combs le ordenó meterse dentro con su “atuendo” y los zapatos puestos.

“Era un desastre total”, dijo Ventura. “Yo pensaba: ‘¿Qué estamos haciendo?’”.

Según Ventura, el aceite para bebé se calentaba antes de las sesiones en un lavabo con agua caliente. Si se quedaban sin lubricante durante una “freak off”, alguien del equipo de Combs o del personal del hotel se encargaba de llevar más.

Estas sesiones solían durar varios días y siempre estaban acompañadas por el consumo de drogas como éxtasis, MDMA, marihuana, ketamina y alcohol.

Ventura declaró que dependía de las drogas para soportar las sesiones, que no disfrutaba, pero en las que participaba para complacer a Combs. Aunque él se mostraba satisfecho con su participación, ella dijo que, al finalizar, experimentaba una mezcla de emociones: suciedad, vergüenza, confusión y también alivio, porque Combs estaba “muy feliz” y sentía que “había hecho algo bien”.

“No quería hacerlo enojar. No quería molestarlo ni que se arrepintiera de haberme contado algo tan personal”, testificó Ventura.

open image in gallery Cassie testificó que su expareja, Combs, la obligaba a participar en los presuntas “freak offs” ( AFP/Getty )

Ventura testificó que, si mostraba alguna señal de no querer participar, Combs adoptaba una actitud “despectiva”. Luego explicó el nivel de control que él ejercía sobre su vida y cómo temía que negarse a sus peticiones lo llevara a filtrar los videos de los “freak offs” en internet.

Cuando le preguntaron si había algo que disfrutara de esas experiencias, Ventura, entre lágrimas, respondió que solo valoraba “el tiempo que pasaba con él”.

Según su testimonio, los escorts masculinos que participaban en los “freak offs” eran contactados en línea y trasladados en avión desde distintas partes del país. Cada uno recibía un pago de entre $1.500 y $6.000 dólares por su participación.

Escort masculino testifica que tuvo relaciones sexuales con Ventura mientras Combs observaba

Durante el primer día del juicio, los fiscales llamaron a declarar a Daniel Phillip, un escort masculino que mantuvo relaciones sexuales con Cassie Ventura en múltiples ocasiones mientras Combs observaba.

Phillip relató que su primer contacto con un “freak off” ocurrió cuando su jefe le pidió asistir a una despedida de soltera en el Gramercy Park Hotel, en Nueva York. Sin embargo, nunca llegó a realizar un striptease. Según su testimonio, fue recibido por Ventura, quien le entregó $200 dólares para tener relaciones sexuales con ella mientras su pareja observaba.

open image in gallery Daniel Phillip testificó que recibió un pago por tener relaciones sexuales con Cassie mientras Combs observaba. ( AP )

Phillip declaró que reconoció de inmediato la voz del magnate musical y contó al jurado que el rapero se sentó en una esquina para observar cómo él y Ventura mantenían relaciones sexuales.

Tras el encuentro, Ventura le entregó varios miles de dólares, lo que dio inicio a una serie de interacciones similares en hoteles lujosos de Nueva York.

En algunos casos, Diddy daba indicaciones durante los actos sexuales, como pedir que “fueran más despacio”, que “se separaran” o incluso señalar dónde Phillip debía eyacular, según su testimonio. Estos encuentros duraban entre una y diez horas, y Diddy grababa algunos de ellos. En una ocasión, Combs le pidió a Phillip su licencia de conducir, supuestamente “por seguridad”. Phillip interpretó ese gesto como una amenaza velada.

La descripción explícita de Phillip sobre las supuestas fiestas sexuales preparó el terreno para el testimonio de Ventura en el segundo día del juicio, así como para la presentación ante el jurado de imágenes de seguridad que muestran a Combs golpeándola en un hotel de Los Ángeles.

Más adelante, Ventura declaró que, antes de esa agresión, estaban en uno de los “freak offs” y ella se estaba yendo de ahí.

Trabajador sexual comparte detalles en el documental de Netflix, ‘Ajuste de cuentas’

En el documental Ajuste de cuentas, Clayton Howard, quien se identifica como extrabajador sexual, ofrece un testimonio detallado sobre los encuentros sexuales en los que asegura haber participado junto a Cassie Ventura y Sean “Diddy” Combs. Howard relata cómo los conoció y que, desde el inicio, Diddy se presentaba bajo el apodo de “Frank Black”, en referencia a una línea de la canción ‘Hypnotize’ de The Notorious B.I.G.

Según su testimonio, los encuentros estaban meticulosamente preparados y dirigidos por Combs, quien daba instrucciones precisas sobre cada aspecto de la dinámica sexual. Howard afirma que el uso de aceite para bebé era constante y central en estas sesiones, que podían extenderse durante dos o tres días consecutivos. Para lograrlo, asegura que se consumían distintas drogas, y que incluso el aceite estaba mezclado con GHB o “éxtasis líquido”.

Asimismo, en su narración menciona que durante aproximadamente un año se recolectó su semen de manera sistemática, para lo que describe como uso personal de la pareja.

Howard también hace acusaciones graves sobre episodios de violencia física contra Cassie. Relata haber presenciado golpizas y describe un patrón de control y agresión que, según él, formaba parte del entorno en el que se desarrollaban estos encuentros.

Con información adicional de Annabel Nugent