Andrew Tate alquilaba superdeportivos para parecer mucho más rico de lo que realmente era, afirma su abogado

El abogado de Andrew Tate aseguró que el “influencer” alquilaba autos de lujo para aparentar una mayor riqueza y conseguir más interacción en redes sociales.

Los representantes legales del exkickboxer y de su hermano Tristan Tate sostienen que ambos proyectan de forma deliberada una imagen de personas “extremadamente ricas” porque su “modelo de negocio depende de la atención en internet”.

Los argumentos se presentaron después de que la policía británica solicitó la extradición de los hermanos desde Estados Unidos en el marco de una investigación por presuntos delitos sexuales, acusaciones que ambos niegan.

Andrew y Tristan Tate, quienes tienen ciudadanía estadounidense y británica, fueron arrestados por alguaciles federales en Miami en julio, después de que se presentaran nuevos cargos en su contra.

En un documento judicial, sus abogados explicaron que la imagen que muestran en redes sociales forma parte de una estrategia para atraer audiencia.

“Andrew y Tristan son personalidades de las redes sociales y su modelo de negocio depende de la atención que generan en internet”.

“El carácter provocador de las publicaciones es precisamente el objetivo. Cuanto más exageradas y extravagantes sean, más probabilidades tienen de conseguir visualizaciones y ‘me gusta’, lo que se traduce en mayores ingresos”.

“En resumen, interpretan un personaje”.

Un automóvil en las instalaciones de The Hustlers University, propiedad de Andrew Tate y su hermano, en Bucarest, el 14 de enero de 2023 ( AFP/Getty )

Los abogados de los hermanos también sostuvieron que las imágenes de yates de lujo, superdeportivos y relojes costosos que ambos publicaron en internet no deben tomarse como prueba de su riqueza.

“Un video promocional grabado a bordo de un yate no demuestra que sean sus propietarios. El ‘superyate’ no pertenece a los Tate; ellos recibieron un pago por promocionarlo en redes sociales”, señalaron.

Según la defensa, mostrar una imagen de riqueza forma parte de la estrategia comercial de los hermanos. “Los Tate participan en varios negocios que se dedican a ‘enseñar’ a los hombres a ganar dinero, por lo que les conviene presentarse en redes sociales como personas extremadamente ricas”.

Los abogados también señalaron que algunos de los autos de lujo que aparecen en los videos de Tristan eran alquilados. “El Aston Martin de 2,1 millones de dólares y los Bugatti de 5 millones y 7 millones de dólares fueron alquilados”, afirmaron.

Por último, la defensa cuestionó el valor atribuido a la colección de relojes de Andrew y aseguró que la estimación “se basa en una publicación independiente realizada por un aficionado”.

Por otra parte, Andrew Tate enfrenta una demanda civil en Inglaterra presentada por cuatro mujeres que lo acusan de violencia sexual. Sus abogados ya habían manifestado ante el Tribunal Superior una “negación total de haber cometido delito alguno”.

Tres de las demandantes denunciaron ante la policía de Hertfordshire acusaciones de violación y agresión sexual contra Tate en 2014 y 2015. El caso concluyó en 2019, pero el juicio civil se aplazó en mayo después de que la policía anunciara que volvería a investigar los presuntos delitos.

Además, tras la detención de los hermanos el 18 de julio, la Fiscalía de la Corona (CPS) anunció nuevos cargos contra ambos. Andrew Tate, de 39 años, fue acusado de otros siete cargos de violación, tres por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual, tres por agresión con lesiones y otros 19 relacionados con imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema.

Por su parte, Tristan Tate, de 38 años, fue acusado de un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la CPS, los 38 nuevos cargos se suman a los 21 que ya existían y corresponden a presuntos delitos cometidos entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Los hermanos también enfrentan procesos judiciales en Rumanía. Una vez concluidos esos procedimientos, estaba previsto que fueran extraditados al Reino Unido, después de que la policía de Bedfordshire obtuviera órdenes europeas de arresto contra ambos en 2024.

Andrew y Tristan Tate negaron anteriormente de forma “inequívoca” haber cometido delito alguno. Andrew, además, se describió a sí mismo y a su hermano como “hombres muy inocentes”.

Traducción de Leticia Zampedri