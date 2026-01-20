Influencers combaten la adicción a las redes sociales

Es fácil quedar atrapado accidentalmente en un bucle interminable de videos en Instagram o TikTok. Pero a veces, ese desplazamiento sin sentido se ve interrumpido por un recordatorio de que lo que pensabas que era un descanso de diez minutos en tu teléfono se acercaba más a 30 minutos.

Olivia Yokubonis, armada con una voz amable e investigación científica, a menudo aparece en los feeds de las plataformas sociales, recordando suavemente a los espectadores que tal vez no recuerden el video que vieron dos videos antes de que ella apareciera en la pantalla.

Yokubonis es una creadora de contenido que se hace llamar Olivia Unplugged en línea, creando videos para combatir el uso excesivo o sin sentido de las redes sociales. En su mayoría, las personas que ven sus videos agradecen la interrupción del bucle interminable de contenido, tratándolo como una llamada de atención para dejar sus teléfonos. Otras veces, son sarcásticos.

“La gente comenta y dice algo como, 'Oh, (es) irónico que estés publicando. Y yo digo, '¿Dónde más se supone que te encuentre, Kyle? ¿Afuera? No estás afuera. Estás aquí, sentado aquí'”, dijo. “Para que realmente nos vean, tenemos que estar donde está la gente”.

El contenido de Yokubonis responde a la sensación que muchas personas tienen de que pasan demasiado tiempo en las redes sociales o aplicaciones.

“La mayoría de las personas no tienen idea de cuánto tiempo pasan en las redes sociales”, dijo Ofir Turel, profesor de gestión de sistemas de información en la Universidad de Melbourne, quien ha estudiado el uso de las redes sociales por años. A través de su investigación, Turel descubrió que cuando presentaba a las personas la información sobre su tiempo de pantalla, estaban prácticamente “en estado de shock” y muchas personas redujeron voluntariamente su uso después.

Yokubonis es parte de un grupo creciente de creadores de contenido que hacen videos para animar a los espectadores a cerrar la aplicación que están usando. Algunos son agresivos en su enfoque, otros más moderados; algunos solo publican ocasionalmente sobre el uso excesivo de redes sociales, y algunos, como Yokubonis, dedican sus cuentas a ello.

Ella trabaja para Opal, una aplicación de tiempo de pantalla diseñada para ayudar a los usuarios a “recuperar su enfoque”, dijo, pero aquellos que interactúan con su contenido podrían no tener idea de que trabaja para la empresa. Los logotipos de la marca, las constantes menciones para descargar la aplicación y otros signos de marca están casi completamente ausentes de su página. “A la gente le encanta escuchar a otras personas”, dijo. Millones de vistas en sus videos apuntan a que eso es cierto.

“Es una línea fina y un equilibrio encontrar una manera de poder cortar ese ruido, pero también no agregar al ruido”, agregó.

Ian A. Anderson, investigador postdoctoral en el Instituto de Tecnología de California, dijo que encuentra este tipo de contenido interesante, pero se pregunta si es lo suficientemente disruptivo como para incitar a la acción. También dijo que se pregunta si aquellos con los hábitos de consumo de contenidos más fuertes son “despreocupados sobre la forma en que están absorbiendo información”.

“Si están prestando toda su atención, siento que podría ser una interrupción efectiva, pero también creo que hay un grado en el que, si realmente eres un consumidor habitual, tal vez no estés completamente comprometido con ello”, dijo. “Puedo pensar en todo tipo de variables diferentes que podrían cambiar la efectividad, pero suena como una forma interesante de intervenir desde adentro”.

Con miles de millones de usuarios activos en TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas de redes sociales, hablar de reducir el tiempo de pantalla es perenne, al igual que la idea de la adicción a las plataformas sociales. Pero hay un tremendo desacuerdo sobre si la adicción a las redes sociales realmente existe.

¿Es real la “adicción” a las redes sociales?

Investigadores, psicólogos y otros expertos coinciden en que algunas personas pasan demasiado tiempo en las redes sociales, pero el acuerdo tiende a detenerse ahí. Algunos investigadores cuestionan si la adicción es el término apropiado para describir el uso intensivo de las redes sociales, argumentando que una persona debe experimentar síntomas identificables, como impulsos fuertes, a veces incontrolables, y abstinencia, para calificar como adicción. Otros, como Turel, reconocen que el término parece resonar con más personas y se usa a menudo de manera coloquial.

Anderson dijo que reconoció la prevalencia de menciones casuales de estar adicto a los teléfonos y tenía curiosidad por ver si esa charla era “benigna”.

Un estudio reciente suyo sugiere que el debate se extiende más allá del discurso académico. En una muestra representativa de usuarios activos de Instagram, Anderson encontró que las personas a menudo sobreestiman si están “adictas” a la aplicación. En una escala de autoinforme, el 18% de los participantes estuvo de acuerdo en que estaban al menos algo adictos a Instagram y el 5% indicó un acuerdo sustancial, pero solo el 2% de los participantes se consideró en riesgo de adicción según sus síntomas. Creer que eres adicto también impacta en cómo abordas ese problema, dijo Anderson.

“Si te percibes a ti mismo como más adicto, en realidad perjudica tu capacidad para controlar tu uso o tu percepción de esa capacidad y te hace culparte más por el uso excesivo”, dijo Anderson. “Hay estas consecuencias negativas de la percepción de adicción”.

Reducir el tiempo de pantalla

Para aquellos que buscan reducir sus hábitos en las redes sociales, Anderson sugiere hacer cambios pequeños y significativos para evitar abrir la aplicación de redes sociales de su elección. Mover el lugar de la aplicación en tu teléfono o desactivar las notificaciones son “intervenciones de toque ligero”, pero opciones más contundentes, como no llevar tu teléfono al dormitorio, u otros lugares donde lo usas a menudo, también podrían ayudar.

Se han ofrecido muchos métodos de intervención a los consumidores en forma de productos o servicios. Pero esas intervenciones requieren autoconciencia y un deseo de reducir el uso. Los creadores de contenido que se infiltran en los feeds de redes sociales con información sobre la psicología detrás de por qué las personas miran contenidos durante horas al día pueden plantar esas semillas iniciales.

Cat Goetze, quien se hace llamar CatGPT en línea, crea contenido “no pretencioso, no condescendiente” sobre inteligencia artificial, basándose en su experiencia en la industria tecnológica. Pero también ha estado en un largo camino para reducir su propio tiempo de pantalla. A menudo hace videos sobre por qué las plataformas son tan atractivas y por qué tendemos a pasar más tiempo en ellas del que anticipamos.

“Hay toda una infraestructura, hay un ejército de nerds cuyo único trabajo es lograr que aumentes tu tiempo en esa plataforma”, dijo. “Hay toda una máquina que intenta que seas así y no es tu culpa y no vas a ganar esto solo (a través de) fuerza de voluntad”.

Goetze también fundó el negocio Physical Phones, que fabrica teléfonos fijos Bluetooth que se conectan a teléfonos inteligentes, animando a las personas a pasar menos tiempo en sus dispositivos. El interior del empaque dice “offline es el nuevo lujo”.

Pudo construir el negocio a un ritmo acelerado gracias a su audiencia en las redes sociales. Pero el éxito temprano de Physical Phones también demuestra la demanda de soluciones para el alto tiempo de pantalla, dijo.

“Las redes sociales siempre jugarán un papel en nuestras vidas. No necesariamente creo que eso sea algo malo. Si podemos reducir el tiempo de pantalla promedio de, si son diez horas para una persona a una hora, o de tres horas a 30 minutos, eso será un beneficio neto positivo para ese individuo y para la sociedad”, dijo Goetze. “Dicho esto, me encantaría ser la persona que están viendo durante esos 30 minutos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.