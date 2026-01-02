Chofer de Anthony Joshua enfrenta cargos por fatal accidente en Nigeria que mató a dos de sus amigos

El chofer de Anthony Joshua ha sido imputado tras el accidente en Nigeria en el que resultó herido el boxeador y murieron dos de sus amigos íntimos, según ha informado la policía

Adeniyi Mobolaji Kayode (46) fue acusado ante el Tribunal de Magistrados de Sagamu el viernes 2 de enero.

Los fiscales han acusado a Kayode de causar la muerte por conducción peligrosa, conducción temeraria y negligente, conducción sin la debida precaución y conducción sin un permiso de conducir válido. El caso se ha aplazado hasta el 20 de enero.

El boxeador fue trasladado a un hospital el lunes tras ser rescatado de los restos de un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos miembros de su equipo.

El ex bicampeón mundial británico de los pesos pesados (36) fue sacado de un vehículo todoterreno destrozado en la autopista Lagos-Ibadán, pero solo sufrió heridas leves. El miércoles recibió el alta hospitalaria.

Su vehículo colisionó con un camión aparcado en el arcén de la autopista, según informó el Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria.

El Cuerpo también sugirió que el exceso de velocidad y un intento de adelantamiento fueron los culpables del accidente, pero el comisario de policía del estado de Ogun declaró posteriormente a ESPN que el reventón de un neumático del vehículo de Joshua había hecho que el conductor perdiera el control y “diera un volantazo contra el camión estacionado junto a la carretera”.

Las imágenes del accidente muestran a Joshua sentado en su automóvil, aturdido y dolorido.

Kevin “Latz” Latif Ayodele (derecha) y Sina Ghami (izquierda), fallecidos en el accidente, junto a Anthony Joshua ( Instagram )

Kevin “Latz” Latif Ayodele, entrenador personal de Joshua, y Sina Ghami, entrenador de fuerza, que viajaban en el auto con el boxeador, fueron declarados muertos en el lugar de los hechos

La agencia Matchroom, que promociona a Joshua, y 258 MGT, su empresa de representación, compartieron un comunicado conjunto: “Con profunda tristeza, se ha confirmado que dos amigos íntimos y miembros del equipo, Sina Ghami y Latif Ayodele, han fallecido trágicamente”, expresaron.

“Matchroom Boxing y 258 BXG pueden confirmar que Anthony sufrió lesiones en el accidente y fue trasladado a un hospital para ser revisado y tratado. Su estado es estable y permanecerá en observación”, continuaron.

“Nuestro más sentido pésame y nuestras oraciones están con las familias y amigos de todos los afectados, y pedimos que se respete su intimidad en estos momentos increíblemente difíciles. No se harán más comentarios en este momento”, concluyeron.

Traducción de Sara Pignatiello