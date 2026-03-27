El polémico influencer Clavicular, famoso por promover la tendencia “looksmaxxing”, ha sido detenido en Florida, EE. UU., acusado de agresión, según la Oficina del Sheriff del condado de Broward.

La estrella de las redes sociales (20) fue detenida el 26 de marzo, según los registros de reclusos de la Oficina del Sheriff. Se le imputa un cargo de agresión y fue detenido en virtud de una orden de detención dictada por las autoridades del condado de Osceola el 9 de marzo.

En su foto de fichaje policial, Clavicular, cuyo nombre real es Braden Eric Peters, mira fijamente a la cámara con expresión severa. En la imagen, se le ve con una camiseta beige y su característico pelo castaño y rizado. Según los registros, el influencer mide 1,85 m y pesa 77 kg.

Su fianza se ha fijado en 1.000 dólares y la fecha prevista para su puesta en libertad es el 10 de abril.

La detención se produjo un día antes de que la FWC (Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida) anunciara en un comunicado que había iniciado una investigación sobre un video viral en el que aparecía un caimán.

En el video, publicado esta semana, se ve a Clavicular montado en una aerolancha junto con otras tres personas y disparando contra el reptil que flotaba en el agua.

No está claro si la detención de Clavicular está relacionada con el video.

open image in gallery Clavicular, una estrella de las redes sociales de 20 años cuyo nombre real es Braden Eric Peters, fue detenido el jueves ( Departamento del Sheriff del Condado de Broward )

Al comienzo del video obtenido por TMZ, el hombre sentado junto a Clavicular empuña una pistola y dispara primero contra el caimán.

Antes de que dispare por segunda vez, se oye la risa de un hombre. A continuación, se ve a Clavicular sacarse una pistola de los shorts.

“Sí, creo que ese caimán...”, empieza a decir el hombre que está junto a Clavicular, antes de que el influencer se levante de golpe. Acto seguido, Clavicular dispara y dice: “Solo quería asegurarme”.

open image in gallery Las autoridades de Florida están investigando un video publicado por Clavicular, un influencer conocido por hablar sobre el “looksmaxxing” ( YouTube/ Clavicular )

El otro hombre empieza a disparar rápidamente, mientras Clavicular también dispara varias veces.

“Sí, creo que está muerto”, dice Clavicular.

“No oigo una m****a”, responde el otro hombre.

Según las directrices de la FWC, los rifles y las pistolas solo pueden utilizarse para la captura comercial de caimanes.

Según el Estatuto de Florida 379.409, es ilegal matar, herir, poseer o capturar un caimán, salvo que se cuente con la autorización correspondiente. También está estrictamente prohibido intentar matar o herir a los caimanes.

open image in gallery Según el Estatuto de Florida 379.409, es ilegal matar, herir, poseer o capturar un caimán, salvo que se cuente con la autorización correspondiente. También está estrictamente prohibido intentar matar o herir a los caimanes ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

La investigación sigue su curso, y la FWC ha afirmado que facilitará información cuando esté “disponible”.

Jay Collins, vicegobernador de Florida, escribió en X que estaba “deseando que se presenten cargos contra quienes, con total descaro, faltan al respeto a [las] leyes” del estado.

Clavicular saltó a la fama gracias a sus retransmisiones en directo, y sus videos en redes sociales como Kick y TikTok.

El influencer suele hablar del “looksmaxxing”, una tendencia en la que los hombres toman medidas drásticas para transformar su aspecto. En sus videos, ha hablado de practicar el llamado “bonesmashing” o “rompe-huesos”, que consiste en golpearse los pómulos con un martillo para modificar su forma.

open image in gallery La legislación de Florida prohíbe matar un caimán sin permiso ( Copyright 2024 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Asimismo, en diciembre del año pasado, Clavicular declaró al medio The Daily Wire que el vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, sería derrotado en unas elecciones presidenciales por el gobernador de California, Gavin Newsom, simplemente por su aspecto.

“J. D. Vance es un subhumano, y Gavin Newsom lo eclipsa”, explicó.

Clavicular continuó afirmando que el vicepresidente tenía una “relación entre la anchura y la altura totales del rostro muy reducida” y que era “obeso”.

The Independent se ha puesto en contacto con la FWC para recabar sus comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello