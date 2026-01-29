Trump anuncia apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela

Donald Trump ha declarado que ha notificado a la líder venezolana Delcy Rodríguez su intención de abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, lo que permitiría a los estadounidenses visitar el país en breve.

El jueves, Trump afirmó haber instruido al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los líderes militares de Estados Unidos para que el espacio aéreo se abriera antes de que concluyera el día.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí", indicó Trump.

A principios de esta semana, la administración republicana notificó al Congreso que estaba dando los primeros pasos para posiblemente reabrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela mientras explora la posibilidad de restablecer relaciones con el país sudamericano tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro.

En un aviso a los legisladores fechado el lunes y obtenido por The Associated Press el martes, el Departamento de Estado dijo que estaba enviando un contingente regular y creciente de personal temporal para llevar a cabo funciones diplomáticas "selectas".

"Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas", señaló el departamento en cartas separadas pero idénticas a 10 comités de la Cámara y el Senado.

Las relaciones diplomáticas entre los dos países colapsaron en 2019, y el Departamento de Estado advirtió que los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela, elevando su aviso de viaje al nivel más alto.

El Departamento de Estado aún mantenía el jueves un aviso de viaje para Venezuela en su nivel más alto, "No viajar", advirtiendo que los estadounidenses enfrentan un alto riesgo de detención injusta, tortura, secuestro y más.