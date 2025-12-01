Las autoridades prometieron encontrar a los “animales” que perpetraron un presunto tiroteo relacionado con bandas en una fiesta de cumpleaños infantil que se saldó con cuatro muertos.

Tres niños de 8, 9 y 14 años y un joven de 21 años murieron en el atentado del sábado por la noche. Otras 14 personas resultaron heridas en el incidente que tuvo lugar en un salón de fiestas de Stockton, California.

La víctima mayor fue identificada como Susano Archuleta por su hermano Emmanuel Lopez, cuya hija pequeña también resultó herida en el tiroteo.

“Ahora mismo estoy enojado. Mi hermano murió en mis brazos”, dijo Lopez al LA Times describiendo a su hermano como alguien “lleno de vida y energía”.

Lopez dijo que su hija de 9 años recibió un disparo en la cabeza durante el ataque, pero sobrevivió.

open image in gallery Se busca a los sospechosos de perpetrar el sábado un tiroteo en una fiesta de cumpleaños infantil en la que murieron tres niños y un joven de 21 años ( AP )

Alrededor de 100 a 150 personas se habían reunido en la fiesta antes de que comenzara el tiroteo a las 6 de la tarde, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquin.

Los testigos describieron la escena como un “pandemónium” tras los disparos.

Priscilla Salas declaró al LA Times que se encontraba en casa de su novio, detrás del salón, cuando oyó “disparos de un arma totalmente automática y chasquidos de una pistola”.

Cuando salió corriendo de su casa, vio ambulancias corriendo hacia el lugar de los hechos y los cuerpos de los niños siendo sacados a toda prisa del edificio.

Otro vecino dijo al Times que la fiesta había sido organizada para un niño de 2 años y que tras el tiroteo pudo oír a los padres llorando por sus hijos, incapaces de encontrarlos en el lugar.

open image in gallery La alcaldesa Christina Fugazi instó a cualquier persona que tenga información sobre el ataque a que se ponga en contacto con Crime Stoppers o con la policía ( San Francisco Chronicle )

En las imágenes del video que mostraban las secuelas del tiroteo, se veía una enorme presencia policial alrededor del salón de fiestas mientras los paramédicos atendían a los heridos.

“Estos animales entraron y dispararon a niños en una fiesta de cumpleaños infantil, y ninguno de nosotros debería tolerarlo”, dijo Patrick Withrow, sheriff del condado de San Joaquin, durante una rueda de prensa el domingo, informa ABC News.

Withrow también confirmó que, aunque aún se estaban procesando los casquillos recuperados en el lugar de los hechos, las autoridades creen que en el ataque participaron varios tiradores.

“Estamos seguros de que no fue un acto aleatorio”, añadió. “Entraron en esta zona, probablemente buscando a alguien en particular. No se trataba de alguien que no los conocía”.

open image in gallery Las investigaciones sobre el ataque están en curso, pero la policía sospecha de la posible implicación de bandas ( Getty Images )

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, instó el domingo durante una rueda de prensa a cualquier persona que tenga información sobre el crimen a ponerse en contacto con Crime Stoppers.

“Ahora mismo deberían estar escribiendo sus listas de Navidad”, añadió, refiriéndose a los niños asesinados. “Sus padres deberían salir a comprarles regalos para Navidad”.

“Y pensar que sus vidas terminaron. No puedo ni imaginar por lo que están pasando estas familias. Me rompe el corazón”. Fugazi también calificó el ataque de “acto terrorista”.

En la rueda de prensa del domingo, Withrow dijo que el sábado por la noche se detuvo a algunas personas, pero no está claro si están relacionadas con el tiroteo. Las cinco personas detenidas a aproximadamente once kilómetros al sur del tiroteo tenían edades comprendidas entre los 16 años y fueron puestas bajo custodia, acusadas de tenencia de armas y pertenencia a bandas.

El domingo por la noche se celebró una vigilia de oración por las familias de las víctimas, a la que asistieron unas 150 personas.

La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en X que se había enterado sobre el tiroteo y que la Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia estaba supervisando la situación y trabajando con las fuerzas de seguridad.

Traducción de Olivia Gorsin