Pareja del auxiliar de vuelo desaparecido en Colombia dice estar “devastado” tras confirmarse sospechosos

El novio de un auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido durante una escala en Colombia dice estar “devastado” por la desaparición, mientras las autoridades confirman que hay sospechosos en su caso.

Eric Fernando Gutiérrez Molina, un tripulante de 32 años de Dallas-Fort Worth, fue visto por última vez en Medellín, Colombia, tras llegar en un vuelo procedente de Miami para una escala nocturna, según informaron las autoridades. Tenía previsto incorporarse al trabajo al día siguiente en un vuelo de regreso a Miami, pero nunca llegó, lo que causó gran preocupación entre sus compañeros y familiares.

Según amigos e investigadores, Gutiérrez Molina salió con compañeros de trabajo el sábado por la noche en El Poblado, un barrio de ocio nocturno de Medellín. En un club, conocieron a dos hombres y decidieron continuar la noche en otro lugar. Posteriormente, envió un mensaje indicando que se encontraba en un Airbnb en El Poblado, a unos 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional José María Córdova, pero poco después se interrumpió toda comunicación.

“Quiero creer que está vivo y quiero seguir creyendo que está vivo, pero cada día te despiertas sin saber nada, y eso hace que los días sean más largos y pasen más lentos”, dijo Ernesto Carranza, pareja de Gutiérrez Molina desde hace mucho tiempo, a CBS News el jueves.

Sharom Gil, el mejor amigo de Gutiérrez Molina, añadió: “Siento que me falta una parte de mí... Él era la persona más alegre con la que jamás había estado. Ahora mismo nos sentimos muy perdidos”.

open image in gallery Eric Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo de Dallas-Fort Worth, llegó a Medellín el sábado por la noche y no regresó al aeropuerto al día siguiente (X/Alejandro Murcia) .

Carranza se alarmó cada vez más el domingo por la mañana después de que sus repetidos intentos de contactar a Gutiérrez Molina quedaron sin respuesta. Su preocupación aumentó cuando revisó la actividad del teléfono de su novio y vio que parecía estar emitiendo señales desde dos ubicaciones en Medellín.

“Ninguno de los dos lugares estaba cerca de donde se suponía que iba a dormir esa noche”, declaró Carranza a CBS News.

Posteriormente, una compañera de trabajo de Gutiérrez Molina fue encontrada desorientada y necesitó atención médica. Familiares y amigos temen que Gutiérrez haya sido drogado, posiblemente con escopolamina, conocida como “aliento del diablo”, una sustancia que provoca confusión, pérdida de memoria, deterioro del juicio e incluso pérdida del conocimiento. Ella declaró no recordar partes de la noche.

“Era su compañera de trabajo; salieron juntos”, dijo Gil. “No queremos revelar nada de lo que le sucedió, pero ella también fue víctima de lo que sea que Fernando esté pasando ahora mismo. Estaba desorientada, pero logró regresar al hotel donde hacía escala”.

Según informó NBC 5 DFW, los investigadores colombianos no revelaron los nombres de las personas que presuntamente acompañaban a Gutiérrez Molina, ni confirmaron si alguna de ellas fue detenida o interrogada. Sin embargo, las autoridades identificaron vehículos y teléfonos vinculados a los sospechosos, lo que podría aportar pistas para la investigación en curso.

Según Gil, se han presentado denuncias de personas desaparecidas tanto en Addison, Texas, como en Medellín. La alerta de persona desaparecida en Medellín indica que Gutiérrez Molina fue visto por última vez la madrugada del domingo en el barrio residencial La América, que no suele estar asociado con la actividad turística.

Un portavoz de American Airlines declaró a The Independent: “Estamos colaborando activamente con las autoridades policiales locales en su investigación y haciendo todo lo posible para apoyar a la familia de nuestro empleado durante este difícil momento”.

La desaparición se produce mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una advertencia de viaje para Colombia, instando a los estadounidenses a “reconsiderar sus viajes” ante la continua preocupación por la delincuencia violenta generalizada.

Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Gutiérrez Molina que se ponga en contacto con la policía.

Traducción de Olivia Gorsin