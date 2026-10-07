El 30 de septiembre, Tennessee cometió un grave error durante la ejecución de la primera mujer condenada a muerte en el estado en 206 años, cuando Christa Pike, condenada por asesinato, sobrevivió a dos inyecciones letales.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por un asesinato que cometió a los 18 años, motivado por los celos. Su ejecución siguió adelante después de que un tribunal anulara una suspensión concedida a última hora.

Funcionarios de la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville, le administraron pentobarbital en dos ocasiones, pero después se la oyó roncar.

Según testigos, la cortina de la cámara de ejecución se cerró y volvió a abrir dos veces antes de que el procedimiento fuera suspendido. Luego, se pidió a los presentes que abandonaran el lugar mientras Pike era trasladada de urgencia a un hospital.

El martes, sus abogados informaron que Pike está consciente y puede hablar, y describieron su recuperación como “un hecho médico sin precedentes”.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien dos días antes del intento de ejecución había rechazado una solicitud de clemencia presentada por los abogados de Pike, suspendió todas las ejecuciones previstas para lo que resta del año y ordenó una “revisión exhaustiva e independiente” del procedimiento. Por su parte, el comisionado del Departamento Correccional del estado, Frank Strada, renunció.

open image in gallery Christa Pike lleva más de 30 años en el corredor de la muerte ( Departamento de Corrección de Tennessee/AP )

A continuación, repasamos las claves de su caso.

¿Cuál fue el delito de Pike?

Pike y quien entonces era su novio, Tadaryl Shipp, de 17 años, fueron condenados por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19, ocurrido en enero de 1995. Los tres estudiaban en el programa Knoxville Job Corps y, según la fiscalía, Pike veía a Slemmer como una rival amorosa, por lo que la atrajo hasta un lugar apartado donde fue torturada y asesinada.

La brutalidad del crimen, la juventud de los implicados y el hallazgo de un pentagrama tallado en el cuerpo de la víctima conmocionaron a Knoxville y atrajeron una enorme atención mediática. De acuerdo con los fiscales, Pike atacó a Slemmer con un cúter y la golpeó con un gran trozo de asfalto, mientras que Shipp reconoció haber sido quien talló el símbolo, un detalle que alimentó los temores relacionados con el satanismo durante el llamado “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990.

Pike no niega su responsabilidad en el crimen, aunque sus abogados y quienes se oponen a su ejecución sostienen que la pena de muerte no es apropiada para un delito cometido cuando era adolescente. También argumentan que padecía problemas de salud mental que no habían recibido tratamiento y que había sufrido graves abusos sexuales y abandono durante su infancia.

May Martinez, madre de Slemmer, defendió en cambio que la ejecución siguiera adelante y aseguró que llevaba décadas esperando que se cumpliera la condena.

open image in gallery Colleen Slemmer fue asesinada por Christa Pike y su entonces novio en enero de 1995, en Knoxville, Tennessee ( May Martinez )

¿Cómo han defendido sus abogados su caso?

Los abogados de Pike sostienen que tuvo una infancia marcada por graves traumas y abusos. El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell afirmó que sufrió abusos sexuales desde muy pequeña y que fue violada a los 11 y a los 17 años, antecedentes que, según la defensa, sus abogados de entonces no presentaron de forma adecuada ante el jurado durante la fase de determinación de la pena. Tampoco habrían argumentado que su edad debía considerarse como un factor atenuante.

A Pike se le diagnosticaron después trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Aunque declaró a la policía que en un principio solo pretendía pelear con Slemmer y que terminó matándola en un ataque de furia, sus abogados sostuvieron en la petición de clemencia que los problemas de salud mental que padecía y que no habían recibido tratamiento, sumados a sus antecedentes de abuso, afectaron su capacidad para controlar sus actos.

“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental”, expresó Pike en un comunicado incluido en la petición. “Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos y aún más tiempo aceptar a cuántas personas afecté. Le quité la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que fui capaz de cometer semejante crimen”.

open image in gallery Christa Pike llora en el tribunal tras ser condenada a muerte el 30 de marzo de 1996 ( WBIR-TV )

Ferrell sostuvo que los avances en el conocimiento sobre el desarrollo cerebral de los adolescentes hacen que la condena a muerte de Pike resulte excepcional en la actualidad. Como ejemplo, señaló que Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por ser menor de edad cuando ocurrió el crimen, aunque el año pasado se rechazó su solicitud para obtenerla. Un tercer adolescente implicado en el caso se declaró culpable como cómplice y fue condenado a libertad condicional.

Además, recordó que otros jóvenes condenados a muerte en Tennessee por delitos cometidos a los 18 años consiguieron después una reducción de sus penas.

El Death Penalty Information Center (DPIC) indicó que, desde el inicio de la era moderna de la pena capital, 275 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos por delitos cometidos a los 18, 19 o 20 años, aunque este tipo de condenas se volvió cada vez menos habitual entre los acusados de esas edades.

“Si Christa Pike fuera juzgada hoy, no creo que un jurado que conociera los abusos sexuales y el abandono que sufrió durante su infancia la condenara a muerte”, afirmó Robin M. Maher, directora ejecutiva del DPIC.

open image in gallery Christa Pike comparece ante el Tribunal Penal del Condado de Knox durante una audiencia celebrada en diciembre de 2007 ( Reuters )

¿Qué ha dicho la familia de Colleen Slemmer?

Antes del intento de ejecución, May Martinez habló por teléfono desde Florida y recordó que su hija era muy joven cuando fue asesinada y nunca tuvo la oportunidad de crecer. “Cada vez que pienso en lo ocurrido, imagino a Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y correr”, expresó.

Martinez describió a su hija como una joven tranquila y confiada, que colaboraba como voluntaria con Special Olympics, disfrutaba patinar y quería dedicarse a la informática. “Ya era una fanática de las computadoras. Ella y mi esposo las armaban y desarmaban todo el tiempo. Confiaba en todo el mundo, y eso terminó siendo su perdición”, recordó.

La noche del asesinato, Slemmer llamó a su madre desde Job Corps, pero la comunicación se cortaba por la mala señal. Cuando Martinez intentó devolverle la llamada, su hija ya había salido.

“No pasa un día, ni un minuto, sin que piense en Colleen”, afirmó. “Las fiestas son lo peor. La semana pasada fue el cumpleaños de Colleen. Habría cumplido 51 años”.

Después de que fracasara el intento de ejecutar a la mujer condenada por matar a su hija, Martinez aseguró que habría deseado poder acabar ella misma con la vida de Pike.

Traducción de Leticia Zampedri