Un juez federal decidirá este jueves si los influencers Andrew y Tristan Tate pueden ser liberados de un centro de detención en Miami mientras disputan su extradición al Reino Unido, donde enfrentan cargos de violación y trata de personas con fines de explotación sexual.

Los hermanos permanecen bajo custodia federal desde que fueron arrestados el 18 de julio y comparecieron brevemente ante un tribunal, aunque ambos niegan haber cometido los delitos que se les imputan.

La jueza federal Lauren Louis escuchará los argumentos de la fiscalía y de los abogados defensores antes de determinar si los Tate deberán permanecer detenidos mientras se resuelve el proceso de extradición, una batalla legal que podría extenderse durante varios meses.

open image in gallery Andrew Tate, a la izquierda, observa a su hermano Tristan mientras habla frente a una comisaría en Voluntari, Rumania, el 21 de mayo de 2025 ( AP )

Sus abogados sostienen que la enorme notoriedad de los hermanos y su constante exposición en internet harían prácticamente imposible que desaparecieran sin ser detectados.

La fiscalía, sin embargo, considera lo contrario. Los fiscales señalan que en los procesos de extradición internacional existe una fuerte presunción en contra de conceder la libertad y sostienen que las propias declaraciones de los Tate sobre sus múltiples pasaportes, su considerable fortuna y sus contactos alrededor del mundo refuerzan el riesgo de que intenten huir.

Frente a esos argumentos, la defensa asegura que buena parte del extravagante estilo de vida que los hermanos exhibían en redes sociales formaba parte de una estrategia de promoción y no reflejaba necesariamente su situación real.

open image in gallery Joseph D. McBride, abogado de Andrew y Tristan Tate, habla con la prensa tras una audiencia de extradición de los hermanos en el Tribunal Federal C. Clyde Atkins, en Miami, Florida, el 27 de julio ( AFP/Getty )

Los abogados de los Tate aseguran que sus afirmaciones sobre la posesión de varios pasaportes eran satíricas y que algunos de los lujos que exhibían en internet no les pertenecían. Según la defensa, el supuesto superyate de 50 millones de dólares que aparecía en uno de sus videos no era de su propiedad, mientras que los vehículos de alta gama que mostraban en redes sociales —entre ellos un Aston Martin valuado en 2,1 millones de dólares— eran alquilados.

La defensa también citó el comportamiento de los hermanos en Rumania, donde enfrentan un proceso separado por acusaciones de haber atraído a mujeres con fines de explotación sexual. Andrew y Tristan Tate niegan haber cometido delitos en ese caso y sus abogados sostienen que el cumplimiento de las restricciones impuestas por las autoridades rumanas demuestra que no existe un riesgo significativo de fuga.

Por el momento, no se ha establecido una fecha para la audiencia de extradición. Reino Unido tiene hasta mediados de septiembre para presentar ante el Departamento de Estado de Estados Unidos la documentación y las pruebas necesarias para respaldar la solicitud.

open image in gallery Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38, tienen ciudadanía estadounidense y británica y acumularon millones de seguidores en internet con contenidos centrados en la riqueza y la dominación masculina ( Tate Confidential )

El proceso en Estados Unidos suma un nuevo capítulo a la extensa batalla legal que los hermanos Tate enfrentan en varios países, entre ellos Reino Unido y Rumania.

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38, tienen ciudadanía estadounidense y británica y alcanzaron una enorme popularidad en internet con contenidos centrados en la riqueza, el éxito y la dominación masculina. Sus declaraciones sobre las mujeres han sido objeto de fuertes críticas y calificadas repetidamente de misóginas, aunque los hermanos sostienen que muchos de sus comentarios más polémicos eran bromas o fueron sacados de contexto.

Ambos también han expresado públicamente su apoyo al presidente Donald Trump. Sin embargo, la Casa Blanca ha dejado claro que no deben esperar una intervención del mandatario en su caso.

Andrew Tate, exkickboxer profesional, comenzó a ganar notoriedad después de participar en la edición británica del reality Big Brother en 2016. Con el paso de los años, construyó una enorme audiencia en redes sociales y actualmente cuenta con más de 10 millones de seguidores en X, aunque otras grandes plataformas han suspendido sus cuentas por infringir sus políticas.

Tristan Tate, por su parte, ha desarrollado junto con su hermano distintos proyectos empresariales y también ha consolidado una importante presencia en internet.

La audiencia de este jueves no decidirá si los hermanos serán extraditados al Reino Unido. Por ahora, la jueza deberá resolver una cuestión más inmediata: si Andrew y Tristan Tate permanecerán bajo custodia federal o podrán recuperar la libertad mientras continúa el proceso de extradición.

Traducción de Leticia Zampedri