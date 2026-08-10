Modelo de OnlyFans recibe seis años de prisión por apuñalar y matar a su novio en Miami

La exmodelo de OnlyFans Courtney Clenney fue condenada a seis años de prisión tras declararse culpable de homicidio involuntario por la muerte a puñaladas de su novio, Christian Obumseli, ocurrida en 2022 en el apartamento que compartían en Miami.

Clenney, de 30 años y conocida en internet como Courtney Tailor, permanecía detenida desde abril de 2022 bajo un cargo de asesinato en segundo grado. Como parte del acuerdo alcanzado con la fiscalía, el lunes se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una condena de seis años de cárcel, seguida de cinco años de libertad condicional.

Sin embargo, el tiempo que ya pasó detenida será descontado de la sentencia, por lo que le quedarían unos dos años de prisión antes de recuperar la libertad.

Durante la audiencia, Clenney se mostró muy afectada y se secó las lágrimas mientras escuchaba una declaración de la madre de Obumseli, quien describió la muerte de su hijo, de 27 años, como “el día más oscuro” de su vida.

“Ninguna sentencia, ningún acuerdo, puede devolverme a mi hijo”, expresó la madre de Obumseli en su declaración.

open image in gallery La modelo de OnlyFans Courtney Clenney es condenada a seis años de prisión por apuñalar a su novio

“Desde el 4 de abril he vivido con miedo, ansiedad, noches sin dormir, dolor y más lágrimas de las que puedo contar”, expresó la madre de Obumseli. “Había una alegría en mi vida y en la de mi familia que nunca regresó por completo”.

El apuñalamiento ocurrió el 3 de abril de 2022, cuando la policía acudió al lujoso apartamento que Clenney y Obumseli compartían en Miami tras recibir un aviso por un altercado entre la pareja, que mantenía una relación marcada por constantes rupturas y reconciliaciones. Al llegar, los agentes encontraron a Obumseli con una herida de arma blanca en el torso, mientras que las imágenes de las cámaras corporales de los policías mostraron a Clenney cubierta con la sangre de su novio.

Durante la investigación, Clenney aseguró que Obumseli la había empujado y que ella respondió arrojándole un cuchillo desde una distancia de unos tres metros. Sin embargo, el médico forense determinó que la herida en el pecho tenía unos 7,6 centímetros de profundidad.

Los abogados de Clenney sostuvieron que actuó en defensa propia y afirmaron que Obumseli tenía comportamientos abusivos y la había sujetado por el cuello antes del apuñalamiento. Según la defensa, la modelo era víctima de violencia doméstica, una versión que la familia de Obumseli rechazó tajantemente al asegurar que era él quien sufría abusos durante la turbulenta relación.

Aunque la pareja proyectaba una imagen de romance y una vida rodeada de lujos, los fiscales describieron su relación como “tempestuosa y conflictiva” y señalaron que el apuñalamiento mortal estuvo precedido por un largo historial de enfrentamientos.

Tras la muerte de Obumseli, además, salieron a la luz varios videos que mostraban algunos de esos conflictos. En uno de ellos, Clenney aparecía golpeándolo dentro de un ascensor, mientras que en otra grabación se la veía abofeteándolo repetidamente.

open image in gallery Clenney permanece en prisión desde agosto de 2022, por lo que le quedarían unos dos años de condena ( Policía de Hawái )

Esos videos formaban parte de las pruebas que la fiscalía planeaba presentar contra Clenney durante el juicio, antes de que ambas partes alcanzaran un acuerdo de culpabilidad.

La defensa, por su parte, se preparaba para sostener que Obumseli había ejercido violencia contra Clenney en al menos nueve ocasiones antes de su muerte. En documentos judiciales presentados recientemente, la modelo aseguró que su pareja la había golpeado y que, en uno de esos episodios, llegó a fracturarle las costillas, según el New York Post.

El juicio estaba previsto para comenzar este año, pero fue aplazado en varias ocasiones mientras las partes debatían sobre la admisión de pruebas, distintas mociones y otras cuestiones legales. Durante ese tiempo, Clenney también intentó en reiteradas ocasiones obtener la libertad bajo fianza, aunque sus solicitudes fueron rechazadas.

Finalmente, el acuerdo alcanzado con la fiscalía evitó que el caso llegara a juicio. La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, afirmó el lunes que la familia de Obumseli pudo escuchar lo que durante tanto tiempo había esperado: que Courtney Clenney asumiera “plena responsabilidad” por su muerte.

“Este acuerdo se alcanzó tras consultar con la familia de Christian y contar con su aprobación”, señaló Fernandez Rundle. “Los fiscales encargados del caso se mantuvieron centrados en la evidencia fundamental de que Clenney apuñaló a Christian Obumseli como parte de un patrón de violencia creciente contra él”.

La fiscal reconoció que ninguna decisión judicial puede reparar el daño causado por la muerte de Obumseli, pero expresó su esperanza de que la declaración de culpabilidad brinde a su familia “una medida de justicia que se le negó durante demasiado tiempo”.

Traducción de Leticia Zampedri