Jurados del caso Lindsay Clancy revelan el comentario que cambió el rumbo del veredicto

Tres miembros del jurado del juicio de Lindsay Clancy contaron que llegaron a pensar que habían alcanzado un acuerdo para absolverla, hasta que un único jurado disidente manifestó que no estaba dispuesto a declarar a Clancy inocente por razón de inimputabilidad.

Los tres jurados, entre ellos la presidenta del jurado, hablaron el martes con NBC10 Boston, cuatro días después de que un juez declarara nulo el juicio porque el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime sobre si Clancy era penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos en 2023.

Clancy, una exenfermera de 36 años, no niega haber causado la muerte de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, en el sótano de su casa en Massachusetts, antes de intentar quitarse la vida. Sin embargo, su defensa argumentó que atravesaba un episodio de psicosis posparto que afectó gravemente su percepción de la realidad y su capacidad para comprender sus actos. La fiscalía, por su parte, sostuvo que Clancy era consciente de lo que hacía cuando mató a sus hijos.

Tras siete días de deliberaciones, todos los miembros del jurado, menos uno, estaban dispuestos a declarar a Clancy inocente por razón de inimputabilidad. Sin embargo, el único integrante que discrepaba, un hombre, se negó a aceptar la postura del resto, según relataron los otros jurados a NBC10 Boston.

“Admitió que tenía dudas razonables. Empecé a llenar los formularios; estaba muy emocionada”, contó Roni Carlson, presidenta del jurado.

open image in gallery Lindsay Clancy estuvo cerca de ser absuelta antes de que un jurado disidente impidiera el veredicto ( Reuters )

Sin embargo, según Carlson, el miembro del jurado que se oponía al veredicto le dijo: “Pero aun así no voy a declararla inocente por razón de inimputabilidad”.

Otras dos integrantes del jurado, Paula Devlin y Kellie Farina, también expresaron su frustración con el único miembro que mantenía una postura diferente.

Devlin contó que el jurado repasó en numerosas ocasiones la definición de “duda razonable” proporcionada por el juez, pero que el hombre parecía no estar dispuesto a escuchar los argumentos de los demás.

“Un día, al final, nos dijo: ‘¿Por qué no hacemos que el juez vuelva y nos lo lea otra vez?’. Y nosotros le respondimos: ‘No, si lo tenemos aquí delante’”, relató Devlin.

“Era muy arrogante”, afirmó Farina. “Realmente no tomaba en cuenta lo que le decían los demás”.

open image in gallery El jurado deliberó durante siete días antes de declarar que no podía alcanzar un veredicto unánime, lo que llevó a la anulación del juicio y obligó a reiniciar el proceso ( USA Today 2026 )

Los miembros del jurado describieron deliberaciones tensas, con discusiones acaloradas que llegaron a incluir insultos. Según contaron, los seis jurados suplentes podían oírlos discutir y tenían la impresión de que había fuertes desacuerdos, aunque el grupo estaba decidido a intentar alcanzar un veredicto.

Los jurados también dijeron a NBC10 Boston que percibieron a la fiscalía como “dura”, mientras que Kevin Reddington, abogado de Clancy, les pareció más cercano y afable.

También señalaron que ninguno de los testimonios que escucharon ofrecía una imagen negativa de Clancy, algo que influyó en la postura que adoptaron durante las deliberaciones.

“No intentábamos determinar si ella mató a los niños. Lo hizo y ella misma lo reconoce. Lo que intentábamos determinar era si, en ese momento, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y cuando todo el mundo decía que amaba profundamente a sus hijos, todo indicaba que realmente los amaba”, explicó Carlson.

Y añadió: “Todo indicaba que amaba a sus hijos, así que algo tuvo que haber ocurrido para que perdiera el control”.

Traducción de Leticia Zampedri