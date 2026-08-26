Familia de la “casa de los horrores” donde rescataron a 16 niños ya estaba bajo la lupa de servicios sociales

La familia involucrada en un grave caso de presunto abandono infantil en Ohio, donde 16 niños fueron rescatados de una vivienda descrita como una “casa de los horrores”, ya había sido investigada por los servicios de protección infantil.

A principios de julio, las autoridades del condado de Vinton presentaron cargos contra Gary Siders Jr., de 36 años; su esposa, Elizabeth Siders, de 33; y los padres de él, Gary Siders Sr., de 73, y Christina Siders, de 68. La medida se produjo después de que los menores fueran encontrados viviendo en condiciones insalubres en la casa familiar de Hamden.

El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, describió el lugar como una “escena repugnante”. Según las autoridades, los niños permanecían confinados en un espacio de unos 3,6 por 3,6 metros, donde además se detectó una “presencia extremadamente alta” de heces humanas.

Al ser consultado sobre si los menores sabían leer y escribir, el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, aseguró que presentaban un comportamiento que describió como “casi salvaje” y que algunos “ni siquiera podían hablar”.

Sin embargo, ahora se conoció que las autoridades de protección infantil ya habían investigado a la familia debido a preocupaciones sobre la educación de los menores y la falta de controles médicos adecuados.

open image in gallery La familia involucrada en el caso de Ohio, donde 16 niños fueron rescatados de una vivienda descrita como una “casa de los horrores”, ya había sido investigada por los servicios de protección infantil ( AP )

Los servicios de protección infantil del condado de Gallia, donde la familia Siders había vivido antes, abrieron una investigación después de que una escuela en línea alertara sobre el nivel educativo de algunos de los menores, según informó el martes el medio local WBNS, que citó documentos judiciales de marzo de 2020.

Según docentes de la Academia Virtual de Ohio, uno de los hijos de la pareja, que entonces tenía 11 años, no podía escribir el alfabeto completo ni identificar los sonidos de sus 26 letras, y solo sabía contar hasta 12. Además, los registros indican que otro de los menores, de 13 años, dejó la escuela después de pasar un mes sin entregar ninguna tarea.

Además de las dificultades académicas, los documentos indican que los padres no atendieron las solicitudes de la escuela para que sus hijos se sometieran a evaluaciones médicas y recibieran terapia del habla.

open image in gallery De izquierda a derecha: Gary Siders Jr., de 36 años; su esposa, Elizabeth Siders, de 33; y sus padres, Christina Siders, de 68, y Gary Siders Sr., de 73. La familia fue acusada después de que las autoridades encontraran a los hijos de la pareja viviendo en condiciones insalubres a principios de este verano ( Vinton County Sheriff )

En diciembre de 2020 surgieron nuevas alertas sobre el bienestar de los menores. Según WBNS, que citó otro documento judicial, un médico informó a las autoridades del condado que los padres no llevaban a sus hijos a las citas de seguimiento y advirtió que algunos podían presentar retrasos en el desarrollo asociados con una posible intoxicación por plomo.

Durante una visita a la vivienda, una trabajadora social encontró cucarachas, mosquitos y moscas. Además, observó que dos de los niños tenían hematomas y picaduras de insectos.

Pese a estas condiciones, los Servicios para Niños del Condado de Gallia permitieron que los padres conservaran la custodia, aunque en enero de 2021 ordenaron que los menores quedaran bajo supervisión de las autoridades. El caso se cerró en junio de ese año, después de que se determinara que los padres habían logrado avances importantes en un plan de intervención aprobado por el tribunal.

Años después, Gary Siders Jr., Elizabeth Siders y Christina Siders enfrentan 19 cargos cada uno por poner en peligro a menores en el condado de Vinton, mientras que Gary Siders Sr. enfrenta 16 cargos por el mismo delito.

Tras el reciente hallazgo, los 16 niños fueron retirados de la vivienda y trasladados a un hospital para evaluar su estado de salud. Luego quedaron bajo la custodia del Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio.

open image in gallery Más tarde se reveló que los servicios de protección infantil ya habían investigado a la familia por preocupaciones sobre la educación de los menores y la falta de atención médica adecuada ( AP )

Por su parte, Dorain Baum, abogado de Gary Siders Sr., aseguró el mes pasado que en la vivienda había alimentos y que los servicios básicos funcionaban. Además, cuestionó la actuación de las autoridades y sostuvo que el caso podría estar relacionado con las condiciones económicas de la familia.

“Cuando todo esto salga a la luz, lo que veremos será una entidad estatal que criminaliza la pobreza y poco más”, declaró al medio local WCMH.

El caso salió a la luz en medio de otra investigación contra Gary Siders Jr. y Elizabeth Siders por presuntos delitos sexuales. De hecho, fue un registro de la vivienda relacionado con esas acusaciones lo que llevó a las autoridades a encontrar a los 16 menores.

En ese proceso, Siders Jr. y su esposa enfrentan dos cargos de agresión sexual y otros dos por conducta sexual ilícita con una menor. Según la acusación, ambos habrían mantenido relaciones sexuales con una adolescente que no pertenecía a su familia inmediata entre enero y septiembre de 2022.

Traducción de Leticia Zampedri