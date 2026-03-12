El 20 de agosto de 1989, los hermanos Menéndez mataron a sus padres dentro de su mansión en Beverly Hills. La historia, que terminó en 1996 con la sentencia a cadena perpetua para ambos, vuelve de la mano de Ryan Murphy, quien pondrá a juicio de la audiencia si los entonces jóvenes de 18 y 21 años son en verdad culpables en la serie de Netflix, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, protagonizada por Nicholas Alexander Chavez, Cooper Koch, Javier Bardem y Chloë Sevigny.

La familia de origen cubano estaba conformada por José Menéndez, quien habría huido de la isla a los 16 años, para convertirse en un exitoso ejecutivo de espectáculos en Estados Unidos, en donde sé casó con Mary Louise Andersen, más conocida como Kitty. La pareja se casó en 1963 y tuvo dos hijos: Joseph Lyle y Erik Galen.

Los chicos crecieron en medio del lujo y la riqueza de Beverly Hills, a donde la familia se mudó en 1986, fueron a las mejores escuelas y destacaron en la sociedad. Erik, incluso, llegó a ser tenista profesional en la Unión Americana. Sin embargo, había un secreto oscuro dentro de la familia que llevaría a los hermanos a terminar con la vida de sus padres con varios tiros a quemarropa usando escopetas calibre 12.

Según las pruebas que se presentaron en un primer juicio, y que fueron en su mayoría descartadas para el segundo, así como documentos que se han dado a conocer en las últimas décadas, los hermanos padecieron desde temprana edad de una serie de abusos sexuales, psicológicos y verbales por parte de sus padres.

En su libro The Menendez Murder, el periodista, Robert Rand, publicó una carta que Erik le escribió a su primo Andy Cano cuando tenía 17 años, describiendo los abusos sexuales de su padre, de los que su madre tenía pleno conocimiento.

No es la primera vez que el caso inspira historias que llegan a las pantallas. Sobre los hermanos se realizaron los capítulos La Ley y El Orden: los asesinatos de los Menéndez; y la serie Menéndez + Menudo: Boys Betrayed, que incluye el testimonio de Roy Roselló, un ex integrante de la banda musical de jóvenes boricuas, quien acusó a José de haberlo agredido sexualmente siendo adolescente.

Según el jucio, Lyle y Erik mataron a sus padres la tarde del 20 de agosto con escopetas que habrían comprado días antes. José recibió 6 disparos; y Kitty recibió 10 impactos. Los hermanos habían comprado entradas para el cine local ese mismo día para tener una coartada, por lo que fueron descartados en las primeras líneas de investigación.

Sin embargo, la vida que llevaron después del asesinato los pusieron en el foco de atención, con gastos excesivos y sin aparente sufrimiento por lo que había sucedido.

Lyle Menéndez (izquierda) y el periodista Robert Rand en el centro penitenciario Richard J. Donovan, cerca de San Diego, en 2018 ( Cortesía de Robert Rand )

¿Por qué no se tomó en cuenta el testimonio sobre los abusos de José y Kitty Menéndez?

El caso dio un giro gracias al testimonio de Judalon Smyth, la pareja extramarital de L. Jerome Oziel, psicólogo de los hermanos, quien aseguró que Erik habría amenazado al terapeuta para no revelar la confesión que ellos le habían hecho del crimen en sesiones que el profesional tenía grabadas.

Los hermanos Menéndez fueron detenidos en marzo de 1990 y su juicio de 1993 fue televisado, causando un enorme sensacionalismo en la sociedad estadounidense al revelarse que el motivo del crimen habían sido los años de abuso por parte de sus padres. Los jurados, uno por hermano, terminaron estancados en 1994 y se ordenó un nuevo juicio.

Un segundo juicio inició en 1995 con un único jurado. El juez Stanley Weisberg prohibió a la defensa volver a presentar gran parte de los argumentos sobre abusos.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que, en realidad, habían cometido el crimen para heredar la fortuna multimillonaria de su padre.

Los hermanos Menéndez, aseguraron en el juicio que habían confrontado a su padre semanas antes y él los había amenazado de muerte.

Erik Menéndez (izquierda) fotografiado en 2016 y Lyle fotografiado en 2018 ( AP Images/Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California )

La vida de los hermanos Menéndez ahora

Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lyle fue llevado a la prisión estatal de Mule Creek, en Ione, California, mientras Erik estuvo en el centro penitenciario Richard J. Donovan, en el condado de San Diego.

Los hermanos, sin embargo, se comunicaban por correspondencia y, según la BBC, podían hasta jugar ajedrez mientras estaban separados.

En el 2018, Lyle fue trasladado a la misma prisión de Erik, permitiendo el reencuentro de los hermanos 29 años después de asesinar a sus padres. Según ABC News, los hermanos comenzaron a llorar cuando se vieron por primera vez.

En el 2023, tras el testimonio de Roy Roselló, se presentó una solicitud en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, que aseguraba que esta nueva evidencia apoyaba la historia de los hermanos, sin embargo, el caso no fue reabierto.

En cuanto a su vida personal, Erik se casó con Tammi Ruth Saccoman, su amiga por correspondencia, en 1999, según la revista People.

“Una vez que me arrestaron y me pusieron en prisión, esa persona que era comenzó a surgir de nuevo”, comentó Erik en una entrevista del 2005 con el medio antes citado.

Lyle se casó con Anna Eriksson de 1996 a 2001 y en el 2003 se casó con Rebecca Sneed.

Erik ha encontrado una pasión para el arte, mientras que Lyle ha trabajado con grupos de apoyo con compañeros reclusos que han sufrido abusos sexuales.

A raíz de que incrementó el interés por el caso en los últimos meses gracias a dos programas de Netflix (un documental y la versión ficticia de la historia de Ryan Murphy), así como a la reedición de un libro actualizado que profundiza en el parricidio, el fiscal George Gascón pidió el pasado 24 de octubre una reevaluación de la sentencia de los hermanos.

Según la ley, dado que la pareja tenía menos de 26 años en el momento de los delitos, podrían reunir los requisitos para la libertad condicional juvenil inmediata, planteó Gascón.

La audiencia para revisar la sentencia de Erik y Lyle Menéndez se programó para el 11 de diciembre. Sin embargo, la posibilidad de libertad de los hermanos Menéndez quedó de nuevo en duda después de que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, que había recomendado revisar su condena, fuera derrotado en las urnas el día de las elecciones estadounidenses, el 5 de noviembre.

Gascón perdió su candidatura a la reelección frente al ex fiscal general adjunto Nathan Hochman. Con respecto al caso, Hochman señaló que quería hacer su propia revisión antes de proceder.

En febrero afirmó que su oficina se opondría a un nuevo juicio, ya que dudaba sobre la evidencia del abuso sexual. Tiempo después, el gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó una evaluación para determinar el riesgo que implicaban para la sociedad.

En marzo, Hochman aseguró que su oficina no respaldaría una nueva sentencia para los hermanos, ya que habían mentido en varias ocasiones sobre el motivo del asesinato.

¿Quedarán en libertad?

En mayo, aumentaron las esperanzas de que Erik y Lyle Menéndez alcancen su libertad después de pasar 35 años tras las rejas por el asesinato de sus padres.

El juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Michael Jesic, redujo las sentencias de los hermanos, quienes fueron condenados en un principio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, a 50 años a cadena perpetua. A partir de ahora son elegibles a libertad condicional al amparo de la ley de delincuentes juveniles de California, debido a que cometieron el crimen antes de cumplir los 26 años.

En caso de que reduzca sus sentencias, los hermanos aún necesitarían la aprobación de la junta de libertad condicional del estado para salir de prisión. Luego podrían quedar libres por tiempo cumplido.

Junta de California rechaza libertad condicional

A mediados de agosto, una junta de California rechazó la libertad condicional a los hermanos.

Lyle Menéndez comparece ante la junta de libertad condicional por teleconferencia el viernes 22 de agosto de 2025 ( California Department of Corrections )

Durante dos días de audiencias, los hermanos fueron interrogados por paneles de dos comisionados y se les pidió que hablaran con total franqueza sobre los abusos que sufrieron en su infancia, su mentalidad antes y después de los asesinatos y diversas transgresiones que han cometido en prisión.

Las audiencias han sido lo más cerca que han estado de la libertad desde sus condenas. A pesar de que a cada uno se le negó la libertad condicional por tres años, podrán solicitar una revisión administrativa dentro de un año. Si se les concede, podrían comparecer ante la junta de libertad condicional de nuevo en un plazo de 18 meses a partir de agosto.

Erik Menéndez comparece a su audiencia ante la Junta de Libertad Condicional en línea el jueves 21 de agosto de 2025 ( via REUTERS )

Juez rechaza petición de nuevo juicio

El lunes 15 de septiembre, el juez William C. Ryan, del Tribunal Superior de Los Ángeles, rechazó una petición de habeas corpus presentada en 2023, en la que los hermanos Menéndez solicitaban un nuevo juicio basándose en nuevas pruebas que respaldaban sus afirmaciones de que su padre, José Menéndez, abusó sexualmente de ellos.

Las nuevas pruebas incluían la carta que Erik envió a su primo en 1988 y la denuncia de Rosselló.

El juez Ryan escribió en su fallo que las nuevas pruebas, que “corroboran ligeramente” las acusaciones de que los hermanos sufrieron abuso sexual, no niegan el hecho de que ambos actuaran de forma “premeditada y deliberada” cuando cometieron los asesinatos.