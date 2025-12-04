Hallan varios restos humanos en la antigua casa de un sospechoso de 74 años en otro caso de asesinato

Se encontraron restos humanos pertenecientes a “varias personas” en una propiedad de San Diego (California), la antigua vivienda de un hombre que ya se encuentra detenido en el marco de otra investigación por asesinato.

Dwight William Rhone, de 74 años, fue nombrado “sospechoso relacionado con una investigación en curso” en la residencia del barrio de Southcrest de San Diego, según informó el miércoles la Fiscalía del Condado de San Diego.

El espeluznante descubrimiento fue realizado por agentes del FBI de la sucursal de San Diego, junto con miembros de la Patrulla de Caminos de California y del departamento de policía de la ciudad, en el marco de una investigación de un “caso de homicidio sin resolver”, mientras ejecutaban una orden judicial en la casa en la que Rhone vivió como inquilino.

Se instalaron cinco toldos azules en un lateral de la propiedad para ocultar a la vista del público las actividades que estaban llevando a cabo los investigadores, pero a pesar de ello se los vio llevando equipo de protección y excavando en el patio trasero con palas, de donde salieron lo que parecían ser huesos, según NBC 7.

open image in gallery La policía afuera de la propiedad en San Diego, California, donde se descubrieron restos humanos pertenecientes a “varias personas” a principios de esta semana ( NBC 7 )

El fiscal no dio más detalles sobre los restos, que fueron descubiertos en la propiedad del número 3443 de la avenida Newton el martes. La NBC de San Diego informó de que se habían encontrado “varios” restos en la casa.

Rhone indicó que la propiedad era su dirección en una petición de cambio de nombre de 2022 y los registros judiciales civiles documentan un desalojo forzoso y una orden de restricción civil contra él allí en 2017, informa NBC 7.

Judith Estrada Gonzalez, quien, junto con su hermana, vive actualmente en la propiedad, dijo al canal: “Dos personas se acercaron a nuestra puerta un domingo por la noche, cuando estábamos todos relajados, viendo películas en familia”.

“Y vienen a nuestra puerta para decirnos que tenemos que irnos. Una orden de allanamiento fue aprobada por un juez, y tienes que irte porque el allanamiento iba a empezar el martes por la mañana”.

Las hermanas fueron trasladadas a un alojamiento temporal mientras continúa la investigación.

open image in gallery Los investigadores en la casa del barrio de Southcrest de San Diego, donde se desenterraron los restos humanos ( NBC 7 )

“Los detectives trabajarán con la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego para determinar la identidad de los restos y la causa de la muerte”, expresó el Departamento de Policía de San Diego en un comunicado el miércoles.

Rhone fue detenido el 5 de diciembre del año pasado acusado de asesinato por el tiroteo mortal y la inmolación de Bernardo Moreno, de 54 años, que fue hallado muerto en la ruta interestatal 5, cerca de la ruta 905, el 18 de octubre de 2023; su cuerpo fue recuperado de su auto calcinado.

Pocos días después, el sospechoso fue condenado a dos años de prisión federal en otro caso no relacionado, después de que un jurado lo declaró culpable de un delito de tenencia de arma de fuego y otro de tenencia de munición, según los registros judiciales.

Los fiscales de ese caso señalaron que Rhone tenía “un largo historial delictivo”, ya que había cometido al menos 33 delitos entre 1963 y 2021.

Actualmente, permanece detenido sin fianza en la Cárcel Central de San Diego y, al parecer, deberá comparecer ante el tribunal la próxima semana por el asesinato de 2023.

Traducción de Olivia Gorsin