El marido de una exfinalista de Miss Suiza fue acusado de su asesinato tras un espantoso homicidio que conmocionó al país.

El cuerpo descuartizado de Kristina Joksimovic, madre de dos hijos, fue descubierto en su casa cerca de Basilea (Suiza) en febrero de 2024.

El informe de la autopsia reveló posteriormente que los restos de la mujer de 38 años se habían manipulado con una herramienta eléctrica, unas tijeras de jardín, una licuadora y productos químicos.

Los padres de Joksimovic empezaron a preocuparse por su paradero cuando la guardería de sus hijos llamó para decir que no había ido a recoger a sus dos hijas. Al parecer, su padre encontró partes de su cuerpo mientras la buscaba en el domicilio familiar.

El cuerpo descuartizado de Kristina Joksimovic fue encontrado en su casa de Binningen (Suiza) en febrero de 2024

El marido de Joksimovic confesó haberla matado en marzo de 2024, según el Tribunal Federal, pero argumentó que había actuado en defensa propia después de que ella lo persiguió con un cuchillo. En septiembre, un tribunal dictaminó que había muerto estrangulada.

Los investigadores afirman que el sospechoso demostró un “nivel notablemente alto de energía criminal, falta de empatía y sangre fría”.

Tras una larga investigación sobre la muerte de Joksimovic, la fiscalía anunció el miércoles que había presentado cargos por asesinato y alteración del orden público.

El sospechoso, de 43 años, se encuentra detenido, con fecha de juicio pendiente. Solo fue identificado como “Thomas” en los medios de comunicación suizos debido a las leyes de privacidad, que permiten utilizar nombres de pila o seudónimos.

Se rindieron homenajes a la "mujer hermosa y de corazón cálido"

“La Fiscalía de Basilea-Landschaft concluyó su investigación penal sobre el presunto homicidio ocurrido en Binningen el 13 de febrero de 2024”, indica el comunicado del fiscal. Presentó cargos por asesinato y alteración del orden público contra un hombre de 43 años ante el Tribunal Penal de Basilea-Landschaft. El acusado está detenido y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.

Y agrega: “Basándose en los resultados de la investigación criminal, la fiscalía de Basilea-Landschaft supone que el acusado asesinó a su esposa en la residencia que compartían en Binningen. La fiscalía no facilita más detalles sobre las circunstancias del crimen”.

La pareja se casó en 2017, y vivía en una espaciosa casa en una zona acomodada de Basilea, 20 Minuten, informó previamente.

Joksimovic, originaria de Binningen y de raíces serbias, había ganado el concurso Miss Noroeste de Suiza y llegó a ser finalista de Miss Suiza antes de iniciar una carrera como entrenadora.

La ex Miss Suiza Christa Rigozzi rindió homenaje a Joksimovic tras conocerse su fallecimiento.

“Estoy pensando en sus dos hijas”, publicó en Instagram en febrero de 2024. “Era una mujer tan hermosa y de tan buen corazón”.

