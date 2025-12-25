Imani Smith, integrante de la producción de Broadway de El Rey León, murió tras ser apuñalada en Edison, según informó la policía.

El 21 de diciembre, las autoridades respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 9:18 de la mañana por un reporte de apuñalamiento. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Smith con heridas de arma blanca.

Posteriormente, fue trasladada al Robert Wood Johnson University Hospital, donde falleció.

La policía arrestó e imputó a Jordan D. Jackson Small, de 35 años, acusado de homicidio en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

Imani Smith, de 25 años, fue hallada muerta el 21 de diciembre en Nueva Jersey. ( Imani Smith )

Según un comunicado difundido por la tía de Smith en una campaña de GoFundMe, Smith y Small mantenían una relación.

Small permanece detenido en el Middlesex County Adult Correctional Center.

Hasta el momento, los investigadores no informaron públicamente un posible móvil del crimen.

“Imani tenía toda la vida por delante”, escribió su tía en la recaudación. “Era una persona vibrante, cariñosa y de un talento extraordinario. Una verdadera artista integral. Interpretó, entre otros papeles, a la joven Nala en Broadway en la obra de Disney El Rey León, una experiencia que reflejó la alegría, la creatividad y la luz que aportaba al mundo”.

Los fondos reunidos se destinarán a cubrir los gastos del funeral y el homenaje, la limpieza de la vivienda, terapia por trauma para su familia, costos legales vinculados a la investigación y el cuidado del hijo de Smith, de tres años, y de su perro.

La actriz interpretó a la joven Nala en 'El Rey León' en Broadway. Su novio, Jordan D. Jackson Small, de 35 años, fue acusado de asesinato en primer grado por su muerte ( GoFundMe )

“Nuestra esperanza es que estos fondos les permitan a los padres de Imani concentrarse en lo más importante: despedir a su hija, cuidar a su nieto y ayudar a que sus hijos comiencen a sanar, sin el temor adicional de la inestabilidad económica”, señala el texto de la campaña en GoFundMe.

Según Playbill, Smith interpretó a la joven Nala en la versión de Broadway de El Rey León entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012.

La actriz deja un hijo de tres años, a sus padres y a dos hermanos.

Traducción de Leticia Zampedri